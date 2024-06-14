Вспомните заявку России на Евро-2020? Последний крупный турнир наших
К старту Евро-2024 сделаем вам немного больно: давайте вспомним прошлый турнир. Россия не просто на него вышла, часть матчей принимал Петербург.
Вспомните полный состав наших?
Результаты теста пишите в комментарии. Управитесь за шесть минут?
Факты обо всех 622 игроках Евро-2024. ДА, ВООБЩЕ ОБО ВСЕХ!
Бронзовый призёр Евро-2008, а за сборную впервые сыграл в 2015. Олег Иванов.
Ну а Семенов тогда с Лукаку накосячил, да. Хз, разве Евгеньев играл тогда сильнее нынешнего, а сейчас он совсем плох. Наверное, Саламыч выбирал защиту используя аксиому Эскобара))