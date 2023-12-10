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Какой же нестабильный «МЮ»! 0:3 дома от «Борнмута» – сразу после блеска с «Челси»

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Футбол Футбол

Только мы думали, что «Юнайтед» оживают, как они громко проиграли! На этот раз команду Эрика тен Хага на «Олд Траффорд» разбил «Борнмут» – 3:0. Могло быть и 4:0, но последний гол отменили после долгого просмотра ВАР.

«Борнмут» впервые в истории победил на «Олд Траффорд» 

Манкунианцы сразу начали как-то криво. Уже на пятой минуте при выходе из обороны Бруну отдал неточный пас, мяч подхватил Льюис Кук и прострелил в штрафную на свободного Доминика Соланке – 0:1.

«Борнмут» сел в оборону, защищался плотно и успешно. «МЮ» все же удавалось войти в штрафную, но действительно опасных атак не было – передачи перехватывались, а удары блокировались (из 20 ударов гости заблокировали 12).

«Борнмут» сосредоточился на контратаках, и план сработал. На 68 минуте «Юнайтед» не успели прикрыть в штрафной Филипа Биллинга: навес, удар головой, 0:2. А на 73-й «Борнмут» оформил разгром – Маркоса Сенеси оставили при угловом без опеки. Полный хаос в обороне «Юнайтед» и итоговые 0:3.

● «МЮ» – любимый клиент Андони Ираолы (три победы в трех матчах). Дважды он побеждал с «Атлетиком» в Лиге Европы-2011/12 (3:2, 2:1 и выход в четвертьфинал) еще в качестве игрока. Оба раза Ираола выходил в старте на позиции правого защитника.

«Один из лучших дней в моей карьере – когда мы победили «Манчестер Юнайтед» дома в ответном матче. Такие игры не забываются».

● Это первая победа «Борнмута» на «Олд Траффорд».

● «Ман Юнайтед» громят на «Олд Траффорд» уже третий раз за 10 матчей: совсем недавно это удалось «Сити» (0:3) и «Ньюкаслу» (0:3).

● В этом сезоне «Ман Юнайтед» проиграл уже 6 домашних матчей из 13.

● После ухода сэра Алекса Фергюсона «МЮ» проиграл на «Олд Траффорд» в рамках АПЛ больше матчей (35), чем под его руководством (34).

● Команда Тен Хага в этом сезоне проиграла 11 матчей из 23.

● Впервые в истории «Юнайтед» проиграл матч АПЛ на «Олд Траффорд» с разницей в 3+ гола команде, которая находилась во второй половине таблицы перед началом тура.

🔴 Под руководством Тен Хага «Ман Юнайтед» громят уже седьмой раз:

 

Еще и Фернандеш пропустит матч с «Ливерпулем»

В следующем туре на «Энфилд» «МЮ» поедет без ключевого игрока: Бруну получил желтую карточку на 83-й минуте. Кажется, за разговоры, потому что сразу после фола арбитр карточку не доставал. Желтая стала для Фернандеша пятой в сезоне.

После матча португалец сочувствовал фанатам: «Болельщики «Манчестер Юнайтед» не привыкли к такому, и мы тоже не хотим находиться в такой ситуации. Мы полностью понимаем их разочарование, и у нас нет слов.

Сегодня все сыграли не на своем уровне в плане креатива, движения и забеганий в штрафную. Чаще всего у нас было лишь 1-2 человека в штрафной.

Извиняемся за эту неприемлемую игру. Болельщики все время поддерживают команду, и это нормально, когда они освистывают нас за такое выступление».

Последний выезд на «Энфилд» закончился для «МЮ» катастрофой: в сезоне-2022/23 проиграли там 0:7. Хотя в кампании-2021/22 было не легче – 0:4. Последний раз «Юнайтед» забивали в гостях у «Ливерпуля» в декабре 2018-го. 

Как быть без лидера и капитана? В прошлом сезоне Бруну пропустил лишь две в АПЛ и Лиге Европы – оба раза из-за дисквалификации. В чемпионате без Фернандеша «МЮ» уступил «Астон Вилле» (1:3), в ЛЕ – «Севилье» (0:3).

А ведь показалось, что в «МЮ» все налаживается

В среду «Манчестер Юнайтед» убедительно обыграл «Челси»: тактическая идея Тен Хага сработала отлично – команда высоко прессинговала и заставила лондонцев ошибаться. «МЮ» создал много моментов, а главное – показал отличную игру. 

Ноябрь вообще получился шикарным: три победы в трех матчах АПЛ. Манкунианцы забрали все индивидуальные призы: Тен Хаг стал тренером месяца, Харри Магуайр – лучшим игроком.

«Нам нужно сделать еще несколько шагов вперед. Мы движемся в правильном направлении. Эта команда будет играть хорошо, и этот проект будет успешен», – сказал Тен Хаг после «Челси».

Но затем приехал «Борнмут», и Тен Хаг после матча говорил уже другое:

«Понимаю разочарование и недовольство болельщиков, мы испытываем те же эмоции. У нас не должно быть такой огромной разницы в уровне игры, нельзя один матч проводить на хорошем уровне, а следующим – на ужасном.

Беру ответственность на себя. Мы очень нестабильны. У нас есть все навыки, но в некоторых матчах мы выступаем не на своем уровне».

Как же все нестабильно на «Олд Траффорд». 

Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
9 декабря, 18.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Соланке, 0:2 – 68 Биллинг, 0:3 – 73 Сенеси.
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Магуайр, Шоу (Эванс, 79), Регилон, Бруну Фернандеш, Амрабат, Мактоминей, Антони (Пельистри, 79), Гарначо (Рэшфорд, 79), Марсьяль (Хейлунд, 56).
БорнмутНето, Смит, Сенеси, Забарный, Керкез, Кристи, Кук (Ротуэлл, 88), Тавернье (Уаттара, 88), Клюйверт (Синистерра, 72), Соланке, Семеньо (Биллинг, 58).
Предупреждения:
Тавернье (27), Регилон (30), Хейлунд (60), Бруну Фернандеш (84).

Магуайр – лучший игрок месяца в АПЛ. Как?!

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Stu Forster; East News/Oli SCARFF / AFP; IMAGO/Global Look Press

9 комментариев
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МЮ нестабильный ?)) МЮ мертвый, давайте будим объективными.
+14
-3
+11
Нестабильный? Они стабильный середняк, может немного выше середняка. Проигрывают топ командам а в остальных матчах 50/50
+7
-3
+4
Ничего страшного, зато Тен Хаг - тренер месяца, и команда прогрессирует, если его послушать.
+6
-2
+4
Какой блеск?)) Челси мёртвый) Вот и всё
+1
0
+1
Ответ xxx-xxx
МЮ нестабильный ?)) МЮ мертвый, давайте будим объективными.
О мёртвых либо хорошо, либо никак. Поэтому "нестабильный" :)
+1
0
+1
МЮ поматросили и бросили.
+2
-2
0
Стыдоба какая-то! ((
0
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Ответ disss
Стыдоба какая-то! ((
Не, не так.. Стыдоба то какая!
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