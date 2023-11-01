Тест: футболисты каких клубов выигрывали «Золотой мяч»?

Вспомните все клубы, игроки которых выигрывали «Золотого мяча»? Это не так-то просто!

Важно: назовите клуб именно на момент вручения трофея.

Результаты пишите в комментарии. Поехали!

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press