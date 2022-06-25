«МЮ» установил цену на Брэндона Уильямса

«МЮ» готов продать Брэндона Уильямса этим летом, утверждает The Sun.

«Красные дьяволы» надеются получить 10 млн фунтов за футболиста и пополнить собственный трансферный бюджет.

Уильямс хорошо проявил себя за время аренды в «Норвич Сити» в прошлом сезоне, сыграв 26 матчей в АПЛ. Тем не менее, в «МЮ» его попросили подыскать новый клуб, потому что он не сможет получать достаточно игрового времени в команде Эрика тен Хага.

Этим летом клуб покинет не только Уильямс, ожидается, что за ним последуют Антони Марсьяль, Фил Джонс и Эрик Байи.