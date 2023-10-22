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Анна Васильева – ведущая «Матч ТВ» и Единой лиги ВТБ. Лицо медиабаскетбольной команды «УралБаскет»!

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Стартовал очередной сезон Единой лиги ВТБ, и это самое время посмотреть, кто освещает главный баскетбольный турнир страны.

Итак, знакомьтесь, Анна Васильева – ведущая «Матч ТВ» и Единой лиги ВТБ!

Анна родилась 3 октября 1993 года: совсем недавно девушка отметила 30-летний юбилей.

Анна ведет онлайн-студии Единой лиги: в прямом эфире рассказывает о командах, дает предматчевые расклады и вместе с коллегами анализирует игру.

Также вы могли видеть Анну на «Матч ТВ» во время трансляций баскетбольных матчей и в еженедельном тележурнале «Вид сверху», где девушка тоже работает ведущей.

Кстати, вы знаете, что в России существует не только медиафутбол, но и медиабаскетбол? Теперь знаете! Естественно, индустрия не могла обойтись без яркой блондинки, и вот уже вторую неделю Анна сотрудничает с командой «УралБаскет». И не просто сотрудничает: прямо сейчас она – самое узнаваемое лицо этого недавно созданного клуба!

 

45 комментариев

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Bulatelli Шафигуллин
Ответ jay 2
2003- 30 лет?
доля правды тут есть, на 30 лет больше тянет чем на 20))
+50
-2
+48
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Railway/
Взгляд чересчур надменный
+42
-1
+41
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Christian
Ноги классные)
Но 30 лет с 2003 года - это печально( В большом спорте год за полтора чтоле?
+32
-1
+31
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j-o-k-e-r
Грудь еще пока не увеличила в отличии от губ.
+26
-2
+24
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AERN
Ответ Christian
Ноги классные) Но 30 лет с 2003 года - это печально( В большом спорте год за полтора чтоле?
Все у кого проблемы с математикой и головой они тут журналюгами работают.
+24
-3
+21
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U
Губы блин. Зачем они это делают.
+19
-1
+18
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Sir_Antonio
Ответ txk55jchty
Комментарий удален модератором
написано же Матч ТВ
+18
0
+18
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jay 2
2003- 30 лет?
+11
0
+11
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Варлампий Варлампий
а есть фотоработы из душевой, но без полотенца?
+15
-4
+11
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Egorushka56
Ответ Makc Zinch
Песик у нее милый !
- Это у вас кот, да?
- Это а нас кот, да
- Это у вас пёс, да?
- Это у нас пёсда
+11
-1
+10
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burefan
Очередная ТП
+9
-2
+7
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Пётр Цыганков
В губы пчела ужалила ? Бедняга...
+8
-1
+7
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Фан Рубина
Ответ Евгений Мешков
ну сделано же нормально.
Не. Если всё маленькое, а губы неестественно большие - это убого.
+7
-1
+6
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Тюменский медвежонок
ну вообще прикольная и по общению вроде не дура, губы к слову хоть и сделала, но вроде не переборщила на пол лица как некоторые, я бы твердую 8 из 10 поставил точно
+7
-2
+5
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Romax
Кто то про раскрытие темы сисек поднимал здесь вопрос?
+5
0
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Всё знаю
За вторую фотку ее бы спросили во дворе )))
+5
0
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Makc Zinch
Песик у нее милый !
+5
-1
+4
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Tespik
Ответ Christian
Ноги классные) Но 30 лет с 2003 года - это печально( В большом спорте год за полтора чтоле?
Че хорошего? Классные - это когда размер щиколотки, икры и бедра - разный. А тут как 2 полена.
+3
-1
+2
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zukarello
Миловидна
+2
0
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Фан Рубина
Губы переделанные.
+2
0
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Волька-ибн-Алёша
в соку девка
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SeKToR
Берут везде за профессиональные скиллы, не иначе.
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Александр Андала
Ответ Sir_Antonio
написано же Матч ТВ
которое, находилось - под подобной) шикарно
0
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Саркастичный Чел
нормальдык
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callado73@gmail.com
Очень хороша. нраицца!
+4
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