Куба на 169-м месте в рейтинге ФИФА. Назовете команды ниже?
Тест Sports.ru.
Сегодня сборная России сыграет товарищеский матч с Кубой. Соперник занимает 169-е место в рейтинге ФИФА.
А сможете назвать команды, которые расположились ниже Кубы?
Результаты теста пишите в комментарии. Погнали!
Но спасибо, что напрягли географическую зону мозга!
Про Мальту, вообще молчу.
PS Вот я лопух, и не заметил, что Мальдивы то ВЫШЕ Кубы!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но вообще самое веселье теста в том, что вспоминаешь страны, они не подходят и ты такой "что, и эти выше?"
Еще чуть-чуть и ты выберешься из этого болота!