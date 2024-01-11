Ирина Марьян – девушка футболиста «Амкала» Форзяра. Стримерша, которая обожает компьютерные игры и фильмы!

Одна из главных новостей российского медиафутбола в межсезонье – это возвращение Форзяра в «Амкал» из «Чисто Питера». В Санкт-Петербурге он провел несколько месяцев в аренде, а теперь снова играет за команду Германа Эль-Класико: Артемий включен в заявку «Амкала» на 1XBET MFL, который прямо сейчас проводится в Казахстане.

Давайте глянем, кто больше всех радуется его успехам в медиафутболе. Знакомьтесь, Ирина Марьян – девушка Форзяра!

Интернет-сообщество больше знает Ирину под ником IRIS, под которым она проводит стримы на Твиче, где играет в компьютерные игры, а также смотрит фильмы. На этой платформе у нее почти 50 тысяч подписчиков.

Ирине 28 лет (так указано в ее профиле в Твиче) и, помимо стримов, она занимается фотографией и дизайном. Девушка помогает клиентам оформлять интернет-страницы и в целом следит за дизайнерскими трендами: ее выдают подписки на блог Артемия Лебедева!

Ирина и Артемий вместе минимум с 2021 года: именно в это время они начали упоминать друг друга в своих телеграм-каналах. В августе 2022-го пара переехала в Москву и даже сняла румтур по собственной квартире в столице!