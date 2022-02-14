«Кавани вести себя уважительно»: Фабрицио Романо о будущем футболиста в «МЮ»

Контракт Эдинсона Кавани с «МЮ» истекает в конце сезона и не похоже, что он будет продлен.

Но в оставшиеся месяцы он сделает все возможное для «красных дьяволов», утверждает Фабрицио Романо.

«Важно уточнить, что Кавани будет сосредоточен на «Манчестер Юнайтед» до конца сезона», — написал он в Твиттере.

«Он собирается получить новый опыт в качестве свободного агента в июне, но у него также был шанс уйти в январе, и он решил остаться после откровенного разговора с Рангником».

«Кавани, как всегда, вести себя уважительно».