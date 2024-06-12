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Назовете всех чемпионов сезона-23/24 в Европе? Есть несколько новичков!

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Клубный сезон-2023/24 закончен. Подведем итоги тестом: нужно назвать всех действующих победителей европейских чемпионатов.

Подсказка: где чемпионат идет в формате весна/осень, вспоминаем победителя сезона-2023.

Результаты теста пишите в комментарии. Погнали!

Все чемпионы в Европе: от элиты до экзотики. Какие гегемонии длятся, а какие – рухнули?

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