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Кто самые молодые дебютанты в чемпионатах России? Вспомните юных гениев!

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Франческо Камарда
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Десятка 16-летних.

В «Милане» дебютировал Франческо Камарда, он стал самым молодым футболистом в истории Серии А – ему было всего 15 лет и 260 дней!

А вспомните самых молодых игроков в истории чемпионатов России? Как подсказки – команда, год дебюта и возраст.

Результаты теста пишите в комментарии.

55 комментариев

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BARCA_10
Ура 1/10, Спасибо за Пиняева!)
+49
0
+49
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Kir5
В общем, тот случай, когда можно практически сразу открывать ответы...
+39
-1
+38
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Dmitry Nizovtsev
Человека по фамилии Ладария не знает никто, но гляньте его «карьеру» в википедии и мало не покажется, век воли не видать!
+21
0
+21
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Гуго
"В 2002 году Георгий Ладария в Москве был приговорен к семи годам за разбой и незаконное хранение оружия. Отсидел весь срок. В 2011 году в Адлере получил восемь месяцев за хранение наркотиков. После того как вышел из тюрьмы, перебрался в Северодвинск, где подозревался в руководстве «шаманинской» ОПГ. В апреле 2014 года в Северодвинске был осужден на год за грабёж."
Спасибо Sports.ru, теперь я знаю, кто такой Ладария.
+17
0
+17
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ MVL
Ну Павленко и Мамаев известные, остальные кто эти люди...
Да, да, особенно Пиняев))
+15
0
+15
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MVL
Ну Павленко и Мамаев известные, остальные кто эти люди...
+14
-2
+12
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alex_fanat_cska
6/ 10. Зезин, Мельник, Ставцев, Ладария без шансов. С остальными просто
+7
0
+7
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out_nma
Ответ Wekil
Зезин и Лодария какие-то совсем уж ноунеймы, толком нигде не поигравшие, Мельник и Ревякин хоть какую-то карьеру сделали, а эти двое и того не смогли.
У Ладарии, судя во Википедии, больше удалась несколько иная карьера
В 2002 году Георгий Ладария в Москве был приговорен к семи годам за разбой и незаконное хранение оружия. Отсидел весь срок. В 2011 году в Адлере получил восемь месяцев за хранение наркотиков. После того как вышел из тюрьмы, перебрался в Северодвинск, где подозревался в руководстве «шаманинской» ОПГ. В апреле 2014 года в Северодвинске был осужден на год за грабёж. После того, как его заключили под стражу, в руководстве ОПГ его заменил Николай Севастьянов
+7
0
+7
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Ruscello
Ответ Wekil
Зезин и Лодария какие-то совсем уж ноунеймы, толком нигде не поигравшие, Мельник и Ревякин хоть какую-то карьеру сделали, а эти двое и того не смогли.
Зезин - это серьезный проспект был. Вместе с Егуновым считались будущими звездами питерского футбола. Ну еще там Чувашов был, но его мало кто знает.
+6
0
+6
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ Гиперактивный осьминог
А когда пацаны у Ростова выходили (против Сочи вроде), не было никого мелкого что ли?
внимательнее)
+7
-1
+6
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Кирилл Голивец
5/10, остальных, кроме Радимова, я не знаю в принципе
+5
0
+5
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ko_sm_onavt
3 из 10! Назвал Ребко Павленко и Радимов!
максимум 5 можно было с Пиняевым и Мамаевым)
+4
0
+4
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Andj
Извините....

Но - не будучи фанатом клубов Приморского края - как можно вспомнить самого молодого игрока "Луча"!?..... который, к тому же, в дальнейшем кроме фактора раннего дебюта ничем примечательным не отметился.....
+5
-1
+4
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ Алексей Гусев
6/10 реально вспомнить, а Акинфеев разве не в 16 дебютировал?
нет, в чемпионате уже в 17 лет дебютировал
+4
0
+4
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Ruscello
5/10, назвал Пиняева, Зезина, Павленко, ВНК, Ребко. Обязан был вспомнить Мамаев. Остальные четверо- без шансов.
+3
0
+3
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MVL
Ответ Анатолий Дмитриевич
Да, да, особенно Пиняев))
Не ну Радимова я конечно знаю, но когда он дебютировал, я тогда не интересоваллся футболом, а про Пиняева ничего не могу сказать, потому что рпл не смотрю лет 10.
+4
-1
+3
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Александр Цигельников
Ребко и Пиняева осилил 💪
+3
0
+3
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Андрей Тарусов
Пиняев, Ревякин и Мамаев
+3
0
+3
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a-fon
3/10, Пиняев и спартаковцы.
+3
0
+3
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stif 95
8/10 кто такие Ставцев и Ладария, я понятия не имею
+3
0
+3
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ Гиперактивный осьминог
Кубок был? Я просто за российский футбол не сильно шарю)
еще внимательнее)
+2
-1
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DancePunk
Ответ Артур Кузьминский
толком никто не стрельнул. У Радимова с натяжкой неплохая карьера, но местечковая
Возможно карьера Радимова и вправду всего лишь неплохая, но уж точно не местечковая))
+1
0
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Алексей Гусев
Ответ Анатолий Дмитриевич
нет, в чемпионате уже в 17 лет дебютировал
может быть...я вот помню что за несколько дней то ли до 17 то ли до 18, но под него, насколько помню, подписи родителей просили, чтоб допустить до профконтракта и игры.
+1
0
+1
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idemidov
Ответ Алексей Гусев
6/10 реально вспомнить, а Акинфеев разве не в 16 дебютировал?
В чемпионате в 17. В основе в 16, в Кубке РФПЛ.
+1
0
+1
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Алексей Гусев
Ответ idemidov
В чемпионате в 17. В основе в 16, в Кубке РФПЛ.
ааа вон почему я про 16 запомнил...
+1
0
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reteka
Ответ reteka
Олег Саленко 25 октября 1969 г.р., дебют за Зенит 1 марта 1986 года.
Ах, да. Это ещё СССР был.
+1
0
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out_nma
Ответ alex_fanat_cska
6/ 10. Зезин, Мельник, Ставцев, Ладария без шансов. С остальными просто
Просто? Офигеть, моё почтение тебе!)
+1
0
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red7
Луч-1993 - я и команды то такой не вспомню
+2
-1
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Михаил Хромаков
4 написал, дальше всё, глянул ответы - теоретически только Радимова можно было угадать
+1
0
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Stepan Vnuk
А чё так сложно всего 6/10
+1
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Wekil
Зезин и Лодария какие-то совсем уж ноунеймы, толком нигде не поигравшие, Мельник и Ревякин хоть какую-то карьеру сделали, а эти двое и того не смогли.
+1
0
+1
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Роман Нестеров
3 из 10. Неплохо 🤣
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Артур Кузьминский
толком никто не стрельнул. У Радимова с натяжкой неплохая карьера, но местечковая
+1
0
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idemidov
Только Радимов и Павленко, их ранний дебют известен. Наверное реально было Пиняева вспомнить. Про Ребко не вспомнил. Про Мамаева даже не знал, что он так рано дебютировал. Остальных нереально. Кто помнит Ладарию, Мельника, Зезина?
+1
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yOuRiCH27
Угадал только Радимова
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reteka
Олег Саленко 25 октября 1969 г.р., дебют за Зенит 1 марта 1986 года.
+1
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out_nma
Чисто угадал Павленко)
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DancePunk
Ответ Viacheslav Ivanov
даже Пиняев без вариантов? Я только Пиняева и Павленко помню)
Дружище, я иронизировал)
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Viacheslav Ivanov
Ответ DancePunk
Вспомнил Зезина, Мельника, Ставцева и Ладарию, остальные просто без вариантов!
даже Пиняев без вариантов? Я только Пиняева и Павленко помню)
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Ruscello
Ответ Виталий Макаров
А Зезин разве Алексей, а не Евгений?
Евгений
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Гиперактивный осьминог
А когда пацаны у Ростова выходили (против Сочи вроде), не было никого мелкого что ли?
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Алексей Гусев
6/10 реально вспомнить, а Акинфеев разве не в 16 дебютировал?
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Виталий Макаров
А Зезин разве Алексей, а не Евгений?
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Гиперактивный осьминог
Ответ idemidov
Ростов-2020: 16 лет 142 дня
Да видел я его, думал, там ещё кто-то будет
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idemidov
Ответ Гиперактивный осьминог
А когда пацаны у Ростова выходили (против Сочи вроде), не было никого мелкого что ли?
Ростов-2020: 16 лет 142 дня
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Shuller18
6/10, самых известных вспомнил
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Станнис Баратеон
У Радимова из них всех самая крутая карьера, даже Пиняев не факт что дойдёт до таких высот
+1
-1
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n657756j8m
Дзагоев
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DancePunk
Вспомнил Зезина, Мельника, Ставцева и Ладарию, остальные просто без вариантов!
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Alexey Sevruk
4/10
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