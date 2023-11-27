Кто самые молодые дебютанты в чемпионатах России? Вспомните юных гениев!

Десятка 16-летних.

В «Милане» дебютировал Франческо Камарда, он стал самым молодым футболистом в истории Серии А – ему было всего 15 лет и 260 дней!

А вспомните самых молодых игроков в истории чемпионатов России? Как подсказки – команда, год дебюта и возраст.

Результаты теста пишите в комментарии.