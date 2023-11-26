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Кажется, Капризов встречается с дочкой легенды российской эстрады. Знакомьтесь, Стефания Маликова!

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Пара не афиширует отношения.

Кирилл Капризов проводит четвертый сезон в НХЛ. Пока у него 7 голов, но сыграна только четверть регулярки – и этот сезон все еще может стать для него лучшим. Тем более с такой персональной поддержкой!

Знакомьтесь, Стефания Маликова!

В середине ноября «Миннесота» играла с «Торонто» в Швеции, в рамках Global Series – вынесенных матчей регулярного чемпионата НХЛ. Когда Капризов не смог обыграть вратаря, телевизионная камера выхватила реакцию девушки: она расстроенно закрыла лицо руками.

И это была Стефания Маликова – об их романе журналисты писали еще в 2021-м!

Стефания – дочь легенды российской эстрады Дмитрия Маликова. Стеша родилась 13 февраля 2000 года: скоро девушке исполнится 24.

Она закончила МГИМО (факультет международной журналистики), но профессиональная деятельность ее не связана с высшим образованием. Маликова – дизайнер и создатель собственного бренда одежды Dress By Stesha, а также марки косметики Beauty By Stesha.

Естественно, у дочери знаменитого исполнителя есть и несколько собственных музыкальных треков, но, кажется, это осталось на уровне хобби. Хотя клип на песню «Hey, DJ!» собрал 650 тысяч просмотров на YouTube, а видео с композицией «Только для нас» на 100 тысяч больше.

В 2021 году Стеша и Кирилл вместе отдыхали на Алтае: они публиковали фотографии на фоне одних и тех же пейзажей в одно и то же время. И вот теперь девушку увидели на матче «Миннесоты». Совпадение?

Косвенно отношения подтвердил и сам Маликов. Намекнул, но по-отцовски в интервью НТВ ничего утверждать не стал: «Они дружат. Все хорошо, не будем забегать вперед. Ездил ли я на игры Кирилла? Это сложно сейчас. А они видятся».

Интересно, когда Капризов официально споет Стефании «Ты одна, ты такая»?

Капризов слабо начал сезон и виноват в провале «Миннесоты»? Разбираемся

Лорен Кайл – девушка Коннора Макдэвида. Познакомились, когда капитан «Эдмонтона» еще играл в хоккейной лиге Онтарио!

Эмили – жена форварда «Вегаса» Карлссона. Познакомились в соцсетях: звезда шоу «Холостяк» сама написала хоккеисту!

Фото: соцсети Стефании Маликовой

144 комментария
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Мама Капризова, наверное, рада ))
+188
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В школе у меня был одноклассник, у него была младшая сестра, очень симпатичная и очень похожая на брата. Одно время мы с ней недолго встречались. Так вот во время поцелуя не мог отделаться от очень странного чувства… К чему это я, забыл
+124
-1
+123
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Ответ Alon Raven
Так. Капризова знаем. Стешу теперь тоже знаем. Но я так и не понял, а кто такой Маликов?
Тесть Капризова
+87
0
+87
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Привет, дорогой Дима Маликов!
Если ты не знаешь, то меня зовут Игнат,
Из наших деревенских ребят
Я твой самый большой фанат!
+63
-1
+62
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Ответ Hunteralex
Можно контекст?) я совсем не в теме
"Спроси у своей мамы, кто её кумир". Песня. Маликова и Хованского
+55
-2
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Папина прическа
+42
0
+42
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форма лица необычная забавная) а так дочка очень симпатичная и милая у Маликова, в целом и сам Маликов то всегда красавчиком по меркам наших звезд считался, так что ничего удивительного
+41
0
+41
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Ответ Михаил
Ягр таких любит молоденьких
Как Капризов?)))
+29
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Стефания Озоновна
+29
-1
+28
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Табло какое-то широкое слишком
+45
-20
+25
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Утончённое московское гламурное кисо и простой, добродушный паренёк из провинции, ничего не видевший кроме бесконечных тренировок и игр. Слишком разные. Даже миллионами Кирилла эту пропасть не сравнять. Родит ребёночка и развод. Лично мне так кааца)
+39
-16
+23
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Петь не умеет, но Легендарный!
+22
-2
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следующий клуб Кирюше будет выбирать доча руки-загребуки. Захалустья американские такие девицы не любят, поэтому будет Нью йорк или Калифорния
+27
-8
+19
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Так. Капризова знаем. Стешу теперь тоже знаем. Но я так и не понял, а кто такой Маликов?
+26
-8
+18
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Одно лицо с отцом. Хз, но тр..хая её не кажется ли ему что диму самого тр..ахаешь? Слишеом похожи.
+24
-8
+16
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Ответ Angelgirl
Петь не умеет, но Легендарный!
Там родители хорошие. Карьера "певца" была на роду написана.
+16
-1
+15
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Ответ Тюменский медвежонок
форма лица необычная забавная) а так дочка очень симпатичная и милая у Маликова, в целом и сам Маликов то всегда красавчиком по меркам наших звезд считался, так что ничего удивительного
Он ещё человек очень приятный со всех сторон. Добрый, чувство юмора, самоирония. Если дочка в отца не только внешностью, то с Кириллом отличная пара.
Я лучше видел, только когда мне два туза пришли
+15
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Ответ Slavonn
В школе у меня был одноклассник, у него была младшая сестра, очень симпатичная и очень похожая на брата. Одно время мы с ней недолго встречались. Так вот во время поцелуя не мог отделаться от очень странного чувства… К чему это я, забыл
лови латентного! )
+18
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+15
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Ответ Vitezslav
Привет, дорогой Дима Маликов! Если ты не знаешь, то меня зовут Игнат, Из наших деревенских ребят Я твой самый большой фанат!
В чистом поле васильки...
+15
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дизайнер блин..ну ну...пустая как пробка...
+20
-6
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Ответ Slavonn
В школе у меня был одноклассник, у него была младшая сестра, очень симпатичная и очень похожая на брата. Одно время мы с ней недолго встречались. Так вот во время поцелуя не мог отделаться от очень странного чувства… К чему это я, забыл
ору
+13
0
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"13 февраля 2000 года: скоро девушке исполнится 24 года."
Эта информация не дает мне покоя.
+13
-1
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Ответ супермяч
Ну куда...Она закончила хорошую школу и МГИМО, он хоккеист и простой пацан...Будет компенсировать эту разницу деньгами..
Ну да, сама Стеша дочка слесаря и няни из детского сада, в бедности прозябает без денег Капризова
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Капец, её подбородком заколоть можно 😬
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-2
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главное не перепутать и не засадить случайно бате )
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Пусть погуляет пацан, потом получше найдёт.
+10
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Ответ Роберт Зайнуллин
Утончённое московское гламурное кисо и простой, добродушный паренёк из провинции, ничего не видевший кроме бесконечных тренировок и игр. Слишком разные. Даже миллионами Кирилла эту пропасть не сравнять. Родит ребёночка и развод. Лично мне так кааца)
вы попали в самую точку, видать у мальчика голова закружилась(о у меня баба крутая и я тоже) что его типа приняли в богемную семью, да она даже рожать не будет, она где нибудь в нью-йрке студию будет открывать, подружек будет постоянно привозить московских и дружков.найди простую девчонку в той же минесоте есть хорошие семьи с русскими корнями,или в россии но из своего круга, зачем лезть где тебя (если не контракт в нхл) на порог даже не пустят.
+13
-4
+9
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Я бы не смог,все таки, встречатся с девушкой с лицом Дмитрия Маликова...
+9
-1
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Ответ Yaaker
Тесть Капризова
Харооош!
+8
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Ответ Куприн
Давно он стал легендарным то? Может чего не понимаю, но как по мне, даже по меркам русской попсы, был весьма унылым персонажем с тремя узнаваемыми песнями.
Но если посмотреть инстаграм его дочки за последние 10 лет, вы будете в шоке, сколько денег на нашей эстраде даже у "унылого персонажа с тремя узнаваемыми песнями".
+8
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Современная пластика лица делает из людей Джокеров в вариации Джека Николсона) Только он свалился в бак с химикатами, а потом уже сделал пластику, а эти просто за деньги добровольно...
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тупиковый варик, ему спортсменку надо, эта московская пигалица, с другой планеты!
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Ответ Александр Милосавлевич
Мама Капризова, наверное, рада ))
Можно контекст?) я совсем не в теме
+7
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Чё-то она стрёмная какая-то🫣 (с)
+9
-2
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Ответ Санитар-волк
По мне - девочка вполне заурядная. С другой стороны - Дмитрий - умный человек, если унаследовала - это многое компенсирует.
У Дмитрия папа умный тогда уж, где был бы Дмитрий если бы не папа?!
+7
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Давно он стал легендарным то? Может чего не понимаю, но как по мне, даже по меркам русской попсы, был весьма унылым персонажем с тремя узнаваемыми песнями.
+14
-7
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Олеся Знарок лучше)
+7
0
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Ответ Ivan Ivanych
Одно лицо с отцом. Хз, но тр..хая её не кажется ли ему что диму самого тр..ахаешь? Слишеом похожи.
Ну тут хоть видишь лицо красавчика Маликова, а Панарин прости боже лицо Знарка)
+7
-1
+6
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Ответ garazhkucherova
Табло какое-то широкое слишком
Мне одному напоминает тыкву?!?
+16
-10
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Ответ Anna Morgan
как можно в 24 выглядеть на 34 ? причем она всегда такая была, лет с 14 - умудренная жизнью и опытом женщина
полностью согласен, вроде и красивая сама по себе, но нет в ней естественности, не цепляет совершенно, ну типичная мерзкая внешность шоубиз дивы, фу
+6
-2
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А где щас та, с которой он в Соту на самолете прилетел?
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Красивая девочка, достаточно естественная, в отличие от большинства спортивных жен/подруг. Зря тут на неё наехали. И не ее вина, что у нее известный и обеспеченный отец, по крайней мере что-то пытается сделать, могла бы вообще ничем не заниматься или еще пару глупых песенок под фанеру спеть.
+6
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Ответ Данзан Басаев
Стефания Озоновна
Рукизагребукина
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Ответ Vitezslav
Привет, дорогой Дима Маликов! Если ты не знаешь, то меня зовут Игнат, Из наших деревенских ребят Я твой самый большой фанат!
Здравствуйте, многоуважаемая Надежда Георгиевна. Пишет Вам Миша Гребенщиков. Я и мои друзья очень просим Вас не запрещать эту песню.
+6
-2
+4
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Ребят, а в чём прикол то, ну встречаются и встречаются, разве стоит этого того, чтобы какое-то расследование тут начинать устраивать?😯😊
+4
0
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Ответ супермяч
Ну куда...Она закончила хорошую школу и МГИМО, он хоккеист и простой пацан...Будет компенсировать эту разницу деньгами..
это же не означает, что она умная
+3
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Ответ супермяч
У меня трое знакомых выпускников МГИМО и все неординарные личности
Вам повезло. Спросите у своих знакомых, сколько там ещё неординарных личностей и кто и почему там учится. И почему очень многие действительно неординарные личности при всём своём желании там учиться не будут.
+3
0
+3
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Ответ Slavonn
В школе у меня был одноклассник, у него была младшая сестра, очень симпатичная и очень похожая на брата. Одно время мы с ней недолго встречались. Так вот во время поцелуя не мог отделаться от очень странного чувства… К чему это я, забыл
Ты признайся однокласснику, может, не всё потеряно
+4
-1
+3
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По мне - девочка вполне заурядная. С другой стороны - Дмитрий - умный человек, если унаследовала - это многое компенсирует.
+5
-2
+3
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Ягр таких любит молоденьких
+6
-3
+3
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