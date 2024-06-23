Одноклубник Горлуковича, чемпион России, легенда «Челси». Игровые карьеры тренеров Евро

Факты про всех.

Юлиан Нагельсманн (сборная Германии)

Клубы: нет

Факт: из-за травм не добрался до взрослого футбола, но поиграл в молодежках «Аугсбурга» и «Мюнхена 1860». На фото – защитник Юлиан Нагельсманн против форварда «Баварии» Сандро Вагнера во время юношеского мюнхенского дерби в 2005-м.

Стив Кларк (сборная Шотландии)

Клубы: «Сент-Миррен», «Челси»

Факт: на закате карьеры выиграл три трофея – Кубок Англии (1997), Кубок лиги (1998) и Кубок обладателей кубков (1998). Финальная игра против «Штутгарта» стала для него последней, 421-й за «Челси».

Марко Росси (сборная Венгрии)

Клубы: «Торино», «Виртус», «Катандзаро», «Брешиа», «Сампдория», «Америка», «Айнтрахт», «Пьяченца»

Факт: в 1994-м выиграл Кубок Италии – последний трофей в истории «Сампдории».

Мурат Якин (сборная Швейцарии)

Клубы: «Грассхоппер», «Штутгарт», «Фенербахче», «Базель», «Кайзерслаутерн»

Факт: Якин играл против Кларка в финале Кубка обладателей кубков в 1998-м. Спустя 26 лет они встретились на Евро-2024.

Луис де ла Фуэнте (сборная Испании)

Клубы: «Атлетик», «Севилья», «Алавес»

Факт: двукратный чемпион Испании в составе клуба из Бильбао (1982/83, 1983/84).

Златко Далич (сборная Хорватии)

Клубы: «Хайдук», «Динамо Винковцы», «Будучность», «Вележ», «Вартекс»

Факт: в первый же сезон карьеры взял Кубок Югославии с «Хайдуком» (1984). За следующие 16 лет не выиграл ни одного трофея.

Лучано Спаллетти (сборная Италии)

Клубы: «Кастельфьорентино», «Виртус Энтелла», «Специя», «Виареджо», «Эмполи»

Факт: когда не попадал в заявку «Специи», Спаллетти надевал шарф и болел за команду на ультрас-трибуне.

Силвиньо (сборная Албании)

Клубы: «Коринтианс», «Арсенал», «Сельта», «Барселона», «Манчестер Сити»

Факт: именно Силвиньо открыл счет в том самом матче «Спартак» – «Арсенал», который красно-белые выиграли 4:1.

Матьяж Кек (сборная Словении)

Клубы: «Марибор», «Шпитталь», «ГАК»

Факт: сыграл один матч за сборную Словении – против Кипра в конце 1992 года.

Каспер Юлманд (сборная Дании)

Клубы: «Рандерс Фрея», «Херлев», «Б-93»

Факт: в 1994-м прервал карьеру на полгода и поехал в США, где играл за студенческую команду Университета Северной Флориды.

Драган Стойкович (сборная Сербии)

Клубы: «Раднички», «Црвена Звезда», «Марсель», «Верона», «Нагоя Грампус»

Факт: один из лучших футболистов в истории Югославии. Победитель первой Лиги чемпионов (1992/93) в составе «Марселя». Играл за сборную 18 лет.

Гарет Саутгейт (сборная Англии)

Клубы: «Кристал Пэлас», «Астон Вилла», «Мидлсбро»

Факты: не забил решающий пенальти в полуфинале Евро-1996.

Михал Пробеж (сборная Польши)

Клубы: «Рух», «Байер Юрдинген», «Ваттеншайд», «Гурник», «Погонь», «Видзев»

Факты: играл в «Юрдингене» вместе с Сергеем Горлуковичем.

Роналд Куман (сборная Нидерландов)

Клубы: «Гронинген», «Аякс», «ПСВ», «Барселона», «Фейеноорд»

Факты: чемпион Европы-1988, автор победного гола «Барселоны» в финале последнего Кубка чемпионов (1991/92).

Ральф Рангник (сборная Австрии)

Клубы: «Саутвик», «Хайльбронн», «Ульм», «Виктория Бакнанг», «Липпольдсвайлер»

Факты: тренерскую карьеру начал как играющий коуч двух последних клубов.

Дидье Дешам (сборная Франции)

Клубы: «Нант», «Марсель», «Бордо», «Ювентус», «Челси», «Валенсия»

Факт: чемпион мира (1998), чемпион Европы (2000), двукратный победитель Лиги чемпионов – в составе «Марселя» и «Ювентуса».

Франческо Кальцона (сборная Словакии)

Клубы: «Ареццо»

Факт: провел всего четыре матча в профессиональном футболе, после чего работал продавцом кофе.

Доменико Тедеско (сборная Бельгии)

Клубы: «Айхвальд», «Цуффенхаузен»

Факт: играл за клубы девятой немецкой лиги, рассказывал, что манерой походил на Зелимхана Бакаева.

Эдвард Иорданеску (сборная Румынии)

Клубы: «Стяуа», «Паниониос», «Фокшани», «Рокар», «Алки», «Петролул», «Васлуй»

Факт: выиграл чемпионат и Кубок Румынии в сезоне-1995/96, сыграв только один матч.

Сергей Ребров (сборная Украины)

Клубы: «Шахтер», «Динамо Киев», «Тоттенхэм», «Фенербахче», «Вест Хэм», «Рубин»

Факт: чемпион Украины, России и Турции.

Винченцо Монтелла (сборная Турции)

Клубы: «Эмполи», «Дженоа», «Сампдория», «Рома», «Фулхэм»

Факт: забил 13 голов в чемпионском сезоне «Ромы» (2000/01), хотя провел на поле всего 1 457 минут – эквивалент 16 матчей.

Вилли Саньоль (сборная Грузии)

Клубы: «Сент-Этьен», «Монако», «Бавария»

Факт: не был в составе сборной Франции ни на ЧМ-1998, ни на Евро-2000. Но выиграл два Кубка конфедераций (2001, 2003).

Роберто Мартинес (сборная Португалии)

Клубы: «Сарагоса», «Балагер», «Уиган», «Мазеруэлл», «Уолсолл», «Суонси», «Честер Сити»

Факт: обладатель Кубка Испании-1993/94 в составе «Сарагосы».

Иван Гашек (сборная Чехии)

Клубы: «Спарта», «Страсбур», «Санфречче Хиросима», «ДЖЕФ Юнайтед»

Факт: капитан сборной Чехословакии на ЧМ-1990, где команда добралась до четвертьфинала. Двоюродный брат Доминика Гашека.

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Фото: Gettyimages.ru /Paul Gilham, Lutz Bongarts, Bernd Lauter, Alexander Hassenstein, Sandra Behne, Richard Cooke, Vanessa Tippett