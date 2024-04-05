Парад ошибок «МЮ»: из-за этого так смачно получили от «Челси». Классика

Хаос.

Концерт «Челси» с «Манчестер Юнайтед» стал возможным во многом из-за тьмы ошибок «Юнайтед».

Конечно, лондонцы тоже ошибались много, но они-то об этом могут и не думать. А вот команда Эрика тен Хага пострадала.

Это все – классика «МЮ». Буквально каждый эпизод

Первый гол пришел после ошибки в центре поля: Кобби Майну обрезал левый фланг (Диогу Далот выдернулся на Коула Палмера). Палмер и Мало Гюсто получили огромную свободную зону, Гюсто прошел к лицевой и пытался отдать на Палмера.

Вмешалась пятка Рафаэля Варана, от нее мяч отскочил на Конора Галлахера. Капитан «Челси» оказался свободным при входе в штрафную – разрывы между линиями и любовь защиты вжиматься дали бьющему время и зону для удара.

«МЮ» постоянно допускает моменты после катбэков, так сравнял и «Брентфорд» в прошлом матче. Галлахеру нужно было только попасть в створ – справился.

Через несколько минут глупая ошибка Антони: въехал в ногу Марка Кукурельи в штрафой – от большого желания помочь защите, хотя она этого не просила: Аарон Уан-Биссака играл по Михаилу Мудрику, партнеры страховали центр. Так в прошлые сезоны любил помогать Поль Погба, в этом сезоне привозил в этом стиле пенальти Скотт Мактоминей.

За желание 10, качество на двойку.

Коул Палмер реализовал пенальти.

Третий пропущенный «МЮ» – с еще одного пенальти. Сзади в игрока «Челси» теперь въехал Далот. ВАР долго рассматривал эпизод: то ли португалец просто завалился на Нони Мадуэке, то ли сначала еще и наступил ему на ногу. В любом случае совсем необязательный фол на последних минутах. Вероятно, если бы этот эпизод не стал голом, судья не стал бы давать так много времени сверх добавленного.

Обратите внимание на время: все случилось глубоко в компенсированное время. Как и с «Брентфордом», там сравняли на 90+7. Тен Хаг постоянно говорит про концентрацию: подчеркивает, что нужно сохранять бдительность весь матч, особенно когда команда ведет. После хороших отрезков в матчах с «Лутоном», «Фулхэмом», «Брентфордом» расслаблялись и пропускали.

При четвертом голе – да, «Юнайтед» пропустил два в последние минуты компенсированного времени – потерянная концентрация наложилась на патологическое неумение «МЮ» защищаться при угловых.

Энцо Фернандес быстро разыграл стандарт, увидев свободного Палмера в штрафной. Когда Коул получил мяч, ближайший игрок «Юнайтед» был от него как минимум метрах в пяти. Просто подарок, умноженный на рикошет от Мактоминея.

Причем сразу три игрока «Юнайтед» при построении на угловом показывали на свободного Палмера. Рванул только свежий Маунт, который был дальше всех от футболиста «Челси».

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Кстати, два пропущенных за короткий отрезок времени – это тоже классика «Юнайтед».

«МЮ» сыграл со счетом 4:3 пятый раз в сезоне. И трижды команда проиграла:

● пропустили два за четыре минуты от «Баварии» в ЛЧ

● пропустили два за четыре минуты от «Копенгагена» там же

● пропустили два за пять минут от «Вулверхэмптона» (но выиграли на 90+7)

● пропустили два за две минуты от «Ливерпуля» (тоже победа)

И вот теперь.

Матч был похож на недавнюю игру с «Ливерпулем» – хаос без центра поля, просто гоняли туда-обратно. Главное отличие в реализации «МЮ»: оба момента в первом тайме стали голами. Но ключевая причина провала в концовке – усталость . «Юнайтед» присел, «Челси» задавил, в итоге потеря концентрации, особенно при угловом на 101-й.

Хаотичность игры привела и к травмам: очередная мышечная у Рафаэля Варана, Джонни Эванс сломался после 20 минут игры. А ведь как раз на днях были инсайды The Telegraph: команда жалуется на сверхинтенсивные тренировки и считает их причиной такого количества повреждений. Но Эрик тен Хаг отрицает: «Я бы не сказал, что мы очень усердно тренируемся. Но учитывая стандарты этой лиги, вы должны быть в отличной физической форме. Мы принимаем решения, основываясь на показателях игроков. На травмы оказывает влияние огромное количество матчей».

«В этом хаосе мы не помогали друг другу». Как все это объясняет Тен Хаг?

«Мы плохо защищались в первых двух эпизодах [с пропущенными мячами]», – признал Эрик тен Хаг после игры. Ну еще бы.

Послушаем детали.

🤔 «Вы можете указать на одного из игроков, но речь идет о командной игре. Когда наступает хаос, приходится справляться с ним всей командой, а мы принимали неправильные решения и не помогали друг другу».

🤔 «Без мяча мы принимали плохие решения – не хватало концентрации. Определенно, это неудача, и теперь мы должны справиться с ней, подняться – мы стойкие, вы видели это. Качество нашего футбола очень высокое».

🤔 «Наши футболисты знают свою работу и должны принимать правильные решения, а они этого не делали. Мы доминировали в игре, но допустили индивидуальные ошибки, которые стоили нам результата. Мы должны извлечь из этого урок. Когда ты игрок «Юнайтед», ты уже должен знать, как справляться с подобными ситуациями».

🤔 «За пять дней мы потеряли пять очков. Это неприемлемо. Мы отдали игру, которую должны были выиграть».

«Челси» – «МЮ»: 2:3 на 90+10 превратились в 4:3! БЕЗУМИЕ!