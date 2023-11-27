Кто самые молодые дебютанты в чемпионатах России? Вспомните юных гениев!
Десятка 16-летних.
В «Милане» дебютировал Франческо Камарда, он стал самым молодым футболистом в истории Серии А – ему было всего 15 лет и 260 дней!
А вспомните самых молодых игроков в истории чемпионатов России? Как подсказки – команда, год дебюта и возраст.
Результаты теста пишите в комментарии.
Спасибо Sports.ru, теперь я знаю, кто такой Ладария.
В 2002 году Георгий Ладария в Москве был приговорен к семи годам за разбой и незаконное хранение оружия. Отсидел весь срок. В 2011 году в Адлере получил восемь месяцев за хранение наркотиков. После того как вышел из тюрьмы, перебрался в Северодвинск, где подозревался в руководстве «шаманинской» ОПГ. В апреле 2014 года в Северодвинске был осужден на год за грабёж. После того, как его заключили под стражу, в руководстве ОПГ его заменил Николай Севастьянов
максимум 5 можно было с Пиняевым и Мамаевым)
Но - не будучи фанатом клубов Приморского края - как можно вспомнить самого молодого игрока "Луча"!?..... который, к тому же, в дальнейшем кроме фактора раннего дебюта ничем примечательным не отметился.....