Тест: футболисты каких клубов выигрывали «Золотой мяч»?
Вспомните все клубы, игроки которых выигрывали «Золотого мяча»? Это не так-то просто!
Важно: назовите клуб именно на момент вручения трофея.
Результаты пишите в комментарии. Поехали!
Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press
Ну и упорно пытался ввести для сэра Мэтьюза Эвертон и Сток Сити, был уверен, что он или там, или там играл
Можно легко успеть между делом выяснить на стороне, например, что Мэттьюз играл за "Блэкпул", а Масопуст — за "Дуклу".
С огромным трудом вспомнил клуб, за который играл Стэнли Мэтьюз