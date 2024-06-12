Назовете всех чемпионов сезона-23/24 в Европе? Есть несколько новичков!
Клубный сезон-2023/24 закончен. Подведем итоги тестом: нужно назвать всех действующих победителей европейских чемпионатов.
Подсказка: где чемпионат идет в формате весна/осень, вспоминаем победителя сезона-2023.
Результаты теста пишите в комментарии. Погнали!
Все чемпионы в Европе: от элиты до экзотики. Какие гегемонии длятся, а какие – рухнули?
34/55. Из тех, кого знал, не вспомнил Шэмрок, Санта-Колому, Лудогорец, Ягеллонию, и - ужас - Брюгге с ПАОК.
Мальта - просто переклинило; точно помнил, что Флориана вторая, ну она и не подошла, а первый - Бальцан. Тоже не подходит почему-то. Ну, думаю, банально какой-то другой вариант написания этой команды в тесте, могу себе засчитать балл. А вот и Хамрун. Да уж.)
Казахстан - очень удивил, как-то вообще пропустил это чемпионство, даже не предполагал Ордабасы увидеть.
Сан-Марино - понял, что всего 3 команды там помню: Тре Пенне, Космос, Мурата. Ничего не подошло, и здесь уже было без вариантов.
Итого 51...