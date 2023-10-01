«Савичев, забивай, я тебя умоляю!» 35 лет назад СССР победила в финале Олимпиады Бразилию с Ромарио, Бебето и Таффарелом!

1 октября 1988 года в Сеуле состоялся финал футбольного турнира на XXIV летних Олимпийских играх. Сборная СССР под руководством Анатолия Бышовца встречалась с, казалось, непобедимой сборной Бразилии.

Советские футболисты заняли на групповом этапе первое место. Сыграв в первом матче с хозяевами турнира нулевую ничью, CCCР поочередно обыграл действующих чемпионов мира аргентинцев 2:1 (голы забили Добровольский и Михайличенко) и США 4:2 (Добровольский, Нарбековас, дубль Михайличенко). В четвертьфинале наши игроки легко отправили три безответных мяча австралийцам (Михайличенко, дубль Добровольского), а в драматичном полуфинале сломили сопротивление итальянцев – 3:2 (Добровольский, Нарбековас, Михайличенко).

Бразильцы катком прошлись по соперникам в группе, одержав победы над Австралией, Нигерией и Югославией с общим счетом 9:1. а в плей-офф выбили Аргентину и Германию.

Вспоминает защитник Гела Кеташвили:

«Нашей целью на турнире была медаль. Задачу мы выполнили в полуфинале – обыграли Италию 3:2 в дополнительное время, как раз в мой день рождения. Приехали в олимпийскую деревню, Бышовец сразу устроил собрание: мужики, наша задача решена. Осталась одна игра, после которой команда распадется. Даже если проиграем, никто нас убивать не будет. Давайте соберемся и выдадим все, что можем. А пока поехали отдыхать. И отправились в морской порт, там стоял наш корабль – команда там жила вместе со звездами советской эстрады: Винокур, Хазанов, Добрынин, Пугачева – серьезный набор. Никто не напивался, просто расслабились и договорились сыграть в финале с Бразилией друг за друга»

К финальному матчу южноамериканцы подошли безусловными фаворитами. Ну еще бы, с Ромарио, Таффарелом и Бебето в составе! Но основное время завершилось вничью: на 29-й минуте Ромарио открыл счет, а во втором тайме Добровольский сравнял с пенальти.

В дополнительное время Юрий Савичев убежал один на один и установил финальный результат. Бразильцы явно не ожидали такого отпора и не смогли даже организовать толковый навал.

Обзор матча с классическими комментариями Владимира Маслаченко и его легендарным «Ну, Савичев, забивай, я тебя умоляю!»

Сборная СССР по футболу второй раз в истории стала олимпийским чемпионом!

Кеташвили очень хорошо помнит легендарный матч:

«Моим персональным заданием было держать Ромарио. И он как раз забил! До сих пор я попадаю в неловкое положение. На стандартах я должен был играть с Сержиньо – высоким парнем. Я невысокий, но был прыгучим. Мог его закрыть и закрыл. Так вот, я стоял с Сержиньо, а забил Ромарио. Все ведь знали, что он мой. Вот какая неловкая ситуация, бегал и думал: теперь журналисты напишут, что я виноват в голе. Комментаторы на весь Союз повторяли: Гела против Ромарио – и вдруг он забивает. Что обо мне подумают? Что из-за меня не выиграли золото? В перерыве высказал Бышовцу: или отдай мне полностью Ромарио, или меняй. Со второго тайма играл уже только с ним. Я играл против ван Бастена, Гуллита, Клинсманна, Шерингема, Папена. Но такую ящерицу, как Ромарио, не встречал. Именно ящерица – проворный, резкий. Но я справился».

Зафиналим пост списком всех олимпийских чемпионов 1988 года:

Александр Бородюк («Динамо»), Сергей Горлукович («Локомотив»), Игорь Добровольский («Динамо»), Гела Кеташвили («Динамо Тбилиси»), Евгений Кузнецов («Спартак»), Виктор Лосев («Динамо»), Владимир Лютый («Днепр»), Алексей Михайличенко («Динамо Киев»), Арминас Нарбековас («Жальгирис»), Игорь Пономарев («Нефтчи»), Алексей Прудников («Торпедо»), Юрий Савичев («Торпедо»), Игорь Скляров («Динамо»), Владимир Татарчук (ЦСКА), Вадим Тищенко («Днепр»), Сергей Фокин (ЦСКА), Дмитрий Харин («Динамо»), Алексей Чередник («Днепр»), Арвидас Янонис («Жальгирис»), Евгений Яровенко («Кайрат»).

Вспоминает помощник Бышовца Владимир Сальков:

«После финала Олимпиады к нам с Гаджиевым пришел Горлукович. Положил на стол премиальные: «Берите, они – ваши! Я в сборную попал благодаря вам». Конечно, ничего не взяли. Как можно?! Выпроводили вместе с деньгами. Семь тысяч долларов – астрономическая сумма по тем временам.

Поступок говорит о человеческих качествах Горлуковича. Он до последнего находился под вопросом. Я его просматривал, рекомендовал в состав. Серега так выкладывался, что это нельзя было не оценить. Серега – парень золотой. Простачок, зато надежный, не обидчивый. Не делит людей на плохих и хороших, ко всем относится ровно.

Единственное, с кем ошиблись на Олимпиаде, – Игорь Пономарев из «Нефтчи». В игру не вписался. Зачем привезли больного Вадима Тищенко? Отборочный цикл отыграл блистательно. Потом серьезная травма колена. Врач сборной Зураб Орджоникидзе обещал поставить на ноги. Уже в Сеуле выяснилось, что после операции Тищенко кололи запрещенные препараты. Допинг-проба зафиксировала остаточные явления. Так Вадим превратился в «туриста».

Главное воспоминание о финале? Как Юра Савичев перекинул мяч через вратаря и забил победный гол. Как меня команда подбрасывала в небо вслед за Бышовцем. Как злословил Лобановский: «Да кого они на Олимпиаде обыграли? Парикмахеров…» И это про Ромарио, Бебето, Таффарела!»

С тех пор наша команда ни разу не прошла отбор на Олимпийские игры.

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