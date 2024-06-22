Вспомните состав России на Евро-2004? Тест без Аршавина
Всего три легионера.
На Евро-2004 сборная России не вышла из группы, но вошла в историю, забив гол, который 20 лет был самым быстрым на ЧЕ.
Вспомните всех, кого Георгий Ярцев привез в Португалию? Молодого Аршавина в списке нет.
Результаты теста пишите в комментарии.
Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет
-3 футболист страны по опросу журналистов еженедельником "Футбол".
-3 футболист страны по опросу "Спорт-Экспресса" (голосовали все игроки РПЛ) и лучший по голосовнию читателей.
-Лучший футболист страны по версии "Советского спорта" (опрос среди болельщиков) и в пятёрке по опросу журналистов, игроков и тренеров РПЛ
-в списке 33 лучших РФС
- Лучший/второй распасовщик чемпионата страны по подсчётам разных изданий (а вы думали тогда было легко со статистикой?).
В голосованиях тогда он уступил Сычёву и Кержакову, которые тоже не особо задействовались Ярцевым. Это для тех, кто пишет чепуху, что тогда Аршавин был ещё жутко нестабильным и любой из группы атаки был сильнее его
Более того - там скорее удивление, что Семак не попал в заявку.
Кстати Кириченко уже второй по скорости
А ну и да - выигравший ЛЧ Аленичев, лучший правый полузащитник ЧР-2003 Гусев, лучший бомбардир ЧР-2003 Лоськов, лучший бомбардир ЧР-2004 на момент ЕВРО Каряка, Измайлов, который решал за Локомотив в ЛЧ, Мостовой плохой? Это потом он поругается с Ярцевымю А кто решил в конце отбора? А кто решал за Сельту?
Единственное кого он мог реально взять из полузащитников это или Хохлова или Семака, время Аршавина наступит, но позже - даже не при Семине, а Хиддинке. Но это ЕВРО-2004 и к составу нет вопросов.
22/23)
Не хватало в той команде Игнашевича, Семака, Аршавина и нормального тренера
1998 года рождения. Футбол (осознано) начал смотреть с 2006 года, после финала ЧМ
Бугаева, Радимова, Семшова, Быстрова, Алдонина и Каряку забыл