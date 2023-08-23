21 комментарий

29 августа 2008-го «Зенит» обыграл «Манчестер Юнайтед» и выиграл первый в истории российского футбола Суперкубок УЕФА. Давайте вспомним мгновения того вечера 15-летней давности в Монако!

Основной состав «Зенита». Если вы забыли, лысый мужчина – это Себастьен Пюигренье.

Старт от Алекса Фергюсона. Тут вы точно знаете всех!

Президент УЕФА Мишель Платини и трофей.

Гости на трибунах: Роман Абрамович, Гус Хиддин, Геннадий Тимченко.

Константин Зырянов сошелся в центре поля с Полом Скоулзом.

Вячеслав Малафеев не дал забить Пак Чжи Суну.

А Анатолий Тимощук выключил из игры Карлоса Тевеса.

Рио Фердинанд пытался сдерживать Павла Погребняка.

Но на 44-й минуте форвард «Зенита» занял самую верную позицию в штрафной англичан при угловом.

Это называется «гол в раздевалку» – 1:0!

На трибунах загрустил один перспективный португалец.

За несколько дней до Данни был игроком «Динамо», а теперь играл против Гари Невилла.

На 59-й минуте португалец, за которого «Зенит» заплатил рекордные деньги, забрал мяч, включил дриблинг и пробил.

Первый матч, первый гол – дебют мечты!

Фанаты «Зенита» жгли от радости!

Этот мужчина в 2008-м просто настрадался от российских команд!

73-я минута. Неманя Видич вернул «Юнайтед» в игру.

Символично, что «Зениту» забил именно бывший спартаковец.

Болельщики «Зенита» загрустили. Второй мяч в воротах Малафеева после удара Скоулза.

Но хитрый рыжий откровенно забил рукой, получил вторую желтую карточку.

Финальный свисток! Победа «Зенита»!

Сэр Алекс недоволен.

Традиционное фото обладателей!

И фото неформальное!

Все на Невский!

Еще больше настоящего футбола в нашем олдскульном телеграм-канале и Ютубе!