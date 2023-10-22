Анна Васильева – ведущая «Матч ТВ» и Единой лиги ВТБ. Лицо медиабаскетбольной команды «УралБаскет»!

Стартовал очередной сезон Единой лиги ВТБ, и это самое время посмотреть, кто освещает главный баскетбольный турнир страны.

Итак, знакомьтесь, Анна Васильева – ведущая «Матч ТВ» и Единой лиги ВТБ!

Анна родилась 3 октября 1993 года: совсем недавно девушка отметила 30-летний юбилей.

Анна ведет онлайн-студии Единой лиги: в прямом эфире рассказывает о командах, дает предматчевые расклады и вместе с коллегами анализирует игру.

Также вы могли видеть Анну на «Матч ТВ» во время трансляций баскетбольных матчей и в еженедельном тележурнале «Вид сверху», где девушка тоже работает ведущей.

Кстати, вы знаете, что в России существует не только медиафутбол, но и медиабаскетбол? Теперь знаете! Естественно, индустрия не могла обойтись без яркой блондинки, и вот уже вторую неделю Анна сотрудничает с командой «УралБаскет». И не просто сотрудничает: прямо сейчас она – самое узнаваемое лицо этого недавно созданного клуба!