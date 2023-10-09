Ирина Безбородько – тренер по физподготовке «Эгриси». Мастер спорта по художественной гимнастике!

Даже если вы не интересуетесь медиафутболом, то наверняка слышали, что клуб Василия Уткина одержал сенсационную победу над 2Drots и вышел в полуфинал Winline Медиалиги. Матч против «БроукБойз» состоится в это воскресенье на «Ростех Арене» в Калининграде, и у легендарного комментатора, возможно, будет еще один повод прослезиться от счастья.

А теперь давайте посмотрим, кто помогает его футболистам держать себя в форме. Знакомьтесь, Ирина Безбородко – тренер по физподготовке «Эгриси»!

Ирина родилась в Москве в 2001 году. Девушка закончила школу с золотой медалью, а летом 2023-го получила диплом о высшем образовании в российском университете спорта ГЦОЛИФК.

Медали у Ирины есть не только школьные: она больше 10 лет занималась гимнастикой и собрала немало наград с различных турниров. Ирина – мастер спорта!

Сейчас Ирина преподает художественную гимнастику в спортивном клубе в Подмосковье, а для души работает в «Эгриси». В медиафутбол она попала совсем недавно – присоединилась к команде перед стартом этого сезона Медиалиги.

А как вообще Ирина оказалась в Эгриси? Об этом рассказал сам Василий Уткин в интервью Sports.ru:

«А потом я вспоминаю, что у нас в МФЛ-3 было две мерзейшие травмы – надрыв задней поверхности бедра. Мерзейшие просто. Они всегда происходят из-за того, что человек не разогрелся перед выходом на поле. Из-за такого надрыва игрок пропускает минимум три недели. А это почти весь групповой этап МФЛ, половина сезона. И решил попробовать, уговорил себя. Теперь раз в неделю на нашей тренировке присутствует прекрасная девушка. В сущности, она занимается с игроками пилатесом. И всем это дико нравится».

Результат налицо!