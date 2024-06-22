Вспомните состав России на Евро-2004? Тест без Аршавина

Всего три легионера.

На Евро-2004 сборная России не вышла из группы, но вошла в историю, забив гол, который 20 лет был самым быстрым на ЧЕ.

Вспомните всех, кого Георгий Ярцев привез в Португалию? Молодого Аршавина в списке нет.

Результаты теста пишите в комментарии.

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет