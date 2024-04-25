Вспомните тренеров с 200+ матчами в чемпионате России?
Матч против «Спартака» стал для Валерия Карпина юбилейным – 300-м в чемпионате России в тренерской карьере. Только 10 человек достигли этой круглой отметки!
Давайте усложним задачу и вспомним всех, у кого есть минимум 200 матчей? Напомимаем, что чемпионат России – это не только РПЛ: турнир проводится с 1992 года!
Итак, поехали. Результаты теста пишите в комментарии!
Советское время не застал)) начал смотреть футбол с 2000 года, в деревне по черно-белому ящику, поэтому многое я помню слабо)))
Ну, и Семака не сообразил) В итоге - 12.
Павлов, Божович (вспомнил, но думал, что не в топе), Аверьянов, Долматов, Овчинников (вспомнил только Сергея, но он мало тренировал), Прокопенко.
Сергей Андреев 189 Ростсельмаш, Черноморец
Юрий Красножан 190 Спартак-Нальчик, Локомотив, Кубань, Терек
Виталий Шевченко 190 Уралмаш, Уралан, Торпедо, Сатурн, Ростов
Андрей Кобелев 191 Динамо, Крылья Советов