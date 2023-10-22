Гарначо грозит бан за эмодзи 🦍 в похвале Онана. ФА подозревает расизм, сам Онана – нет

Расистский скандал в АПЛ – из-за твита полузащитника «МЮ» Алехандро Гарначо.

Что случилось?

Аргентинец выложил фото Андре Онана из матча против «Копенгагена» и добавил две эмодзи гориллы. Скорее всего, это была похвала: Гарначо выложил момент, когда команда поздравляла голкипера после отраженного пенальти – камерунец спас первую победу «МЮ» в Лиге чемпионов на последних секундах.

Вскоре Гарначо смутился и удалил твит, но было уже поздно.

Пост Гарначо привлек внимание ФА, ассоциация уже начала расследование в попытках выявить дискриминационный подтекст. По информации The Telegraph, ФА обратилась к Гарначо и «Манчестер Юнайтед» за комментариями.

Самого Онана пост Гарначо нисколько не смутил. Камерунец заступился за одноклубника и написал в инстаграме послание футбольным властям: «Люди не могут выбирать вместо меня, на что я должен обижаться. Гарначо этим эмодзи указал на силу и мощь. Другого смысла здесь нет».

Если Гарначо признают виновным, то могут отстранить по меньшей мере на три матча – такой минимум ввели в 2020 году. Футбольная ассоциация вряд ли проведет заседание до воскресенья, так что аргентинец в случае бана может пропустить игры с «Ньюкаслом» (Кубок), «Фулхэмом» и «Лутоном».

Это не первый подобный случай в Англии: за твиты наказывали Кавани и Бернарду

«Манчестер Юнайтед» уже страдал от бана за дискриминацию в соцсетях. В 2020 году Эдинсона Кавани отстранили на три матча и выписали штраф в 100 тысяч фунтов.

После игры с «Саутгемптоном» друг Кавани похвалил Эдинсона и написал «Я тебя обожаю, Матадор». Кавани репостнул с подписью Gracias negrito (дословно – «Спасибо, черныш»).

Уругвайца тоже защищали, а сам он настаивал: слово «негрито» используется в Южной Америке при выражении симпатии.

Клуб тогда ответил: «Кавани уверен, что не виноват, поскольку отвечал другу. Он не будет оспаривать дисквалификацию – уважает борьбу с расизмом».

Эдинсон даже привлек уругвайского лингвиста Ампаро Фернандеса, который доказывал, что negrito не оскорбление. В интервью Reuters профессор Университета республики Уругвай объяснил, что в Англии пытаются наложить на слово глобальный смысл. Но это региональное выражение: «В словаре уругвайского испанского больше 10 тысяч слов и выражений, которые типичны для уругвайцев, но не для других испаноговорящих стран. Слово Negrito в этом словаре обозначается как ласковый вокатив».

Но у ФА правда своя.

Похожий инцидент произошел с другим манчестерским клубом – Бернарду Силва в 2019-м сравнил детское фото Бенжамена Менди с талисманом испанской кондитерской компании. В комметариях начался ад, Силва удалил запись и запостил: «Уже нельзя пошутить над другом... Ох, ребята!»

Но было поздно – шутку увидели правозащитники. Силву забанили на один матч и влепили штраф 50 тысяч фунтов. А Пеп Гвардиола тогда признал, что талисман действительно похож на Менди:

«Люди, осуждающие Бернарду, не знают его. Это была шутка. Это просто картинка, и лицо правда очень похоже на Менди. То же самое происходило миллион раз с белыми людьми».

Ну хоть Пепа не дисквалифицировали.

Фото: East News/AP Photo/Dave Thompson; x.com/agarnacho7; instagram.com