14 комментариев

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Новый «талисман» пилота «Ф-1» Гасли – португальская модель. Хоть Пьер и проваливает сезон, но счастлив!

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Пьер Гасли после половины сезона «Формулы-1» идет 12-м в личном зачете. Лучший финиш – седьмое место в Монако. Его «Альпин» – шестая в Кубке конструкторов с 57-ю очками, большую часть которых принес партнер Гасли по команде Эстебан Окон: у него 35 баллов.

Сам Пьер называет старт сезона одним из самых неудачных в карьере и эмоционально очень напряженным. Кто же утешает №10 дома после гоночных неудач? Еще 1,5 года назад его на рекордный сезон вдохновляла Катерина Бережна из Мариуполя, но теперь они больше не вместе. Правда, не расстраивайтесь за одного из главных новых плэйбоев «Ф-1»: у француза все шикарно в личной жизни.

Знакомьтесь, Франциска «Ф-1» Черкейра Гомеш  – новый талисман Пьера Гасли! Недавно их вместе засняли на «Уимблдоне»:

 
В паддоке они тоже постоянно вместе:
 
 
И вообще на всех светских выходах – от других теннисных турниров...
 
 
До ковровой доррожки кинофестиваля в Каннах:
 
 
И на отдыхе:
 

Франциска – модель и, как сейчас принято говорить, инфлюенсер. Девушка работает с португальским агентством Central Models и сотрудничает с пачкой известных брендов: Carolina Herrera, H&M, Nivea, Nespresso, Dyson и т.д.

Франциска родилась в Португалии 20 января 2003 года: недавно девушка отметила юбилей, она на семь лет младше Гасли.

Отец Франциски Госало Гомеш – пилот тест-пилот заводского автоотдела «Макларена» (его работа – настраивать и обкатывать суперновинки конструктора), так что мир автогонок знаком девушке с самого детства!

 

А недавно Франциска засветилась на обложке журнала Women’s Health!

 

Пьер и Франциска познакомились в 2022-м, а впервые появились на публике в октябре того же года: на матче «ПСЖ» – «Марсель» на парижском стадионе «Парк де Пренс».

Новый 2023-й пара встретила вместе: праздник отметили в Дубае и опубликовали несколько совместных фотографий, после чего отпали последние сомнения – Пьер и Франциска точно в отношениях.

Теперь Пьер называет ее своим счастливым талисманом!

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Фото: Instagram/francisca.cgomes

14 комментариев

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Петр Васильев
Красивая фемина, но как талисман, наверное, не очень, если он выше 7 места не занимал либо я в талисманах ничего не понимаю
+29
0
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Казимир Стыцько
Ответ Петр Васильев
Красивая фемина, но как талисман, наверное, не очень, если он выше 7 места не занимал либо я в талисманах ничего не понимаю
Когда талисманы бессильны
+12
-1
+11
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Brigant
знойная
+10
0
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ФиладельфияЮнион
Пофапал.
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hhd
Если Пьер называет себя трехногим, Франциска называет его Кен. И не потому что симпатичный. Вывод, хер кажется разного размера с разных ракурсов.
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Денис Мартин
Ответ Александр Белоусов
Абсолютно стандартная
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Makc Zinch
По 15 фото можно судить ,что двух палок ей мало.
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Александр Белоусов
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Slaven_Bilic
не боится рака кожи?
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Арг
Ответ Hunteralex
Породистая кобылка
Зубы на месте? Приданое хорошее дают? Можно брать
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Арг
Ответ Петр Васильев
Красивая фемина, но как талисман, наверное, не очень, если он выше 7 места не занимал либо я в талисманах ничего не понимаю
Господи, да какой там талисман. Обычная ПЗР
0
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Арг
Ответ Денис Мартин
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Арг
Ответ Makc Zinch
По 15 фото можно судить ,что двух палок ей мало.
Да там и 15 не хватит
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