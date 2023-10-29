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Однажды «Зенит» заработал пять пенальти в одном матче – в 1993-м против «Зенита» (что?). Бил даже вратарь

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В 1992 году «Зенит» занял 16-е место в первом чемпионате России и вылетел из высшей лиги. Для спасения не хватило всего одного очка.

В 1993-м петербуржцы под руководством легенды клуба Вячеслава Мельникова (чемпион СССР-1984, 306 матчей за команду) стартовали в первой лиге. Второй по значимости дивизион в том сезоне был поделен на три зоны, победители должны разыгрывали места в вышке с тремя худшими командами чемпионата России. «Зенит» надеялся быстро вернуться в элиту.

Начало сезона не задалось. Нулевая ничья с московским «Интерросом» и домашний разгром от пермской «Звезды» (1:5) повергли болельщиков в шок, но 10-матчевая победная серия вернула «Зенит» в топ таблицы. За два тура до завершения турнира команда Мельникова боролась с «Ладой» за первое место.

28 октября 1993 года в Санкт-Петербург приехали одноклубники из Челябинска. Уральский «Зенит» досрочно вылетел из первой лиги и объективно не мог составить конкуренцию хозяевам.

30 лет назад на стадионе «Обуховец» собралась 1000 болельщиков: вряд ли они догадывались, что станут свидетелями в некотором роде исторического матча.

Кстати, а что это за стадион такой? Вспоминает Леонид Туфрин, президент клуба в 1992-93 гг.:

«На стадионе Кирова запросили несуразные деньги за аренду. У нас таких средств не было. Начали мы изучать, какие вообще в городе стадионы имеются. Но везде – жуткие поля. Просто огороды. А у меня был хороший знакомый, начальник спорткомплекса Обуховского завода. Я к нему. А он: «Да не вопрос. Поле приличное, я его еще и в порядок приведу. Конечно, не Кирова, но будет вполне пристойно».

Пошли мы смотреть. Да, поле более-менее, но остальное... Трибуны маленькие, с одной стороны только, раздевалки метрах в ста от поля! Ну, заводской стадиончик, вы же понимаете. А главное – никакого ограждения. Как билеты продавать-то, если любой желающий с любой стороны на этот стадион беспрепятственно попасть может? Но выбора не было, это был один из самых приличных вариантов, и мы начали играть там».

Фанаты «Зенита» на «трибунах» стадиона «Обуховец» в 1993 году

«Зенит» ожидаемо открыл счет, но «Зенит» неожиданно сравнял. На 33-й минуте арбитр Николай Фролов (он потом судил высшую лигу и даже финал Кубка России в 1999 году) назначил пенальти в ворота гостей, но лидер хозяев Владимир Кулик не переиграл вратаря. Перед перерывом петербуржцы все-таки забили и вышли вперед.

Во втором тайме преимущество фаворита стало подавляющим, челябинцы не справлялись и рубили соперников прямо в штрафной. За 10 минут «Зенит» пробил три пенальти и все реализовал: первый оформил Максим Боков (будущий игрок ЦСКА), остальные – оправившийся после первого промаха Кулик (будущий игрок ЦСКА).

На 69-й минуте гости снова нарушили правила в штрафной, и Фролов в пятый раз показал на точку. Кулик уже заменился, и пробить вызвался... вратарь Юрий Окрошидзе (будущий игрок ЦСКА). Кипер сплоховал: ударил прямо в коллегу, но на добивании четко сыграл Евгений Герасимов.

6:1, пять пенальти – зрители явно расходились довольные!

В последнем матче сезона «Зенит» вынес «Торпедо» из Миасса 7:1, но не подвинул «Ладу» с первого места и остался в первой лиге.

Пробиться в вышку, кажется, не было ни единого шанса. За «Ладой» стояли серьезные люди, которые курировали тольяттинский «АвтоВАЗ». Рассказывает Леонид Туфрин:

 «В «Ладе» тогда президентом был некто Гармашов, известная личность. Так на нас начались наезды даже перед домашним матчем с ними! Ну, что нам делать? Пришлось обратиться к нашим, питерским браткам. Был у них такой, как сейчас помню, Коляк, его потом убили... Какие-то мои знакомые на него вывели, я с ним встретился, говорю, мол, так и так, на нас наезжают, обеспечь нам безопасность. Тот: «Без проблем. Где они остановились?» «В гостинице «Октябрьская». – говорю. – Но сколько это будет стоить?» «Для «Зенита» – бесплатно».

Леонид Туфрин

С Гармашовым прямо в гостинице они провели «профилактическую беседу», тот, вроде, все уяснил. Но самое забавное было на стадионе, уже перед самым матчем. Выходят наши игроки из раздевалки, а их сразу в кольцо берут. Смотрю я на этих боевиков – мамочка моя... Огромные, страшные, носы перебиты, уши закручены, все в спортивных костюмах... Ну, бандюки натуральные! А Коляк смеется: «Не боись, все будет в порядке!» И под таким «конвоем» наши ребята к полю идут. И тут как раз приезжает Мутко. Увидел эту картинку – обомлел. Это, говорит, что такое? Ну, так безопасность обеспечиваем, отвечаю. И ведь обеспечили, отработали братки классно! На перерыв тоже «под охраной» уходили. А «Ладу» мы тогда славно раздели – 2:0».

В 1994-м дела у «Зенита» пошли вообще скверно. Команда заняла 13-е место, ни о каком возвращении в высший дивизион и речи ни шло.

В конце года «Зенит» возглавит Павел Садырин. Так начнется новая страница в истории клуба.

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Фото: fc-zenit.ru

35 комментариев

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Ruscello
Спасибо тем пацанам: Кулику, Бокову, Зазулину, Наумову, О.Дмитриеву, Мамонтьеву... за то, что они остались, в нищей тогда команде, и не дали Зениту развалиться.
+36
-1
+35
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MyGerodot
Спасибо автору за интересную статью и за память. Сейчас большинство статей на спортс - совсем не о российском футболе.
+23
-1
+22
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ Всё знаю
Так у лады был президентом некто или все-таки известная личность ?) Тогда у Лады были серьёзные люди , проще говоря бандиты (с) Теперь у зенитика такие.
то ли дело у РЖД - там просто кристально честные люди)))
+22
-5
+17
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mootoo
узнал на фото Бокова и Кулика
+14
0
+14
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La Crosse Bobcats
Ответ mootoo
узнал на фото Бокова и Кулика
я еще Окрошидзе. ну это не сложно)
+14
0
+14
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Ruscello
Ответ La Crosse Bobcats
капитан той команды Михаил Левин после окончания карьеры на завод пошел работать. были же времена)))
Сейчас капитан, после окончания карьеры, тоже на завод может пойти работать...только свой собственный :)
+13
-1
+12
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SadButTrue
Игра кстати в 1993 была у Зенита очень даже ничего, молодой состав, играли в атакующий футбол.
+12
-2
+10
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La Crosse Bobcats
Ответ Ruscello
Спасибо тем пацанам: Кулику, Бокову, Зазулину, Наумову, О.Дмитриеву, Мамонтьеву... за то, что они остались, в нищей тогда команде, и не дали Зениту развалиться.
капитан той команды Михаил Левин после окончания карьеры на завод пошел работать. были же времена)))
+9
0
+9
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Owen_the_Simple
Ответ Loooong
Если кто-то спросит меня, с каких пор я не переношу зенит и вообще питерских - я покажу ему эту статью. Сам болельщик Лады с 93го года
Так ведь никто не спросит
+10
-2
+8
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napoli_14
Ответ Пётр Оскерко
Прочитал первое предложение и немедленно выпил.
Алкоголизм - дело такое, да.
+9
-2
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pyritanza
Ответ Loooong
Если кто-то спросит меня, с каких пор я не переношу зенит и вообще питерских - я покажу ему эту статью. Сам болельщик Лады с 93го года
Ну хорошо, допустим, с этих пор не переносишь Зенит(с момента прочтения этой статьи), но возникает вопрос - что в этой статье для "болельщика Лады с 93-го года" было оскорбительного, и причём тут вообще питерские в целом? В 90-х вокруг Автоваза, и как следствие рядом с ФК Лада, разве не ходили табунами бандюки разных мастей, регулярно постреливая друг в друга?! Кажется, подобные истории коснулись практически всех регионов нашей страны в те времена. Что вот в пересказе событий тех лет может тут быть оскорбительным?!
+7
-1
+6
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Пётр Оскерко
Прочитал первое предложение и немедленно выпил.
+8
-3
+5
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Пётр Оскерко
Ответ napoli_14
Алкоголизм - дело такое, да.
Раз в 30 лет - такой себе алкоголизм. )
+4
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Owen_the_Simple
Ответ Loooong
Если кто-то спросит меня, с каких пор я не переношу зенит и вообще питерских - я покажу ему эту статью. Сам болельщик Лады с 93го года
>Сам болельщик Лады с 93го года

А болельщик Спартака с какого года?
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Ruscello
Ответ Почтенный эльф
Это плохо?
Это жизнь )
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Dmitry Stenkov
Ответ LeSang
Бывает же так. Болельщики Зенита воюют как помогали московским командам и какой у них был админ. ресурс, а единственный клуб, который два раза оставляли в высшке...это был Зенит. И вопрос, а был ли еще клуб, который оставляли в высшке не по спортивному принципу за всю историю советского и российского футбола?
Первоначально по итогам осеннего чемпионата 1936 года вместо команды ЦДКА место в группе «А» занял московский «Металлург». Однако постановлением Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при Совнаркоме СССР от 4 августа 1937 года ЦДКА перевели из класса «Б» в класс «А»
Дальше гуглить лень
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Кирилл Кожанов
Ответ mootoo
узнал на фото Бокова и Кулика
Трактовенко справа от бандоса - нет?
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Почтенный эльф
Ответ Ruscello
Сейчас капитан, после окончания карьеры, тоже на завод может пойти работать...только свой собственный :)
Это плохо?
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ Всё знаю
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Всё знаю
Ответ Анатолий Дмитриевич
то ли дело у РЖД - там просто кристально честные люди)))
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mootoo
Ответ Кирилл Кожанов
Трактовенко справа от бандоса - нет?
Ну я не так глубоко знаю питерские персоналии
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Loooong
Ответ Owen_the_Simple
>Сам болельщик Лады с 93го года А болельщик Спартака с какого года?
С 90го
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ LeSang
Бывает же так. Болельщики Зенита воюют как помогали московским командам и какой у них был админ. ресурс, а единственный клуб, который два раза оставляли в высшке...это был Зенит. И вопрос, а был ли еще клуб, который оставляли в высшке не по спортивному принципу за всю историю советского и российского футбола?
о, уже два раза. когда же был второй?)
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Dmitry Stenkov
Ответ LeSang
Ну так добавьте. Что это постановление расширило группу "А" до 26 команд вместо 9, и потому ЦДКА там и осталось. А не потому что Совнарком оставил его там.
Так и в 1968 году вышку расширяли. Да и в 1992 тоже была не самая стандартная ситуация
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Dmitry Stenkov
Ответ LeSang
Да? А знаете почему вышку расширяли в 68? "Газета «Ленинградская правда» сообщила читателям: «Президиум федерации футбола СССР рассмотрел просьбу общественных и спортивных организаций Ленинграда о том, чтобы оставить команду «Зенит» в первой группе класса А. Президиум футбольной федерации удовлетворил эту просьбу. Звание чемпиона СССР 1968 года будут оспаривать 20 команд высшей лиги».
Мотивационная часть в данном контексте менее интересна (ты же написал про 2 раза все-таки).
Кстати, вот тут ещё интересного прочитал:

14-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 8 июля по 25 октября 1952 года. Победителем однокругового турнира стал московский «Спартак» (четвёртый чемпионский титул).

Все игры, кроме двух, были проведены в Москве[1].
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