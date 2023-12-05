«МЮ» забанил журналистов за инсайды о Тен Хаге. Что такого они написали?

Перед матчем с «Челси» «Манчестер Юнайтед» не допустил к пресс-конференции Эрика тен Хага четырех заметных журналистов.

Daily Mail перечислил имена:

● Каве Солекол из Sky Sports;

● Самьюэл Лакхерст из Manchester Evening News;

● Дэвид Макдонелл из The Mirror;

● Роб Доусон из ESPN.

Всех инсайдеров связывает одно – за последние сутки они написали, что игроки «МЮ» недовольны Тен Хагом.

«Юнайтед» тут же опубликовал пресс-релиз с объяснением:

«Клуб предпринял действия против нескольких медиа, но не за публикацию текстов, которые не нравятся клубу, а за то, что они сделали это, не связавшись с «МЮ» и не дав клубу возможность прокомментировать эти публикации, возразить им или внести необходимый контекст».

Что именно написали журналисты?

Первым был Роб Доусон: он отметил, что игроки первой команды теряют доверие к Тен Хагу из-за последних результатов. Ситуация усложняется, потому что в раздевалке нет Каземиро и Лисандро Мартинеса, которые значительно влияли на одноклубников относительно поддержки Тен Хага.

Тему подхватил Каве Солекол, даже назвал примерное число негодующих:

«От Тен Хага отвернулись 50% игроков. Многие из них недовольны стилем игры и тем, что они слишком много и бесцельно бегают на тренировках.

Старшие игроки поговорили с Тен Хагом и указали на ошибки. Они рассказали ему об опыте игры в других больших клубах и о том, что он мог бы принимать лучшие решения. Но Тен Хаг не намерен меняться и планирует все делать по-своему. Поэтому в команде есть мнение, что Тен Хаг слишком закостенел в своих взглядах и роботизирован».

Дэвид Макдонелл назвал ситуацию «бунтом в раздевалке» и сказал, что в команде будет еще больший раскол, если в ближайшее время результаты не улучшатся.

Самьюэл Лакхерст добавил, что игроки недовольны трансферами Тен Хага: им не понравились подписания Расмуса Хейлунда, Антони, Ваута Вегорста и Мэйсона Маунта.

Позже появился инсайд от Жака Тэлбота:

«Игроки «Манчестер Юнайтед» злятся на двух одноклубников за слив информации в медиа. Большинство членов команды разочарованы негативными утечками, они считают, что это не отражает ситуацию в клубе».

Отмечается, что именно эти два игрока недовольны тем, как много приходится бегать на тренировках «Юнайтед», а также тем, что не попадают в состав. Некоторые футболисты знают, что у них есть власть отстранить главного тренера, поскольку они делали это раньше, когда дела шли не так, как они хотели – так считает Тэлбот.

Сам Тен Хаг защищается и опровергает инсайды:

«Они [журналисты] сначала должны были прийти к нам, а не печатать статьи за нашей спиной – это неправильно. У нас хорошие отношения: они приходят к нам заранее, а потом мы об этом спорим.

Публикации в медиа об игроках – это неправда. Никакого хаоса в раздевалке. В любой команде всегда будут игроки, которые не играют или играют меньше. Соответственно, они менее счастливы. В некоторых обстоятельствах это необходимо, а им нужно ждать шанс. Но нет, у нас нет проблем».

Забаненные журналисты – кто они?

«Манчестер Юнайтед» действовал решительно – в бане действительно известные и авторитетные журналисты:

• Самьюэл Лакхерст – главный по «Манчестер Юнайтед» в Manchester Evening News. У него 604 тысяч подписчиков в твиттере, ходит на все пресс-конференции и матчи «МЮ».

• Каве Солекол постоянно в эфирах Sky Sports, во время трансферного окна очень востребован из-за инсайдов. У него тоже внушительное число подписчиков в твиттере – 306 тысяч.

• Дэвид Макдоннелл регулярно дает инсайды команды, время показывает, что многие из них сбываются.

• Роб Доусон уже несколько лет обозревает «Манчестер Юнайтед» и многими считается самым надежным среди остальных забаненных.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; Xin Hua/Global Look Press