21 комментарий

15 лет назад «Зенит» выиграл Суперкубок УЕФА. Вот как это было!
29 августа 2008-го «Зенит» обыграл «Манчестер Юнайтед» и выиграл первый в истории российского футбола Суперкубок УЕФА. Давайте вспомним мгновения того вечера 15-летней давности в Монако!
Основной состав «Зенита». Если вы забыли, лысый мужчина – это Себастьен Пюигренье.
Старт от Алекса Фергюсона. Тут вы точно знаете всех!
Президент УЕФА Мишель Платини и трофей.
Гости на трибунах: Роман Абрамович, Гус Хиддин, Геннадий Тимченко.
Константин Зырянов сошелся в центре поля с Полом Скоулзом.
Вячеслав Малафеев не дал забить Пак Чжи Суну.
А Анатолий Тимощук выключил из игры Карлоса Тевеса.
Рио Фердинанд пытался сдерживать Павла Погребняка.
Но на 44-й минуте форвард «Зенита» занял самую верную позицию в штрафной англичан при угловом.
Это называется «гол в раздевалку» – 1:0!
На трибунах загрустил один перспективный португалец.
За несколько дней до Данни был игроком «Динамо», а теперь играл против Гари Невилла.
На 59-й минуте португалец, за которого «Зенит» заплатил рекордные деньги, забрал мяч, включил дриблинг и пробил.
Первый матч, первый гол – дебют мечты!
Фанаты «Зенита» жгли от радости!
Этот мужчина в 2008-м просто настрадался от российских команд!
73-я минута. Неманя Видич вернул «Юнайтед» в игру.
Символично, что «Зениту» забил именно бывший спартаковец.
Болельщики «Зенита» загрустили. Второй мяч в воротах Малафеева после удара Скоулза.
Но хитрый рыжий откровенно забил рукой, получил вторую желтую карточку.
Финальный свисток! Победа «Зенита»!
Сэр Алекс недоволен.
Традиционное фото обладателей!
И фото неформальное!
Все на Невский!
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Молодость:))))
Хорошо помню тот день, финальный закуп перед школой, настроение уже стремится к нулю из за приближения 1-го сентября. Вечер, холодная кола, чипсы. Непривычные бело-голубые цвета на Данни, эмблема вроде Зенита, а на запястье тату Динамо. И ведь Зенит выиграл абсолютно по делу, моментов было больше, ударов. Ну и тот гол Скоулза рукой, на секунду показалось выпрыгнул как Роналду в финале того же года) а дальше уже дебют в группе ЛЧ с БАТЭ, Ювентусом и Реалом...