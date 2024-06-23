Одноклубник Горлуковича, чемпион России, легенда «Челси». Игровые карьеры тренеров Евро
Факты про всех.
Юлиан Нагельсманн (сборная Германии)
Клубы: нет
Факт: из-за травм не добрался до взрослого футбола, но поиграл в молодежках «Аугсбурга» и «Мюнхена 1860». На фото – защитник Юлиан Нагельсманн против форварда «Баварии» Сандро Вагнера во время юношеского мюнхенского дерби в 2005-м.
Стив Кларк (сборная Шотландии)
Клубы: «Сент-Миррен», «Челси»
Факт: на закате карьеры выиграл три трофея – Кубок Англии (1997), Кубок лиги (1998) и Кубок обладателей кубков (1998). Финальная игра против «Штутгарта» стала для него последней, 421-й за «Челси».
Марко Росси (сборная Венгрии)
Клубы: «Торино», «Виртус», «Катандзаро», «Брешиа», «Сампдория», «Америка», «Айнтрахт», «Пьяченца»
Факт: в 1994-м выиграл Кубок Италии – последний трофей в истории «Сампдории».
Мурат Якин (сборная Швейцарии)
Клубы: «Грассхоппер», «Штутгарт», «Фенербахче», «Базель», «Кайзерслаутерн»
Факт: Якин играл против Кларка в финале Кубка обладателей кубков в 1998-м. Спустя 26 лет они встретились на Евро-2024.
Луис де ла Фуэнте (сборная Испании)
Клубы: «Атлетик», «Севилья», «Алавес»
Факт: двукратный чемпион Испании в составе клуба из Бильбао (1982/83, 1983/84).
Златко Далич (сборная Хорватии)
Клубы: «Хайдук», «Динамо Винковцы», «Будучность», «Вележ», «Вартекс»
Факт: в первый же сезон карьеры взял Кубок Югославии с «Хайдуком» (1984). За следующие 16 лет не выиграл ни одного трофея.
Лучано Спаллетти (сборная Италии)
Клубы: «Кастельфьорентино», «Виртус Энтелла», «Специя», «Виареджо», «Эмполи»
Факт: когда не попадал в заявку «Специи», Спаллетти надевал шарф и болел за команду на ультрас-трибуне.
Силвиньо (сборная Албании)
Клубы: «Коринтианс», «Арсенал», «Сельта», «Барселона», «Манчестер Сити»
Факт: именно Силвиньо открыл счет в том самом матче «Спартак» – «Арсенал», который красно-белые выиграли 4:1.
Матьяж Кек (сборная Словении)
Клубы: «Марибор», «Шпитталь», «ГАК»
Факт: сыграл один матч за сборную Словении – против Кипра в конце 1992 года.
Каспер Юлманд (сборная Дании)
Клубы: «Рандерс Фрея», «Херлев», «Б-93»
Факт: в 1994-м прервал карьеру на полгода и поехал в США, где играл за студенческую команду Университета Северной Флориды.
Драган Стойкович (сборная Сербии)
Клубы: «Раднички», «Црвена Звезда», «Марсель», «Верона», «Нагоя Грампус»
Факт: один из лучших футболистов в истории Югославии. Победитель первой Лиги чемпионов (1992/93) в составе «Марселя». Играл за сборную 18 лет.
Гарет Саутгейт (сборная Англии)
Клубы: «Кристал Пэлас», «Астон Вилла», «Мидлсбро»
Факты: не забил решающий пенальти в полуфинале Евро-1996.
Михал Пробеж (сборная Польши)
Клубы: «Рух», «Байер Юрдинген», «Ваттеншайд», «Гурник», «Погонь», «Видзев»
Факты: играл в «Юрдингене» вместе с Сергеем Горлуковичем.
Роналд Куман (сборная Нидерландов)
Клубы: «Гронинген», «Аякс», «ПСВ», «Барселона», «Фейеноорд»
Факты: чемпион Европы-1988, автор победного гола «Барселоны» в финале последнего Кубка чемпионов (1991/92).
Ральф Рангник (сборная Австрии)
Клубы: «Саутвик», «Хайльбронн», «Ульм», «Виктория Бакнанг», «Липпольдсвайлер»
Факты: тренерскую карьеру начал как играющий коуч двух последних клубов.
Дидье Дешам (сборная Франции)
Клубы: «Нант», «Марсель», «Бордо», «Ювентус», «Челси», «Валенсия»
Факт: чемпион мира (1998), чемпион Европы (2000), двукратный победитель Лиги чемпионов – в составе «Марселя» и «Ювентуса».
Франческо Кальцона (сборная Словакии)
Клубы: «Ареццо»
Факт: провел всего четыре матча в профессиональном футболе, после чего работал продавцом кофе.
Доменико Тедеско (сборная Бельгии)
Клубы: «Айхвальд», «Цуффенхаузен»
Факт: играл за клубы девятой немецкой лиги, рассказывал, что манерой походил на Зелимхана Бакаева.
Эдвард Иорданеску (сборная Румынии)
Клубы: «Стяуа», «Паниониос», «Фокшани», «Рокар», «Алки», «Петролул», «Васлуй»
Факт: выиграл чемпионат и Кубок Румынии в сезоне-1995/96, сыграв только один матч.
Сергей Ребров (сборная Украины)
Клубы: «Шахтер», «Динамо Киев», «Тоттенхэм», «Фенербахче», «Вест Хэм», «Рубин»
Факт: чемпион Украины, России и Турции.
Винченцо Монтелла (сборная Турции)
Клубы: «Эмполи», «Дженоа», «Сампдория», «Рома», «Фулхэм»
Факт: забил 13 голов в чемпионском сезоне «Ромы» (2000/01), хотя провел на поле всего 1 457 минут – эквивалент 16 матчей.
Вилли Саньоль (сборная Грузии)
Клубы: «Сент-Этьен», «Монако», «Бавария»
Факт: не был в составе сборной Франции ни на ЧМ-1998, ни на Евро-2000. Но выиграл два Кубка конфедераций (2001, 2003).
Роберто Мартинес (сборная Португалии)
Клубы: «Сарагоса», «Балагер», «Уиган», «Мазеруэлл», «Уолсолл», «Суонси», «Честер Сити»
Факт: обладатель Кубка Испании-1993/94 в составе «Сарагосы».
Иван Гашек (сборная Чехии)
Клубы: «Спарта», «Страсбур», «Санфречче Хиросима», «ДЖЕФ Юнайтед»
Факт: капитан сборной Чехословакии на ЧМ-1990, где команда добралась до четвертьфинала. Двоюродный брат Доминика Гашека.
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Характерно, что оба не нападающие)