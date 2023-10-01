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«Савичев, забивай, я тебя умоляю!» 35 лет назад СССР победила в финале Олимпиады Бразилию с Ромарио, Бебето и Таффарелом!

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Арминас Нарбековас
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Гела Кеташвили
Владимир Маслаченко Владимир Маслаченко
Сергей Горлукович Сергей Горлукович
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Олимпийский футбольный турнир
Игорь Добровольский Игорь Добровольский
Анатолий Бышовец Анатолий Бышовец
Ромарио Ромарио
Юрий Савичев
Клаудио Таффарел
Бебето Бебето
Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко
Футбол Футбол

1 октября 1988 года в Сеуле состоялся финал футбольного турнира на XXIV летних Олимпийских играх. Сборная СССР под руководством Анатолия Бышовца встречалась с, казалось, непобедимой сборной Бразилии.

Советские футболисты заняли на групповом этапе первое место. Сыграв в первом матче с хозяевами турнира нулевую ничью, CCCР поочередно обыграл действующих чемпионов мира аргентинцев 2:1 (голы забили Добровольский и Михайличенко) и США 4:2 (Добровольский, Нарбековас, дубль Михайличенко). В четвертьфинале наши игроки легко отправили три безответных мяча австралийцам (Михайличенко, дубль Добровольского), а в драматичном полуфинале сломили сопротивление итальянцев – 3:2 (Добровольский, Нарбековас, Михайличенко).

Бразильцы катком прошлись по соперникам в группе, одержав победы над Австралией, Нигерией и Югославией с общим счетом 9:1. а в плей-офф выбили Аргентину и Германию.

Вспоминает защитник Гела Кеташвили:

«Нашей целью на турнире была медаль. Задачу мы выполнили в полуфинале – обыграли Италию 3:2 в дополнительное время, как раз в мой день рождения. Приехали в олимпийскую деревню, Бышовец сразу устроил собрание: мужики, наша задача решена. Осталась одна игра, после которой команда распадется. Даже если проиграем, никто нас убивать не будет. Давайте соберемся и выдадим все, что можем. А пока поехали отдыхать. И отправились в морской порт, там стоял наш корабль – команда там жила вместе со звездами советской эстрады: Винокур, Хазанов, Добрынин, Пугачева – серьезный набор. Никто не напивался, просто расслабились и договорились сыграть в финале с Бразилией друг за друга»

К финальному матчу южноамериканцы подошли безусловными фаворитами. Ну еще бы, с Ромарио, Таффарелом и Бебето в составе! Но основное время завершилось вничью: на 29-й минуте Ромарио открыл счет, а во втором тайме Добровольский сравнял с пенальти.

В дополнительное время Юрий Савичев убежал один на один и установил финальный результат. Бразильцы явно не ожидали такого отпора и не смогли даже организовать толковый навал.

Обзор матча с классическими комментариями Владимира Маслаченко и его легендарным «Ну, Савичев, забивай, я тебя умоляю!»

Сборная СССР по футболу второй раз в истории стала олимпийским чемпионом!

Кеташвили очень хорошо помнит легендарный матч:

«Моим персональным заданием было держать Ромарио. И он как раз забил! До сих пор я попадаю в неловкое положение. На стандартах я должен был играть с Сержиньо – высоким парнем. Я невысокий, но был прыгучим. Мог его закрыть и закрыл. Так вот, я стоял с Сержиньо, а забил Ромарио. Все ведь знали, что он мой. Вот какая неловкая ситуация, бегал и думал: теперь журналисты напишут, что я виноват в голе. Комментаторы на весь Союз повторяли: Гела против Ромарио – и вдруг он забивает. Что обо мне подумают? Что из-за меня не выиграли золото? В перерыве высказал Бышовцу: или отдай мне полностью Ромарио, или меняй. Со второго тайма играл уже только с ним. Я играл против ван Бастена, Гуллита, Клинсманна, Шерингема, Папена. Но такую ящерицу, как Ромарио, не встречал. Именно ящерица – проворный, резкий. Но я справился».

Зафиналим пост списком всех олимпийских чемпионов 1988 года:

Александр Бородюк («Динамо»), Сергей Горлукович («Локомотив»), Игорь Добровольский («Динамо»), Гела Кеташвили («Динамо Тбилиси»), Евгений Кузнецов («Спартак»), Виктор Лосев («Динамо»), Владимир Лютый («Днепр»), Алексей Михайличенко («Динамо Киев»), Арминас Нарбековас («Жальгирис»), Игорь Пономарев («Нефтчи»), Алексей Прудников («Торпедо»), Юрий Савичев («Торпедо»), Игорь Скляров («Динамо»), Владимир Татарчук (ЦСКА), Вадим Тищенко («Днепр»), Сергей Фокин (ЦСКА), Дмитрий Харин («Динамо»), Алексей Чередник («Днепр»), Арвидас Янонис («Жальгирис»), Евгений Яровенко («Кайрат»).

Вспоминает помощник Бышовца Владимир Сальков:

«После финала Олимпиады к нам с Гаджиевым пришел Горлукович. Положил на стол премиальные: «Берите, они – ваши! Я в сборную попал благодаря вам». Конечно, ничего не взяли. Как можно?! Выпроводили вместе с деньгами. Семь тысяч долларов – астрономическая сумма по тем временам.

Поступок говорит о человеческих качествах Горлуковича. Он до последнего находился под вопросом. Я его просматривал, рекомендовал в состав. Серега так выкладывался, что это нельзя было не оценить. Серега – парень золотой. Простачок, зато надежный, не обидчивый. Не делит людей на плохих и хороших, ко всем относится ровно.

Единственное, с кем ошиблись на Олимпиаде, – Игорь Пономарев из «Нефтчи». В игру не вписался. Зачем привезли больного Вадима Тищенко? Отборочный цикл отыграл блистательно. Потом серьезная травма колена. Врач сборной Зураб Орджоникидзе обещал поставить на ноги. Уже в Сеуле выяснилось, что после операции Тищенко кололи запрещенные препараты. Допинг-проба зафиксировала остаточные явления. Так Вадим превратился в «туриста».

Главное воспоминание о финале? Как Юра Савичев перекинул мяч через вратаря и забил победный гол. Как меня команда подбрасывала в небо вслед за Бышовцем. Как злословил Лобановский: «Да кого они на Олимпиаде обыграли? Парикмахеров…» И это про Ромарио, Бебето, Таффарела!»

С тех пор наша команда ни разу не прошла отбор на Олимпийские игры.

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48 комментариев

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evgeni009
Великая Победа которая навсегда в сердце! Также и женская волейбольная Сборная одержала легендарную Победу над Перу 3-2!
+36
0
+36
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Аврал
...стоял я в карауле на КПП,во время финала.Слушал матч по приёмнику( запрещённый в армии аппарат)).Заслушался и прощелкал сигнал комбриговской Волги.Когда тот влетел в дежурку пешком и увидел меня с приемником мелькнула мысль-дисбат!)Поняв что слушаю финал,рявкнул:счёт! Услышав моё блеенье:выигрываем,молча унесся в штаб..)Видимо досматривать о отмечать с начштаба.
+23
0
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Evincive
Главный козырь той сборной -сыгранность. Бышовец добился разрешения от Федерации, чтобы наигрывать эту команду в течении 2 лет. За два года — 72 матча. Шесть ничьих, остальное — победы! А Михайличенко и Добровольский на тот момент были одними из лучших, по крайне мере, в Европе.
Казус случился в перерыве между дополнительными таймами. Защитник Кеташвили, решив, что матч окончен, начал праздновать победу. «Встал на колени, воздел руки к небу и как начал истошно орать: «Мы — чемпионы!» — и ещё что-то, кажется, по-грузински. Мы ничего не поняли, ошалело переглянулись, и только через несколько секунд до меня дошло, что Гелу надо срочно возвращать в реальность. Подбегаю к нему: «Ты чего празднуешь, нам ещё 15 минут играть!» Он на меня несколько секунд молча смотрел, потом за голову схватился: «Вай, как ещё 15 минут?!» Сейчас смешно, а тогда… Хорошо, что судья не сразу свистнул к началу последнего тайма. Кеташвили ведь центрального защитника играл, а тут ещё я — рядом с ним и вне игры…» — вспоминал Виктор Лосев. Олимпийское золото сборная отмечала там же, где и готовилась к нему. На всё том же «Шолохове». «Отмечали душевно, и не только шампанским. Полный ассортимент напитков был. В портовые магазины бегали докупать горячительное: виски, джин. Прямо на корабле нам концерт устроили — Хазанов, Винокур. Артисты сначала на сцене выступили, а потом за столом, не без этого. Вадика Тищенко наутро вообще не нашли. Потерялся человек, в чужой каюте уснул. На награждение уехали без него. Медаль Вадику уже на корабль привезли», — рассказывал Владимир Татарчук.
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Михаил Майоров
Ответ evgeni009
Великая Победа которая навсегда в сердце! Также и женская волейбольная Сборная одержала легендарную Победу над Перу 3-2!
И баскетболисты. Первая Олимпиада, которую я смотрел, и такой триумф
+21
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Анатолий Дмитриевич
Автор
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22-летний Ромарио, лидер "Васко" - безусловно, игрок без профеконтракта. Таффарел, основной вратарь Интернасьонала, конечно же, контракт не имел. 24-летний Бебето, оказывается, тоже во Фламенго за хлебушек играл.

новый год, а байки все те же))
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ aslvowk@mail.ru
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"Проф игроки для европейских и южноамериканских сборных были разрешены лишь с ОИ 92 года"

Господи, не стыдно нести такую чушь в век интернета?) достаточно же открыть составы команд ОИ-1988 и посмотреть, кто и за какие клубы играл. понимаю, что это это сложнее, чем написать максимально глупый комментарий, но все же)
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Camry163
Ответ chernov jr
фильм срочно
Нафиг, нафиг.
Наснимают как проклятое КПСС всех гнобило, КГБ из-за угла преследовало, а полкоманды мечтало убежать на Запад.
Вы ж в курсе как сейчас снимают?
+17
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Кингстон
Ответ aslvowk@mail.ru
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че ты несешь? На Олимпиаде 88 могли играть игроки любого возраста, главный критерий - сборные Европы и Южной Америки не могли заявлять тех, кто играл на чемпионате мира. Так что Михайличенко и Добровольский играли на ЧЕ в том же году, так же как и Клинсманн, и Чиро Феррара, и де Агостини. Так что про любителей не надо тут в уши дуть
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burefan
Странно, что ещё фильм не сняли
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nik-nemez
Смотрели всей улицей.Сосед дядя Толя вытащил старенький "Рекорд" во двор,перед ним собралось человек 20-30.И это "Юра,забей!" помню до сих пор.А после матча мужики скидывались чтоб победу обмыть.И из женщин никто не ворчал.Были ведь времена !!!!
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Виктор Бутко
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вы ведь в курсе принципа составления составов на олимпиаду 88? не могли же вы не зная просто ляпнуть
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Кокич
Михайличенко и Добровольский выдающийся турнир тогда провели.
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Виктор Бутко
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безусловно, в курсе
ну тогда вы должны знать, что на ои 88 для европейских и латиноамериканских сборных было только одно ограничение. не участие игрока на чемпионатах мира. все.
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Golyaso
Ответ aslvowk@mail.ru
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Ромарио дворник, Тафарелл парикмахер. Они же играть в футбол после 1988 года научились, а до этого больше хоккей играли.
+9
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Golyaso
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не думаю что это обман. это не первая сборная страны. единицы из них играли на евро-88 в том же году.
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Михаил Майоров
Ответ aslvowk@mail.ru
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Молодежные команды по регламенту стали отбираться на ОИ только с 1992 года. В 1988 году, если правильно помню, профи могли ехать на ОИ при условии, что они не играли на ЧМ. Так олимпийская сборная СССР лишилась Яремчука и Яковенко. По составу: помимо упомянутых Таффарела, Бебето и Ромарио бразильцы привезли в Сеул Жоржиньо, Рикардо Гомеша, Мазиньо. Немцы - Хесслера, Клинсманна, Ридле (того что забил Спартаку в Кубке УЕФА годом ранее за Вердер, когда немцы выиграли 6:2). У Аргентины минимум четверо из их состава через 2 года стали финалистами ЧМ-90. За Италию играли Таккони и Де Агостини (основной вратарь и защитник Юве), 28-летний чемпион Италии того года из "Милана" Тассотти, 31-леьтний Вирдис. За югославов играли Катанец и Стойкович. В общем, за трллинг - незачет, за возможность еще раз вспомнить тот олимпийский турнир - благодарность.
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Юрген
Кто смотрел финал в прямом эфире: ставь плюсик!
З.Ы.
Я из школы пришёл к концу второго тайма, дополнительное время полностью видел. Но блин засада, в тот момент когда забивал Савичев, ушел на кухню за чаем.
+6
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Camry163
Какой финал, какие страсти!
Минули наших все напасти.
Курс Бышовца сложился верным -
Страны Пеле прошли синдром.
У Маслаченко сдали нервы.
Не стадион, а космодром!
Ах сколько лет прошло - дождались!
Родился новый чемпион.
Вы так за золото сражались.
Вам низкий до земли поклон!

Эти стихи с первой полосы Советского спорта, посвящённого заключительному дню Олимпиады я помню наизусть.
Как жаль, что раритетная газета потеряна при переезде. Такая великая история лучшей Олимпиады.
+6
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chernov jr
фильм срочно
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АТОМ
Уточнение о том, что аргентинцы были тогда действующими чемпионами мира, не имеет ни малейшего смысла. Ведь в то время даже участники отбора к ЧМ не могли играть за олимпийские сборные.
+5
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Ботва цыпсотська
Из воспоминаний Шарунаса Марчюлениса:
- В лифте я, Сабас и Папа столкнулись с Михайличенко и Лютым. Спрашиваем: сколько вам премиальных дали? Те такие: по 7 тыс. долларов. У нас глаза округлились. Нам-то всего по 3 дали. Сабас сразу к Папе: - Папа, что за непорядок? Почему этим маленьким такие большие деньги, а нам, большим, такие маленькие? Папа пообещал все выяснить и уладить. И слово свое сдержал - по возвращении в Москву нам добавили, догнали мы маленьких. Хотя даже если бы не добавили, мы все равно были счастливы!
+4
0
+4
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Валя Юлина
Классный был год,летом финал с голландцами,осенью золотой гол Савичева
+3
0
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Da prozecutor
Спасибо тебе, Анатолий Дмитриевич! Великая Олимпиада и великая победа!
Савичев- Торпедо Москва=)
Наши больше и не играли на Олимпиадах, если не ошибаюсь.
+3
0
+3
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Семён Смирнов
И с тех пор от бывшего Союза только белорусы отбирались на Олимпийский футбольный турнир, Лондон-2012...
+3
0
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Кингстон
Ответ Barry_Cadny
Добровольский не играл на ЧЕ-88.
Не играл, действительно, спасибо! Память подводит)) Тогда тем более, из первой команды СССР играл только 1 человек, а в той же Италии трое или четверо, плюс у них играли Тасотти, Карневале, во вратарском запасе сидел бесперспективный любитель некто Пальюка. Поэтому разговоры, дескать, профи обыграли любителей не канают вообще. Да, с той стороны были не первые люди, но и у нас не Заваров с Протасовым бегали
+2
0
+2
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