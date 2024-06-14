Вспомните заявку России на Евро-2020? Последний крупный турнир наших

К старту Евро-2024 сделаем вам немного больно: давайте вспомним прошлый турнир. Россия не просто на него вышла, часть матчей принимал Петербург.

Вспомните полный состав наших?

Результаты теста пишите в комментарии. Управитесь за шесть минут?

Факты обо всех 622 игроках Евро-2024. ДА, ВООБЩЕ ОБО ВСЕХ!