Еще один провал «МЮ»: были хуже «Борнмута». Повезло, что 2:2

Мда: «Манчестер Юнайтед» еле избежал поражения от «Борнмута». 2:2 и отмененный пенальти в ворота манкунианцев в концовке.

Шансы на ЛЧ тают и тают. Как же грубо ошибались в обороне

Похоже, «Юнайтед» упустил последний шанс зацепиться за место в Лиге чемпионов: если бы победили, могли приблизиться к «Астон Вилле» на расстояние в восемь очков с матчем в запасе.

От качества игры снова грустно. У «Юнайтед» всего два удара в створ: один в упор с границы вратарской, другой – с пенальти.

Оба мяч пропустили после грубых ошибок в защите: сначала Вилли Камбвала поддался на ложное движение Доминика Соланке, поскользнулся и дал форварду точно пробить, потом он же, Харри Магуайр и Диогу Далот не разобрались, кому держать Джастина Клюйверта, и голландец воспользовался.

Между этими провалами забил Бруну Фернандеш – причем реализовал пас Алехандро Гарначо от лицевой, в таком стиле «МЮ» обычно пропускает, а тут все наоборот.

У «Борнмута» было как минимум два момента, чтобы сделать 3:1 в первом тайме. Но во втором «МЮ» сравнял с пенальти за неочевидную руку после удара Кобби Майну. Реализовал, конечно, Бруну – дубль.

А вот «Борнмуту» с пенальти не повезло: Райан Кристи самую малость не добежал до линии штрафной. Снова провалился Камбвала, но ВАР спас – решение отменили, вместо этого штрафной, его «Борнмут» пробил плохо.

Соланке как будто издевательски выдал после матча: «Мы недовольны, потому что любим обыгрывать «Юнайтед». Ребята расстроены из-за того, что в этом матче не удалось».

Да, «Борнмуту» чуть не хватило, чтобы впервые оформить две победы над «Юнайтед» за сезон Премьер-лиги. Ведь на «Олд Траффорд» уничтожали в декабре со счетом 3:0.

«МЮ» допускает о-о-очень много ударов. Но Тен Хаг не видит проблемы

Недавно у Димы Письменского вышел отличный текст про болезнь нынешнего «Юнайтед» – огромное количество допущенных ударов. Проблемы только усугубляются.

Уже в первом тайме появилась статистика: по воротам «МЮ» пробили 565 раз за сезон. Это худший результат с АПЛ-2003/04 – а ведь до конца еще пять туров! «Борнмут» сейчас пробил 20 раз, «Юнайтед» – восемь. «МЮ» допускает в среднем 17,8 ударов за матч в этом сезоне Премьер-лиги – худший показатель в чемпионате

Но Эрик тен Хаг называет эти цифры несуразными. На прошлой неделе его спросили о причинах: «Дурацкая статистика. Мы уже говорили, что находимся на четвертом месте по пропущенным. С этим у нас все в порядке, мы хорошо обороняемся, у нас хороший голкипер и четверка защитников, так что мне нечего сказать об этих цифрах».

Но вот за последние пять игр «МЮ» пропустил 12 голов. Тен Хаг после матча списывает все на индивидуальные ошибки: «У нас есть игроки, которые владеют мячом лучше. Просто некоторые это делают хуже».

А журналист Manchester Evening News Доминик Буф шутит в твиттере: «Разыскивается! Центр поля «Манчестер Юнайтед». В последний раз видели в начале 2023-го».

«МЮ» на седьмом месте, теперь выше и «Ньюкасл» – а до места в четверке 10 очков.

Эрика тен Хага, похоже, раздражает тема возможного антирекорда. Ему после матча указали: если команда опустится ниже седьмого места, это будет худший результат в истории АПЛ. Тренер отказался комментировать и ушел .

«Манчестер Юнайтед» победил только в одном матче АПЛ из последних семи. Дальше – играть дома с «Шеффилд Юнайтед» и «Бернли», потом выезд к «Кристал Пэлас» и «Арсенал» на «Олд Траффорд». А закончится сезон «Ньюкаслом» и «Брайтоном».

Фото: Gettyimages.ru /Dan Mullan; IMAGO/Graham Hunt/Global Look Press