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Ирина Марьян – девушка футболиста «Амкала» Форзяра. Стримерша, которая обожает компьютерные игры и фильмы!

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Одна из главных новостей российского медиафутбола в межсезонье – это возвращение Форзяра в «Амкал» из «Чисто Питера». В Санкт-Петербурге он провел несколько месяцев в аренде, а теперь снова играет за команду Германа Эль-Класико: Артемий включен в заявку «Амкала» на 1XBET MFL, который прямо сейчас проводится в Казахстане.

Давайте глянем, кто больше всех радуется его успехам в медиафутболе. Знакомьтесь, Ирина Марьян – девушка Форзяра!

Интернет-сообщество больше знает Ирину под ником IRIS, под которым она проводит стримы на Твиче, где играет в компьютерные игры, а также смотрит фильмы. На этой платформе у нее почти 50 тысяч подписчиков.

Ирине 28 лет (так указано в ее профиле в Твиче) и, помимо стримов, она занимается фотографией и дизайном. Девушка помогает клиентам оформлять интернет-страницы и в целом следит за дизайнерскими трендами: ее выдают подписки на блог Артемия Лебедева!

Ирина и Артемий вместе минимум с 2021 года: именно в это время они начали упоминать друг друга в своих телеграм-каналах. В августе 2022-го пара переехала в Москву и даже сняла румтур по собственной квартире в столице!

 

41 комментарий
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Ответ Christian
Хорошенькая. Для "спутницы футболиста" прямо нетипичная.
Да какой форзяр футболист) Блогер, который по фифе видосы делает, его основной профиль, уровень Амкала он тянул на старте, пока туда профиков не стали подтягивать.
+89
-2
+87
Хорошенькая. Для "спутницы футболиста" прямо нетипичная.
+67
-13
+54
Ответ WAWBAP
В в чем прикол высвечивать свои прелести другим? Тупо из-за того что остальные бабы из шоубиза так делают?
Тупо из-за естественного отбора. Женщина всегда в поиске, как и мужчина, это простой эволюционный механизм, который управляет системой размножения homo sapiens. Только мужчина выставляет напоказ свои достижения (статус, положение, добытые богатства, таланты), а женщина - свое тело. Как говорится, каждый хвалится тем, что имеет.
+35
-4
+31
Уникальная женщина: обожает фильмы! Никогда таких не встречал…держись за нее, футболист «Амкала»!
+25
0
+25
напишите о моей жене, она тоже хороша❤️🤩
+21
-1
+20
Сипма па па симпатяга💞
+20
-6
+14
Ответ Тимофеевка Луговая
Теперь пишете про девушек ноунеймов? Ну напишите про девушку Ригоберки еще)
Про левую или правую?
+12
0
+12
Ну как же так я пропустил одну из самых главных новостей из мира медиафутбола :((
+11
0
+11
Ну кардан у неё нормальный.
+11
-2
+9
Одна из лучших, что я видел тут.
+13
-4
+9
Теперь пишете про девушек ноунеймов? Ну напишите про девушку Ригоберки еще)
+9
-1
+8
Ответ zdrprvr
Почему обидно? В постели она хороша, нам обоим понравилось
Тоже рекомендую
+6
-1
+5
Ответ Тимофеевка Луговая
Теперь пишете про девушек ноунеймов? Ну напишите про девушку Ригоберки еще)
Ты точно этого хочешь? Боюсь, с этим могут быть проблемы...
+6
-1
+5
Медиалига напоминает турниры между школами: где в составе каждой школы было 2-3 приглашенных извне игрока ДЮСШ, только какой в этом смысл? Ах, да, деньги.
+4
0
+4
ничего такая и титюли ничего такие
+4
-1
+3
Секретарша? Стриптизершa? Стримерша!
+3
0
+3
Ответ vw568qybgt
напишите о моей жене, она тоже хороша❤️🤩
Общие друзья рекомендуют?
+8
-6
+2
"она проводит стримы на Твиче, где играет в компьютерные игры, а также смотрит фильмы. На этой платформе у нее почти 50 тысяч подписчиков" - объясните мне дураку, что в этих стримах такого, что аж столько подписчиков?
а девушка симпатичная, правда!
+1
0
+1
спорц решил через фото подруг подсовывать медиафутбол)
+1
0
+1
Ответ Kaio Ro
Комментарий скрыт
лоликонщик детектед)
+1
0
+1
Ответ Донован хозяин НБА
Комментарий скрыт
А у вас есть эта база, чтобы утверждать обратное?) В пользу обратного говорит хотя бы этот ориентир, пусть и сомнительный)
+1
0
+1
Ответ WAWBAP
В в чем прикол высвечивать свои прелести другим? Тупо из-за того что остальные бабы из шоубиза так делают?
Прикол в том, что шлюпка
+9
-8
+1
Ответ vw568qybgt
свои воспоминания рассказываешь, обидно?)
ну ты же сам скорее всего обиделся)
0
0
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Ответ Roman_53
Вот тебе на, раньше женщины не любили видеоигры и мужчин что в них играют, а теперь вон оно как.
Ну, на что только не пойдет женщина ради мужских денег
+1
-1
0
Ответ vw568qybgt
напишите о моей жене, она тоже хороша❤️🤩
фото в студию!
0
0
0
Ответ vw568qybgt
свои воспоминания рассказываешь, обидно?)
Почему обидно? В постели она хороша, нам обоим понравилось
+4
-4
0
с пробегом уже... и скорее всего с багажом
0
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0
Понятно, молодая, стройная, симпатичная. А кто такой Форзяр?
0
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Женщина, как женщина их каждое утро в метро тысячи, чем она а отличается от других, что вы ее тут во всяких ракурсах показываете
+2
-2
0
Вот тебе на, раньше женщины не любили видеоигры и мужчин что в них играют, а теперь вон оно как.
0
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