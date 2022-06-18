«МЮ» может подписать вратаря «Уотфорда» Даниэля Бахманна

«МЮ» рассматривает возможность подписания Даниеля Бахманна, голкипера «Уотфорда», сообщает The Athletic.

Бахманн (27) провел 12 матчей в АПЛ в прошлом сезоне, он не является основным голкипером для Роя Ходжсона, поэтому вы, вероятно спрашиваете себя, зачем он «МЮ»?

«Красные дьяволы» ищут замену Дину Хендерсону, который должен покинуть клуб этим летом. Он ни разу не сыграл в матче АПЛ в сезоне 201\22, поэтому хочет найти себе клуб, где будет постоянно в «основе».

Бахманн проведет предсезонку в «Уотфорде», пока будет решаться будущее Хендерсона. Если он уйдет из «МЮ», то клуба останется только Том Хитон в качестве дублера Давида Де Хеа.

The Athletic добавляет, что «Уотфорд» хотел бы сам подписать Хендерсона, но голкипер вряд ли заинтересован в переходе в Чемпионшип.