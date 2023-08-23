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15 лет назад «Зенит» выиграл Суперкубок УЕФА. Вот как это было!

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29 августа 2008-го «Зенит» обыграл «Манчестер Юнайтед» и выиграл первый в истории российского футбола Суперкубок УЕФА. Давайте вспомним мгновения того вечера 15-летней давности в Монако!

Основной состав «Зенита». Если вы забыли, лысый мужчина – это Себастьен Пюигренье.

Старт от Алекса Фергюсона. Тут вы точно знаете всех!

Президент УЕФА Мишель Платини и трофей.

Гости на трибунах: Роман Абрамович, Гус Хиддин, Геннадий Тимченко.

Константин Зырянов сошелся в центре поля с Полом Скоулзом.

Вячеслав Малафеев не дал забить Пак Чжи Суну.

А Анатолий Тимощук выключил из игры Карлоса Тевеса.

Рио Фердинанд пытался сдерживать Павла Погребняка.

Но на 44-й минуте форвард «Зенита» занял самую верную позицию в штрафной англичан при угловом.

Это называется «гол в раздевалку» – 1:0!

На трибунах загрустил один перспективный португалец.

За несколько дней до Данни был игроком «Динамо», а теперь играл против Гари Невилла.

На 59-й минуте португалец, за которого «Зенит» заплатил рекордные деньги, забрал мяч, включил дриблинг и пробил.

Первый матч, первый гол – дебют мечты!

Фанаты «Зенита» жгли от радости!

Этот мужчина в 2008-м просто настрадался от российских команд!

73-я минута. Неманя Видич вернул «Юнайтед» в игру.

Символично, что «Зениту» забил именно бывший спартаковец.

Болельщики «Зенита» загрустили. Второй мяч в воротах Малафеева после удара Скоулза.

Но хитрый рыжий откровенно забил рукой, получил вторую желтую карточку.

Финальный свисток! Победа «Зенита»!

Сэр Алекс недоволен.

Традиционное фото обладателей!

И фото неформальное!

Все на Невский!

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21 комментарий

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Трент Резнор
А мы и не догадывались, что жили в лучшее время российского футбола. Эх…
+38
0
+38
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heymon95
Ответ Трент Резнор
А мы и не догадывались, что жили в лучшее время российского футбола. Эх…
В лучшее время всей России
+28
-2
+26
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VintDV
Эх, Золотое время...
Молодость:))))
+18
0
+18
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VintDV
Эпохальный Зенит конечно , да и весь наш футбол в тот период.
+13
0
+13
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Aragonus
Это был классный Зенит. Ребята, которые были по хорошему наглые, уверенные в своих силах и поймавшие кураж. Могли обыграть кого угодно. Просто невероятные ощущения от того что, команда за которую ты болеешь может все. Мне очень запомнилось, как уже в Лиге Чемпионов, осенью дома, просто возили Реал. Да, проиграли. Защитники Реала вытаскивали невероятные мячи. Но мы возили Реал весь матч! Я был расстроен тогда результатом, а мой приятель сказал: Наслаждайся игрой! Теперь я понимаю, как он был прав!
+11
0
+11
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Питер Пэн
Надо отметить, что всего 10 раз за 30 розыгрышей Суперкубка победитель Кубка Кубков/Лиги Европы сумел победить действующего обладателя Лиги Чемпионов
+9
0
+9
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Gibraltar
ЗЕНИТ ЭТО БЫЛО КРАСИВО !!!
+8
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+8
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BARCA_10
Ну что ж по традиции ностальгические комментарии)))

Хорошо помню тот день, финальный закуп перед школой, настроение уже стремится к нулю из за приближения 1-го сентября. Вечер, холодная кола, чипсы. Непривычные бело-голубые цвета на Данни, эмблема вроде Зенита, а на запястье тату Динамо. И ведь Зенит выиграл абсолютно по делу, моментов было больше, ударов. Ну и тот гол Скоулза рукой, на секунду показалось выпрыгнул как Роналду в финале того же года) а дальше уже дебют в группе ЛЧ с БАТЭ, Ювентусом и Реалом...
+7
0
+7
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Fomin525
это был самый сильный Зенит в истории
+5
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АланСмити
Как можно забыть Пюигринье, мне порой кажется, что это фамилия навсегда в моей голове)) до сих пор помню, как с улыбкой его обнимал Платини))
+5
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+5
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Дима Костылев
Эта были лучшие времена для российского спорта ! 💪
+4
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Social Warrior
Что ещё раз доказывает кто лучший клуб восточной европы!
+3
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Siz170Ter
А я за Манчестер болел))
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-1
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Любовь Мелехова
В Монако вечер, а у нас в Кемерово это раннее утро! Сколько было радости! По городу ездили автомобили с флагами России и символикой Зенита, водители сигналили, а пассажиры-болельшики орали во всю мочь! И это было такое счастье!
+2
-1
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my soul
Помню. Я еще тогда на выезда Зенита гонял
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Несусветный Папаша
Во первых я долго приходил в себя увидев как улыбается Анюков.Во вторых я был уверен что в старте вышел Шава а заменил его Данни.Либо фото не то,либо я ошибаюсь
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ВасилийАлибабаевич
Ответ Strong7777
играл бы Роналду в то время шансов бы не было
Марокко расскажи это.
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Александр Жердин
Ответ Спартак Гордость России
Правильно будет купили
С головой всё нормально? Купить сэра Алекса? Я конечно понимаю, твой то клуб 40 с лишним попыток и итог - Дырка от Бублика. Обидно, вот и начинаешь нести пургу.
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