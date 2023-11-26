Кажется, Капризов встречается с дочкой легенды российской эстрады. Знакомьтесь, Стефания Маликова!

Пара не афиширует отношения.

Кирилл Капризов проводит четвертый сезон в НХЛ. Пока у него 7 голов, но сыграна только четверть регулярки – и этот сезон все еще может стать для него лучшим. Тем более с такой персональной поддержкой!

Знакомьтесь, Стефания Маликова!

В середине ноября «Миннесота» играла с «Торонто» в Швеции, в рамках Global Series – вынесенных матчей регулярного чемпионата НХЛ. Когда Капризов не смог обыграть вратаря, телевизионная камера выхватила реакцию девушки: она расстроенно закрыла лицо руками.

И это была Стефания Маликова – об их романе журналисты писали еще в 2021-м!

Стефания – дочь легенды российской эстрады Дмитрия Маликова. Стеша родилась 13 февраля 2000 года: скоро девушке исполнится 24.

Она закончила МГИМО (факультет международной журналистики), но профессиональная деятельность ее не связана с высшим образованием. Маликова – дизайнер и создатель собственного бренда одежды Dress By Stesha, а также марки косметики Beauty By Stesha.

Естественно, у дочери знаменитого исполнителя есть и несколько собственных музыкальных треков, но, кажется, это осталось на уровне хобби. Хотя клип на песню «Hey, DJ!» собрал 650 тысяч просмотров на YouTube, а видео с композицией «Только для нас» на 100 тысяч больше.

В 2021 году Стеша и Кирилл вместе отдыхали на Алтае: они публиковали фотографии на фоне одних и тех же пейзажей в одно и то же время. И вот теперь девушку увидели на матче «Миннесоты». Совпадение?

Косвенно отношения подтвердил и сам Маликов. Намекнул, но по-отцовски в интервью НТВ ничего утверждать не стал: «Они дружат. Все хорошо, не будем забегать вперед. Ездил ли я на игры Кирилла? Это сложно сейчас. А они видятся».

Интересно, когда Капризов официально споет Стефании «Ты одна, ты такая»?

Фото: соцсети Стефании Маликовой