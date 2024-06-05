25 лет победе сборной России над Францией. Назовите всех, кто сыграл на «Стад де Франс»

5 июня 19990-го сборная России одержала памятную победу над французами (3:2) на «Стад де Франс».

Мы спрятали 30 участников того матча: по 14 футболистов, вышедших в старте или на замену, и главных тренеров.

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