Какой же нестабильный «МЮ»! 0:3 дома от «Борнмута» – сразу после блеска с «Челси»

Только мы думали, что «Юнайтед» оживают, как они громко проиграли! На этот раз команду Эрика тен Хага на «Олд Траффорд» разбил «Борнмут» – 3:0. Могло быть и 4:0, но последний гол отменили после долгого просмотра ВАР.

«Борнмут» впервые в истории победил на «Олд Траффорд»

Манкунианцы сразу начали как-то криво. Уже на пятой минуте при выходе из обороны Бруну отдал неточный пас, мяч подхватил Льюис Кук и прострелил в штрафную на свободного Доминика Соланке – 0:1.

«Борнмут» сел в оборону, защищался плотно и успешно. «МЮ» все же удавалось войти в штрафную, но действительно опасных атак не было – передачи перехватывались, а удары блокировались (из 20 ударов гости заблокировали 12).

«Борнмут» сосредоточился на контратаках, и план сработал. На 68 минуте «Юнайтед» не успели прикрыть в штрафной Филипа Биллинга: навес, удар головой, 0:2. А на 73-й «Борнмут» оформил разгром – Маркоса Сенеси оставили при угловом без опеки. Полный хаос в обороне «Юнайтед» и итоговые 0:3.

● «МЮ» – любимый клиент Андони Ираолы (три победы в трех матчах). Дважды он побеждал с «Атлетиком» в Лиге Европы-2011/12 (3:2, 2:1 и выход в четвертьфинал) еще в качестве игрока. Оба раза Ираола выходил в старте на позиции правого защитника.

«Один из лучших дней в моей карьере – когда мы победили «Манчестер Юнайтед» дома в ответном матче. Такие игры не забываются».

● Это первая победа «Борнмута» на «Олд Траффорд».

● «Ман Юнайтед» громят на «Олд Траффорд» уже третий раз за 10 матчей: совсем недавно это удалось «Сити» (0:3) и «Ньюкаслу» (0:3).

● В этом сезоне «Ман Юнайтед» проиграл уже 6 домашних матчей из 13.

● После ухода сэра Алекса Фергюсона «МЮ» проиграл на «Олд Траффорд» в рамках АПЛ больше матчей (35), чем под его руководством (34).

● Команда Тен Хага в этом сезоне проиграла 11 матчей из 23.

● Впервые в истории «Юнайтед» проиграл матч АПЛ на «Олд Траффорд» с разницей в 3+ гола команде, которая находилась во второй половине таблицы перед началом тура.

🔴 Под руководством Тен Хага «Ман Юнайтед» громят уже седьмой раз:

Еще и Фернандеш пропустит матч с «Ливерпулем»

В следующем туре на «Энфилд» «МЮ» поедет без ключевого игрока: Бруну получил желтую карточку на 83-й минуте. Кажется, за разговоры, потому что сразу после фола арбитр карточку не доставал. Желтая стала для Фернандеша пятой в сезоне.

После матча португалец сочувствовал фанатам: «Болельщики «Манчестер Юнайтед» не привыкли к такому, и мы тоже не хотим находиться в такой ситуации. Мы полностью понимаем их разочарование, и у нас нет слов.

Сегодня все сыграли не на своем уровне в плане креатива, движения и забеганий в штрафную. Чаще всего у нас было лишь 1-2 человека в штрафной.

Извиняемся за эту неприемлемую игру. Болельщики все время поддерживают команду, и это нормально, когда они освистывают нас за такое выступление».

Последний выезд на «Энфилд» закончился для «МЮ» катастрофой: в сезоне-2022/23 проиграли там 0:7. Хотя в кампании-2021/22 было не легче – 0:4. Последний раз «Юнайтед» забивали в гостях у «Ливерпуля» в декабре 2018-го.

Как быть без лидера и капитана? В прошлом сезоне Бруну пропустил лишь две в АПЛ и Лиге Европы – оба раза из-за дисквалификации. В чемпионате без Фернандеша «МЮ» уступил «Астон Вилле» (1:3), в ЛЕ – «Севилье» (0:3).

А ведь показалось, что в «МЮ» все налаживается

В среду «Манчестер Юнайтед» убедительно обыграл «Челси»: тактическая идея Тен Хага сработала отлично – команда высоко прессинговала и заставила лондонцев ошибаться. «МЮ» создал много моментов, а главное – показал отличную игру.

Ноябрь вообще получился шикарным: три победы в трех матчах АПЛ. Манкунианцы забрали все индивидуальные призы: Тен Хаг стал тренером месяца, Харри Магуайр – лучшим игроком.

«Нам нужно сделать еще несколько шагов вперед. Мы движемся в правильном направлении. Эта команда будет играть хорошо, и этот проект будет успешен», – сказал Тен Хаг после «Челси».

Но затем приехал «Борнмут», и Тен Хаг после матча говорил уже другое:

«Понимаю разочарование и недовольство болельщиков, мы испытываем те же эмоции. У нас не должно быть такой огромной разницы в уровне игры, нельзя один матч проводить на хорошем уровне, а следующим – на ужасном.

Беру ответственность на себя. Мы очень нестабильны. У нас есть все навыки, но в некоторых матчах мы выступаем не на своем уровне».

Как же все нестабильно на «Олд Траффорд».

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Stu Forster; East News/Oli SCARFF / AFP; IMAGO/Global Look Press