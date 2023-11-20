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Куба на 169-м месте в рейтинге ФИФА. Назовете команды ниже?

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Тест Sports.ru.

Сегодня сборная России сыграет товарищеский матч с Кубой. Соперник занимает 169-е место в рейтинге ФИФА.

А сможете назвать команды, которые расположились ниже Кубы? 

Результаты теста пишите в комментарии. Погнали!

24 комментария

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Lexx2
8 всего. В карлах я не очень ))))
Но спасибо, что напрягли географическую зону мозга!
+13
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+13
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agnostofob
прошу зачесть мой результат как ЕГЭ по географии
+8
0
+8
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Logan Couture
21/38, слабовато. Штук 5 стран мог бы вспомнить, и Лихтенштейн почему-то не стал писать, был уверен, что они повыше
+8
-1
+7
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Kappa Pride
21/38. Половина из головы повылетало, но хоть все уефашные и океанию назвал
+6
-1
+5
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Кавабунга Шреддоголовый
31/38, но почему не принимался вариант Виргинские острова? Я несколько раз писал, но без слова британские/американские. Острова Кука в Океании не назвал бы никогда и то пришлось заглянуть в википедии в список членов КОНКАКАФ, их аж 14 штук в списке
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
31/38, но почему не принимался вариант Виргинские острова? Я несколько раз писал, но без слова британские/американские. Острова Кука в Океании не назвал бы никогда и то пришлось заглянуть в википедии в список членов КОНКАКАФ, их аж 14 штук в списке
Виргинские острова - это архипелаг. А АВО и БВО - это члены ФИФА
+3
0
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Никита Романов
19/38. Спасибо за временное возвращение глубинных давно забытых фактов из географии)
+3
0
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dzenga 1
Че-то Лихтенштейн совсем опустили
+2
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Michael Boldyrev
Ну, смех смехом, а Сан-Марино мы с лютым Дзюбой в Саранске (?) наблюдали, а гол Криша Лихтенштейну буквально вчера на главной sports.ru не иначе как бриллиантовым назвали).
Про Мальту, вообще молчу.
+3
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Kir5
24/28 Хороший тест, спасибо! Из европейцев долго не смог вспомнить одну последнюю - в итоге оказалась Мальта) Азиатов вспомнил всех, тяжелее всего пришлось с островами Карибского моря, плюс трёх африканских карликов забыл.
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Anton Dunai
22/38, из Европы все вспомнил.
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Николай Козлов
Ждем матча с Мальдивами, на Мальдивах, конечно же. Думаю, наши согласятся и не на один.

PS Вот я лопух, и не заметил, что Мальдивы то ВЫШЕ Кубы!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Alex217
32/38
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Dimash Balatayev
"Ты Сан-Марино!"
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Анатолий Конь
Ты Сан-Марино ! 7/38
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espernauto
22/38, очень обидно за Мальту)

Но вообще самое веселье теста в том, что вспоминаешь страны, они не подходят и ты такой "что, и эти выше?"
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Mitka90
Ответ Michael Boldyrev
Ну, смех смехом, а Сан-Марино мы с лютым Дзюбой в Саранске (?) наблюдали, а гол Криша Лихтенштейну буквально вчера на главной sports.ru не иначе как бриллиантовым назвали). Про Мальту, вообще молчу.
В Саранске. Я присутствовал на матче между сборными России и Сан-Марино (9:0), что состоялся 8 июня 2019 г., вживую.
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Кирилл Голивец
37/38, почему-то забыл про Американские Виргинские острова, в школе был призером московского тура по географии)
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Христиан Юла
Лучше бы сыграли товарищеский матч с Францией у них в Марселе, и показали сборной Африки, как русские парни в футбол играют.
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ahma007
28/38 , эх слабовато как то:(
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fantast1c
Тест для пиратов Карибского Моря.
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Мақсат Алдаш
Рейтинг фифа неадекватен, тем более для команд внизу, сан марино в последних местах, хотя реально она сильней десятка сборных в азии и океании, просто они все время играют сильными командами, а система начисления такая что даже 1-2 с данией, у тебя будеть ноль очков, а если бутан выиграет у гуама, пару очков прибавять, и за долгое время будет хороший отрыв.. Сборная, кубы вряд ли слабее санмарино и гибралтара, с ними же играли в оф матчах..
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Гроссмейстер Д
22/ 38
Еще чуть-чуть и ты выберешься из этого болота!
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