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Гарначо грозит бан за эмодзи 🦍 в похвале Онана. ФА подозревает расизм, сам Онана – нет

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Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
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Расистский скандал в АПЛ – из-за твита полузащитника «МЮ» Алехандро Гарначо.

Что случилось? 

Аргентинец выложил фото Андре Онана из матча против «Копенгагена» и добавил две эмодзи гориллы. Скорее всего, это была похвала: Гарначо выложил момент, когда команда поздравляла голкипера после отраженного пенальти – камерунец спас первую победу «МЮ» в Лиге чемпионов на последних секундах. 

Вскоре Гарначо смутился и удалил твит, но было уже поздно.

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Пост Гарначо привлек внимание ФА, ассоциация уже начала расследование в попытках выявить дискриминационный подтекст. По информации The Telegraph, ФА обратилась к Гарначо и «Манчестер Юнайтед» за комментариями.

Самого Онана пост Гарначо нисколько не смутил. Камерунец заступился за одноклубника и написал в инстаграме послание футбольным властям: «Люди не могут выбирать вместо меня, на что я должен обижаться. Гарначо этим эмодзи указал на силу и мощь. Другого смысла здесь нет».

Если Гарначо признают виновным, то могут отстранить по меньшей мере на три матча – такой минимум ввели в 2020 году. Футбольная ассоциация вряд ли проведет заседание до воскресенья, так что аргентинец в случае бана может пропустить игры с «Ньюкаслом» (Кубок), «Фулхэмом» и «Лутоном».

Это не первый подобный случай в Англии: за твиты наказывали Кавани и Бернарду

«Манчестер Юнайтед» уже страдал от бана за дискриминацию в соцсетях. В 2020 году Эдинсона Кавани отстранили на три матча и выписали штраф в 100 тысяч фунтов.

После игры с «Саутгемптоном» друг Кавани похвалил Эдинсона и написал «Я тебя обожаю, Матадор». Кавани репостнул с подписью Gracias negrito (дословно – «Спасибо, черныш»).

Уругвайца тоже защищали, а сам он настаивал: слово «негрито» используется в Южной Америке при выражении симпатии.

Клуб тогда ответил: «Кавани уверен, что не виноват, поскольку отвечал другу. Он не будет оспаривать дисквалификацию – уважает борьбу с расизмом».

Эдинсон даже привлек уругвайского лингвиста Ампаро Фернандеса, который доказывал, что negrito не оскорбление. В интервью Reuters профессор Университета республики Уругвай объяснил, что в Англии пытаются наложить на слово глобальный смысл. Но это региональное выражение: «В словаре уругвайского испанского больше 10 тысяч слов и выражений, которые типичны для уругвайцев, но не для других испаноговорящих стран. Слово Negrito в этом словаре обозначается как ласковый вокатив».

Но у ФА правда своя.

Похожий инцидент произошел с другим манчестерским клубом – Бернарду Силва в 2019-м сравнил детское фото Бенжамена Менди с талисманом испанской кондитерской компании. В комметариях начался ад, Силва удалил запись и запостил: «Уже нельзя пошутить над другом... Ох, ребята!»

Но было поздно – шутку увидели правозащитники. Силву забанили на один матч и влепили штраф 50 тысяч фунтов. А Пеп Гвардиола тогда признал, что талисман действительно похож на Менди:

«Люди, осуждающие Бернарду, не знают его. Это была шутка. Это просто картинка, и лицо правда очень похоже на Менди. То же самое происходило миллион раз с белыми людьми».

Ну хоть Пепа не дисквалифицировали.

Онана – герой «МЮ»! Вытащил пенальти Йордана Ларссона и спас первую победу в ЛЧ

Фото: East News/AP Photo/Dave Thompson; x.com/agarnacho7; instagram.com

41 комментарий

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Роман Герасимов
Ответ a2wai
Если Онана это расизмом не считает, то зачем тогда банить Гарначо?) Эпизод исчерпан и не стоит выеденного яйца)
В смысле, исчерпан? Тогда надо забанить Онана
+150
-1
+149
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a2wai
Если Онана это расизмом не считает, то зачем тогда банить Гарначо?)

Эпизод исчерпан и не стоит выеденного яйца)
+111
-3
+108
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Сергей Николаенко
Дисквалифицировать на два твита и два условно.
+86
0
+86
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Can
Ответ a2wai
Если Онана это расизмом не считает, то зачем тогда банить Гарначо?) Эпизод исчерпан и не стоит выеденного яйца)
Э ало мы че тут зря на колени вставали или деньги пилили? БЛМ тебе в хату!
+52
0
+52
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Raar
Может наказать гориллу в зоопарке за расистскую внешность.
+52
0
+52
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Санитар-волк
Лоражает две вещи: тупое стремление выложить эмодзи с обезьяной, зная о шизе руководства - и стремление руководства искать "расизм" везде и выюду, не менее тупое.
+27
-4
+23
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Albert Bagautdinov
Ответ Роман Герасимов
В смысле, исчерпан? Тогда надо забанить Онана
Нет, надо обоих) Гарначо за расизм. Онана за отрицание расизма в свою сторону, белым виднее)
+21
0
+21
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achrustalev
В таких ситуациях можно сколько угодно говорить, что ты не обиделся или привлекать лингвистов. Никакие доказательства не помогут. Если кто-то увидел расизм, его уже не развидеть. Борьба с ветряными мельницами важнее того, что на самом деле.
+13
0
+13
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Биомеханоид
Сжечь обоих. И Силву с Кавани тоже. Аутодафе показывать в прямом эфире, вырученные от трансляции деньги передать BLM.
+10
0
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Антимосковский
Ответ Александр Елисеев
А меня третье интересует, если эмодзи с обезьяной ничего не значат, то почему другим белокожим вратарям, когда они тащили, такие эмодзи не ставили?
а другим черным вратарям такие эмоджи ставили? раз нет, тогда сравнение неуместно.
+9
0
+9
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Иннокентий Смоктуновский
Сука запарили!
+4
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Sgi
Ответ Сергей Николаенко
Дисквалифицировать на два твита и два условно.
И штраф на инстаграм
+3
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Денис Давыдов
ну это стандартный бред от ФА, но уж не мю жаловаться, они сами всю эту вакханалию с псевдорасизмом в АПЛ и начали, теперь пусть вечно за это огребают 😄
самая забавная ситуация конечно была с Кавани, ведь до него другой уругвайский паренёк точно так же защищался от обвинений игрока МЮ.
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Vinnipukh Vinni
Ответ achrustalev
В таких ситуациях можно сколько угодно говорить, что ты не обиделся или привлекать лингвистов. Никакие доказательства не помогут. Если кто-то увидел расизм, его уже не развидеть. Борьба с ветряными мельницами важнее того, что на самом деле.
Пока не придумают способ, как борцов с расизмом ставить на деньги, так и будет продолжаться, потому что очень выгодно пиариться на борьбе со всем плохим и за всё хорошее.
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Нургалиев Разрешил
Главное в Европе - это когда другие обиделись, а не "жертва". Так же было с Рубиалесом, который целовал девушку. Ей-то ок было, а остальные обиделись. Какие-то все обиженные, получается.
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CELTIC FROST
Да уж. До чего дошел "прогресс"...
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Jokk
У Мойзе Кина эта горилла уже не один год в запрещенной соц сети стоит
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Nariman Muradov
ну вы, они одноклубники, работники одного кдуба, вместе кушают, вместе отдыхают. они не могут шутить? у меня например из друзей есть и черный и толстый и ускоглазый , а я бландин. мы каждый напоминаем друг друге нащи цвета и еще и еще, это же жизнь все мы человеки. если хотите решить проблему людей помогите палестине, жителям который оставшиеся на зиму улице в украине. какой здес расизма? расизм уже самое малое проблема планеты земля.
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Роман Герасимов
Ответ Albert Bagautdinov
Нет, надо обоих) Гарначо за расизм. Онана за отрицание расизма в свою сторону, белым виднее)
И третьего - Джордана Ларссона) без его промаха не заварилось бы всё это
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Алексѣй Пестовъ
Ответ a2wai
Если Онана это расизмом не считает, то зачем тогда банить Гарначо?) Эпизод исчерпан и не стоит выеденного яйца)
Как зачем? Поставить галочку, что пресекли расизм
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Pasha Giggz
"Но было поздно – шутку увидели правозащитники. Силву забанили на один матч и влепили штраф 50 тысяч фунтов."

По ходу правозащитникам премки с этих штрафов летят)))
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Syndycate
Поднять весь Скотланд-Ярд! У нас угроза 3 степени! У нас тут эмодзи обезьяны!
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Андрей Никулин
Ответ a2wai
Если Онана это расизмом не считает, то зачем тогда банить Гарначо?) Эпизод исчерпан и не стоит выеденного яйца)
Ещё нужно спросить мнение обезьяны из эмодзи, считает ли она это расизмом
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red hikkikomori
Ответ Billy_Shears
Комментарий удален модератором
эксперты по физиогномике подъехали )
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Нургалиев Разрешил
Ответ Роман Герасимов
В смысле, исчерпан? Тогда надо забанить Онана
За фамилию?)
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