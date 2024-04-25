Вспомните тренеров с 200+ матчами в чемпионате России?

Матч против «Спартака» стал для Валерия Карпина юбилейным – 300-м в чемпионате России в тренерской карьере. Только 10 человек достигли этой круглой отметки!

Давайте усложним задачу и вспомним всех, у кого есть минимум 200 матчей? Напомимаем, что чемпионат России – это не только РПЛ: турнир проводится с 1992 года!

Итак, поехали. Результаты теста пишите в комментарии!