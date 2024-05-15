Руни и Кин обвинили игроков «МЮ» в симуляции травм. Эм, что?

Намекают на Рэшфорда и Бруну?

Уэйн Руни считает, что игроки «Ман Юнайтед» притворяются травмированными, чтобы пропустить заключительные матчи чемпионата Англии. Руни не сомневается: он уже наблюдал подобное в последние годы карьеры на «Олд Траффорд».

«Некоторые просто ждут конца сезона». Что не понравилось Руни?

Лучший бомбардир в истории «МЮ» резко высказался в студии Sky Sports после матча «Юнайтед» с «Арсеналом» (0:1):

«Некоторые из них [футболисты «МЮ»] могут играть, несмотря на повреждения. Отлеживаться на больничной койке – это легкий путь, когда близко финал Кубка и чемпионат Европы.

Сейчас их критикуют, поэтому они предпочитают досидеть до конца чемпионата и вернуться прямо перед финалом, а потом подготовиться к Евро. Я сам наблюдал за этим несколько лет. Травмированные не торопятся возвращаться. Вся критика за результаты все равно полетит в сторону тренера.

Некоторые просто ждут конца сезона. Когда тренер публично подвергает сомнению твою самоотдачу и профпригодность, это серьезное оскорбление. Если бы я услышал такие слова от своего тренера, точно не смог бы игнорировать их и сидеть без дела до конца сезона».

Конечно, Рой Кин поддерживает такое мнение:

«Очевидно, что это не очень хороший признак. Тренеры хотят видеть, как травмированные отчаянно рвутся на поле. А когда происходит то, что сейчас в «Юнайтед» – это повод для беспокойства.

В каждой команде есть те, кто затягивает восстановление, возвращается с нежеланием.

Как правило, футболисты в моей команде возвращались после травмы раньше срока. Но во многих клубах есть игроки, которые не торопятся».

Это намек на Рэшфорда и Бруну?

«Затягивают восстановление, чтобы сыграть на Евро» – кого Руни и Кин подозревают в лицемерии? Вариантов не так много.

Важно: сборные еще не отправили заявку, возьмем за ориентир игроков, которых вызывали в последний год. Получается так: Харри Магуайр, Люк Шоу, Маркус Рэшфорд (Англия) и Бруну Фернандеш (Португалия).

Мы не забыли про Лисандро Мартинеса, которому играть на Кубке Америки в июне. Нарочно не включили в список: по словам Эрика тен Хага, защитник рвался на поле в матче с «Кристал Пэлас», но его придержали – слишком рано, есть риск рецидива.

Теперь отдельно по каждому игроку.

Харри Магуайр пропустил последние два матча из-за мышечной травмы. Вернулся к тренировкам на прошлой неделе, но во вторник Тен Хаг не говорил о готовности защитника сыграть с «Ньюкаслом».

Люк Шоу пропустил 14 последних игр из-за травмы ноги. Тен Хаг сообщил, что англичанин получил рецидив во время восстановления. При этом Шоу даже с травмой очень часто уезжает в расположение сборной Англии: лечится на базе и общается с партнерами. То же самое было в марте.

Маркус Рэшфорд не играл в последних четырех матчах из-за повреждения лодыжки. Тен Хаг не раскрыл подробностей, но перед каждым из этих матчей говорил, что участие нападающего под сомнением.

Бруну Фернандеша нет уже две игры – шок и сенсация, ведь до этого ни разу не пропускал из-за травмы. Тен Хаг отмечает, что участие португальца в матче с «Ньюкаслом» тоже под вопросом.

Сложно поверить, что Бруну симулирует – до этого постоянно играл с повреждениями, о чем рассказывал Тен Хаг.

Правда, в последнее время медиа заговорили о возможном уходе Фернандеша из «МЮ». Авторитетные источники пока осторожны: The Telegraph пишет, что для этого понадобится предложение с огромной суммой, а также желание самого португальца уйти.

Дэвид Орнштейн из The Athletic утверждает: Фернандеш хочет остаться в «Юнайтед», но на днях общался с руководством, сверял амбиции клуба с его собственными. Бруну хочет быть капитаном конкурентоспособной и успешной команды.

В «Юнайтед» катастрофа с травмами

«Манчестер Юнайтед» пропустил 82 мяча за сезон – впервые за полвека.

«Я работаю с командой два года и не могу добиться прогресса из-за такого количества травм. Это как плавать со связанными за спиной руками», – слова Тен Хага.

В апреле у «Юнайтед» сломались пять ЦЗ за три недели, команда постоянно обновляет антирекорды .

Но Гари Невилл считает, что нельзя делать выводы по такому сезону, и Тен Хагу должны дать еще минимум год:

«Я не вижу подходящей замены сейчас. «Бавария» тоже никак не может найти тренера. Как и другие клубы. Думаю, Тен Хагу должны дать еще сезон. Сезон без такого количества травм».

Варан уходит из «МЮ»: травмы. А ведь мог быть с Лисандро суперпарой ЦЗ

Фото: East News /AFP; Gettyimages.ru /Richard Heathcote, Catherine Ivill, Stu Forster