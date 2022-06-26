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Роналду ― самый популярный спортсмен в мире. В рейтинг также попали Месси и Неймар

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По данным портала Betting, на данный момент Криштиану Роналду ― самый популярный спортсмен в интернете.

 Нет никаких сомнений в том, что Роналду и Лео Месси ― два самых известных футболиста на планете. Количество людей, подписанных на Криша в социальных сетях, достигает колоссальных 460 миллионов! 

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Кроме того, Роналду ― первый профессиональный футболист, достигший статуса миллиардера. По данным Forbes, за всю свою карьеру португалец заработал примерно 1250 миллионов долларов. 

Так что нет ничего удивительного в том, что Криш также имеет самый высокий показатель по количеству поисковых запросов его имени в интернете. Имя Роналду гуглится целых 11 миллионов раз в месяц. Он просто вне конкуренции!

На второй строчке списка, который возглавляет звезда «МЮ», расположился игрок НФЛ Райан Рамчик. У американца 6,1 миллиона запросов, а имя Неймара, который находится на третьей строчке рейтинга, пользователи в среднем гуглят 5,8 миллионов раз  в месяц.

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У Лионеля Месси в среднем 4,8 миллиона поисковых запросов в месяц, он расположился на пятом месте в рейтинге. Обогнал великого аргентинца Леброн Джеймс, чьё имя пользователи в среднем ищут в интернете больше пяти миллионов раз в месяц.  

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