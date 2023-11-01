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Тест: футболисты каких клубов выигрывали «Золотой мяч»?

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Вспомните все клубы, игроки которых выигрывали «Золотого мяча»? Это не так-то просто!

Важно: назовите клуб именно на момент вручения трофея.

Результаты пишите в комментарии. Поехали!

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

19 комментариев

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Аскольдин
Две проблемы у меня случилось 1) Забыл где играл первый обладатель ЗМ Стэнли Мэтьюз. 2) Забыл, что в Киган перешел из Ливера в Гамбург.
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step1953@ukr.net
18/21. Дукла, Гамбург, Блэкпул - просто не знал. Ференцварош Альберта вспомнил. Остальные можно было просто подобрать, перебирая топ-клубы прошлого и настоящего, а оба Динамо все обязаны называть
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alex_fanat_cska
19/ 21, Блэкпул и Дукла
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Дмитрий Шеховцов
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19/21. Про Блэкпул и Дуклу забыл.
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Ruscello
21/21 тут только Блэкпул опасен.
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Юрий Безуглый
Вспомнил Дортмунд, но не вспомнил Гладбах 🤦
Ну и упорно пытался ввести для сэра Мэтьюза Эвертон и Сток Сити, был уверен, что он или там, или там играл
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Аскольдин
Ответ Юрий Безуглый
Вспомнил Дортмунд, но не вспомнил Гладбах 🤦 Ну и упорно пытался ввести для сэра Мэтьюза Эвертон и Сток Сити, был уверен, что он или там, или там играл
Надо еще помнить, что ЗМ Мэтьюз получил в 41 год. Это для тех кто считает Месси стариком.
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АрСур
Ответ step1953@ukr.net
18/21. Дукла, Гамбург, Блэкпул - просто не знал. Ференцварош Альберта вспомнил. Остальные можно было просто подобрать, перебирая топ-клубы прошлого и настоящего, а оба Динамо все обязаны называть
точно также)
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Ruscello
Ответ Nikita1981
21/21! Сам удивился. С огромным трудом вспомнил клуб, за который играл Стэнли Мэтьюз
Я тоже Сток Сити попытался вписать.
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Иволгин
Ладно с Масопустом, но как можно было забыть Блохина и Беланова сам себе удивляюсь
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Bulli
как это удивительно не звучит, но не смог написать только двух Интеров, ни как не принимал ответ )))
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Nikita S.
Угадал все, тормознул только сначала с Масопустом (был уверен, что он из Спарты), Мэтьюзом (почему-то кроме Стока в голове сначала был Бернли, а не Блэкпул), а потом минуты три не мог написать Аякс, т.к. был уверен, что уже написал) Не мог понять, кто там должен быть, т.к. Кройфф же выигрывал в тот год))
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BorisLoveMath
Блэкпул не засчитался почему-то (наверное в порыве через е написал):( те,кто вспомнил Ференцварош и Дуклу,настоящие гении
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Кокич
Времени вагон, когда знаешь наизусть (а я знаю) всех обладателей ЗМ.
Можно легко успеть между делом выяснить на стороне, например, что Мэттьюз играл за "Блэкпул", а Масопуст — за "Дуклу".
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Football_legend
Дуклу не угадал, как и менхенгладбах
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NVP
Бенфика
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Василий Мартыхин
Дуклу и Ференцварош забыл. Получилось 19
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Nikita1981
21/21! Сам удивился.
С огромным трудом вспомнил клуб, за который играл Стэнли Мэтьюз
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barnauldiscovery
Поправьте Заммеру год: не 97, а 96
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