25 лет победе сборной России над Францией. Назовите всех, кто сыграл на «Стад де Франс»
5 июня 19990-го сборная России одержала памятную победу над французами (3:2) на «Стад де Франс».
Мы спрятали 30 участников того матча: по 14 футболистов, вышедших в старте или на замену, и главных тренеров.
Назовете всех? Результаты теста пишите в комментарии.
В сборной России не вписал Онопко, Хлестова и Варламова. У французов вспомнил только Бартеза, Тюрама, Блана, Десайи, Пети, Дешама и Анелька.
А так Лемера не вспомнил фамилию и Анелька(всегда его забываю)
Ну и все-таки есть ощущение, что та Франция (как вы говорите, легендарная) без проблем разобралась бы в стыках с условной Словенией.