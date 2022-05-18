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«Под его руководством я стал тем футболистом и человеком, которым являюсь сегодня»: Юрриен Тимбер о Тен Хаге

Юрриен Тимбер Юрриен Тимбер
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В интервью Het Parool Юрриен Тимбер сказал: «Эрик тен Хаг заслужил работу в «МЮ». Тен Хаг сыграл большую роль в моем развитии».

«Под его руководством я стал тем футболистом и человеком, которым являюсь сегодня. Тренер много разговаривал со мной. Он был строг, но конструктивен».

«Я не забуду этого. Мне хорошо в «Аяксе». Я еще многому могу научиться, особенно если мы продолжим играть в Лиге чемпионов».

Было высказано предположение, что этим летом Тимбер может последовать за Тен Хэгом на «Олд Траффорд» в качестве потенциальной замены ненадежному Харри Магуайру.

20-летний футболист зарекомендовал себя как ключевой игрок под руководством Тен Хага, а «Аякс» пропустил всего 19 голов в этом сезоне и выиграл титул Эредивизи.

 

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