Однажды «Зенит» заработал пять пенальти в одном матче – в 1993-м против «Зенита» (что?). Бил даже вратарь

В 1992 году «Зенит» занял 16-е место в первом чемпионате России и вылетел из высшей лиги. Для спасения не хватило всего одного очка.

В 1993-м петербуржцы под руководством легенды клуба Вячеслава Мельникова (чемпион СССР-1984, 306 матчей за команду) стартовали в первой лиге. Второй по значимости дивизион в том сезоне был поделен на три зоны, победители должны разыгрывали места в вышке с тремя худшими командами чемпионата России. «Зенит» надеялся быстро вернуться в элиту.

Начало сезона не задалось. Нулевая ничья с московским «Интерросом» и домашний разгром от пермской «Звезды» (1:5) повергли болельщиков в шок, но 10-матчевая победная серия вернула «Зенит» в топ таблицы. За два тура до завершения турнира команда Мельникова боролась с «Ладой» за первое место.

28 октября 1993 года в Санкт-Петербург приехали одноклубники из Челябинска. Уральский «Зенит» досрочно вылетел из первой лиги и объективно не мог составить конкуренцию хозяевам.

30 лет назад на стадионе «Обуховец» собралась 1000 болельщиков: вряд ли они догадывались, что станут свидетелями в некотором роде исторического матча.

Кстати, а что это за стадион такой? Вспоминает Леонид Туфрин, президент клуба в 1992-93 гг.:

«На стадионе Кирова запросили несуразные деньги за аренду. У нас таких средств не было. Начали мы изучать, какие вообще в городе стадионы имеются. Но везде – жуткие поля. Просто огороды. А у меня был хороший знакомый, начальник спорткомплекса Обуховского завода. Я к нему. А он: «Да не вопрос. Поле приличное, я его еще и в порядок приведу. Конечно, не Кирова, но будет вполне пристойно».

Пошли мы смотреть. Да, поле более-менее, но остальное... Трибуны маленькие, с одной стороны только, раздевалки метрах в ста от поля! Ну, заводской стадиончик, вы же понимаете. А главное – никакого ограждения. Как билеты продавать-то, если любой желающий с любой стороны на этот стадион беспрепятственно попасть может? Но выбора не было, это был один из самых приличных вариантов, и мы начали играть там».

Фанаты «Зенита» на «трибунах» стадиона «Обуховец» в 1993 году

«Зенит» ожидаемо открыл счет, но «Зенит» неожиданно сравнял. На 33-й минуте арбитр Николай Фролов (он потом судил высшую лигу и даже финал Кубка России в 1999 году) назначил пенальти в ворота гостей, но лидер хозяев Владимир Кулик не переиграл вратаря. Перед перерывом петербуржцы все-таки забили и вышли вперед.

Во втором тайме преимущество фаворита стало подавляющим, челябинцы не справлялись и рубили соперников прямо в штрафной. За 10 минут «Зенит» пробил три пенальти и все реализовал: первый оформил Максим Боков (будущий игрок ЦСКА), остальные – оправившийся после первого промаха Кулик (будущий игрок ЦСКА).

На 69-й минуте гости снова нарушили правила в штрафной, и Фролов в пятый раз показал на точку. Кулик уже заменился, и пробить вызвался... вратарь Юрий Окрошидзе (будущий игрок ЦСКА). Кипер сплоховал: ударил прямо в коллегу, но на добивании четко сыграл Евгений Герасимов.

6:1, пять пенальти – зрители явно расходились довольные!

В последнем матче сезона «Зенит» вынес «Торпедо» из Миасса 7:1, но не подвинул «Ладу» с первого места и остался в первой лиге.

Пробиться в вышку, кажется, не было ни единого шанса. За «Ладой» стояли серьезные люди, которые курировали тольяттинский «АвтоВАЗ». Рассказывает Леонид Туфрин:

«В «Ладе» тогда президентом был некто Гармашов, известная личность. Так на нас начались наезды даже перед домашним матчем с ними! Ну, что нам делать? Пришлось обратиться к нашим, питерским браткам. Был у них такой, как сейчас помню, Коляк, его потом убили... Какие-то мои знакомые на него вывели, я с ним встретился, говорю, мол, так и так, на нас наезжают, обеспечь нам безопасность. Тот: «Без проблем. Где они остановились?» «В гостинице «Октябрьская». – говорю. – Но сколько это будет стоить?» «Для «Зенита» – бесплатно».

Леонид Туфрин

С Гармашовым прямо в гостинице они провели «профилактическую беседу», тот, вроде, все уяснил. Но самое забавное было на стадионе, уже перед самым матчем. Выходят наши игроки из раздевалки, а их сразу в кольцо берут. Смотрю я на этих боевиков – мамочка моя... Огромные, страшные, носы перебиты, уши закручены, все в спортивных костюмах... Ну, бандюки натуральные! А Коляк смеется: «Не боись, все будет в порядке!» И под таким «конвоем» наши ребята к полю идут. И тут как раз приезжает Мутко. Увидел эту картинку – обомлел. Это, говорит, что такое? Ну, так безопасность обеспечиваем, отвечаю. И ведь обеспечили, отработали братки классно! На перерыв тоже «под охраной» уходили. А «Ладу» мы тогда славно раздели – 2:0».

В 1994-м дела у «Зенита» пошли вообще скверно. Команда заняла 13-е место, ни о каком возвращении в высший дивизион и речи ни шло.

В конце года «Зенит» возглавит Павел Садырин. Так начнется новая страница в истории клуба.

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Фото: fc-zenit.ru