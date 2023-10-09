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Ирина Безбородько – тренер по физподготовке «Эгриси». Мастер спорта по художественной гимнастике!

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Эгриси Эгриси
Winline Медиалига Winline Медиалига
Василий Уткин Василий Уткин
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Медиафутбол Медиафутбол

Даже если вы не интересуетесь медиафутболом, то наверняка слышали, что клуб Василия Уткина одержал сенсационную победу над 2Drots и вышел в полуфинал Winline Медиалиги. Матч против «БроукБойз» состоится в это воскресенье на «Ростех Арене» в Калининграде, и у легендарного комментатора, возможно, будет еще один повод прослезиться от счастья.

А теперь давайте посмотрим, кто помогает его футболистам держать себя в форме. Знакомьтесь, Ирина Безбородко – тренер по физподготовке «Эгриси»!

Ирина родилась в Москве в 2001 году. Девушка закончила школу с золотой медалью, а летом 2023-го получила диплом о высшем образовании в российском университете спорта ГЦОЛИФК.

Медали у Ирины есть не только школьные: она больше 10 лет занималась гимнастикой и собрала немало наград с различных турниров. Ирина – мастер спорта!

Сейчас Ирина преподает художественную гимнастику в спортивном клубе в Подмосковье, а для души работает в «Эгриси». В медиафутбол она попала совсем недавно – присоединилась к команде перед стартом этого сезона Медиалиги.

А как вообще Ирина оказалась в Эгриси? Об этом рассказал сам Василий Уткин в интервью Sports.ru:

«А потом я вспоминаю, что у нас в МФЛ-3 было две мерзейшие травмы – надрыв задней поверхности бедра. Мерзейшие просто. Они всегда происходят из-за того, что человек не разогрелся перед выходом на поле. Из-за такого надрыва игрок пропускает минимум три недели. А это почти весь групповой этап МФЛ, половина сезона. И решил попробовать, уговорил себя. Теперь раз в неделю на нашей тренировке присутствует прекрасная девушка. В сущности, она занимается с игроками пилатесом. И всем это дико нравится».

Результат налицо!

24 комментария

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Антон Анисимов
"Ирина родилась в Москве в 2021 году."

Прям совсем молоденькая
+49
-2
+47
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.ru
так вот для кого Уткин бородку красит...
+29
-1
+28
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Ape1sin
Ответ Антон Анисимов
"Ирина родилась в Москве в 2021 году." Прям совсем молоденькая
щас дети быстро растут
+18
0
+18
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Lifar Skladchikov
Ответ Андрей Акименко
Чёт не похоже, что она родилась в 2021 году...
сейчас время сложное: год за десять идёт
+16
0
+16
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Андрей Акименко
Чёт не похоже, что она родилась в 2021 году...
+16
-2
+14
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Сикарио
Ответ Андрей Богусонов
Если предполагалось, что это секси, то полный провал..
Богососунов, почему же? Очень даже секси.
+17
-5
+12
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Денис Султан
Ответ Антон Анисимов
"Ирина родилась в Москве в 2021 году." Прям совсем молоденькая
обожаю комменты на спортсру
+8
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+8
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Маноло Санчи́с
Ого, 2 года от роду, а уже тренер)
+7
-2
+5
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НеПотерплю!
Ответ Leganessi
Комментарий скрыт
Кидай сюда своё фото, красавчик! Заценим тебя!🤣
+7
-2
+5
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Андрей Богусонов
Ответ Сикарио
Богососунов, почему же? Очень даже секси.
Обсеракио, все так плохо?
+12
-7
+5
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ɔculpa
Ответ Андрей Акименко
Чёт не похоже, что она родилась в 2021 году...
Просто косметикой пользуется, вот и выглядит старше.
+3
0
+3
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Hong Kil
Вы думаете, что Утков в «Эгриси» тренирует? Он лицо клуба, как и овчарка Безбородько!
+3
-1
+2
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Alon Raven
Ответ Hong Kil
Вы думаете, что Утков в «Эгриси» тренирует? Он лицо клуба, как и овчарка Безбородько!
Он никогда и не скрывал
+1
0
+1
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kutavlik
Какая же красавица ....собака, на 4 фото с конца!!!!
+1
-1
0
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GeorgeCostensa
даешь каждой медиафутбольной команде по медиатренеру по физподготовке!
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charly001
Хорошенькая по фоткам , текст не читал
0
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