Куба на 169-м месте в рейтинге ФИФА. Назовете команды ниже?

Тест Sports.ru.

Сегодня сборная России сыграет товарищеский матч с Кубой. Соперник занимает 169-е место в рейтинге ФИФА.

А сможете назвать команды, которые расположились ниже Кубы?

Результаты теста пишите в комментарии. Погнали!