22 комментария

Треск кости, открытый перелом, истерика Добровольского. 30 лет ужасной травме Юрия Тишкова
Судей вывозила группа «Альфа».
5 июля 1993-го – один из жутких дней. Тогда в Коломне сыграли матч 1/16 финала Кубка России, там местный «Виктор-Авангард» принимал московское «Динамо».
Стандартный для такой стадии матч команды Высшей лиги с соперником из второго дивизиона запомнился болельщикам и игрокам «Динамо» надолго.
Бодак сломал Тишкову ногу. А судья показал красную другому
На 13-й минуте 22-летний форвард «Динамо» Юрий Тишков получил мяч в центре поля и стал двигаться к воротам соперника. Проход нападающего прервал прыжком в ноги защитник коломенцев Сергей Бодак
Этим эпизодом фактически закончилась карьера талантливого Тишкова – он получил открытый перелом малой берцовой кости.
Судья Игорь Руцкой не разобрался в ситуации и показал красную карточку другому игроку: не Бодаку, а Владимиру Чунихину. Впавший в истерику от вида торчащей из ноги Тишкова кости Игорь Добровольский был настолько шокирован, что отказался продолжать матч и ушел с поля.
Врачи 15 минут оказывали Юрию первую помощь прямо на поле, а в перерыве в судейскую комнату вломился местный авторитет (по всей видимости, именно тот, чье имя присутствовало в названии коломенской команды) и угрожал расправой всем арбитрам. Динамовцы все-таки нашли силы завершить игру и выиграть, но радости это, естественно, ни у кого не вызвало.
Эмоциональный обзор матча в программе «Футбольное обозрение»
Бодака дисквалифицировали пожизненно. А Тишкову говорили, что в Коломну ему лучше не ехать
Через несколько дней Сергея Бодака пожизненно дисквалифицировали. «Игрока команды «Виктор-Авангард» Бодака С. за сознательное нанесение травмы игроку московского «Динамо» Тишкову Ю. лишить лицензии игрока-нелюбителя пожизненно», – постановление КДС ПФЛ.
Но в 1994-м по инициативе президента волгоградского «Ротора» Владимира Горюнова 30-летний Бодак был амнистирован, подписал контракт с «Сатурном» и прошел с раменчанами путь от второго дивизиона до Высшей лиги. Правда, на элитном уровне поиграть не успел и в 1999-м стал администратором команды.
«Прежде всего, хочу выразить Юре Тишкову свое сочувствие. Честное слово, мне очень жаль, что так вышло. Ну там же чисто игровой момент был! Я в подкате забрал мяч, судья даже не свистнул. Ни боковой арбитр, который рядом был, ни инспектор ни в чем меня не упрекнули. И видеозапись, сделанная нашим оператором, тоже мою невиновность подтверждает. Футбол же... А потом дело представили так, будто я человека чуть ли не нарочно инвалидом сделал! Это Юрку-то Тишкова, с которым мы в одной команде столько лет играли!» – говорил Бодак через неделю после игры. Они действительно пересекались чуть раньше в московском «Торпедо».
Юрий Тишков, которого называли одним из самых талантливых игроков поколения в стране и которому прогнозировали карьеру в Европе, долго лечился и боролся с последствиями ужасной травмы.
Все могло пойти иначе, если бы футболист послушал старшего товарища и в Коломну не поехал.
«Тому злополучному матчу предшествовали довольно странные и необъяснимые события. За несколько дней до этого мы играли календарный матч чемпионата с «Локомотивом», и в перерыве этой встречи какие-то люди, как потом выяснилось, хозяева клуба «Коломна», вошли в судейскую и стали распекать арбитров, указывая им, как надо судить. Президент «Динамо» Николай Толстых обратился к ним: вы, мол, кто такие, что здесь делаете? Они ему в ответ нагрубили. Вышел приличный скандал.
А вечером накануне игры мой многолетний партнер по «Торпедо» Игорь Чугайнов встречает меня возле подъезда и говорит без объяснения только несколько слов: «Юра, не надо ехать в Коломну». Мне тогда и в голову ничего плохого не пришло. А ведь, задумайся я хотя бы на мгновение о том, почему твой лучший друг, знающий к тому же Сергея Бодака, встречает тебя у подъезда и говорит такие слова, может, и не случилось бы ничего. Помню, я тогда отшутился: «Да ладно, чего ты». Уверен, послушай я тогда его и скажи Газзаеву, что у меня недомогание, он не поставил бы меня на игру...», – вспоминал Тишков в 2001-м в интервью еженедельнику «Футбол».
Тишков вернулся в футбол, но не на свой уровень. Через 10 лет после травмы его – уже агента – убили
Судья Игорь Руцкой тоже прекрасно помнит этот матч. Вот его воспоминания об игре в Коломне для «БелПрессы»:
«Перерыв. Счет 0:0. Захожу в судейскую. За мной инспектор. Обсуждаем момент с удалением. Пока мы общаемся, в судейскую входит человек в белой футболке. Цепи на шее и на руке толщиной в палец. Стоит молча. Потом делает два шага ко мне и говорит: «Слышишь, если мы сегодня не выиграем, тебя в Москве-реке выловят». Я ему: «А вы кто?» Он: «Потом узнаешь». Разворачивается и выходит.
Нам помог уехать Толстых. В судейскую зашли шесть здоровых мужиков, встали вдоль стены. Выходим со стадиона, а они нас сопровождают по бокам, спереди и сзади до микроавтобуса. Садятся с нами. Едем. Смотрю: у одного из этих людей куртка откинулась, а под ней автомат. Оказалось, что нас сопровождала группа «Альфа».
По дороге нас обгоняет черный «мерседес». Из окна высовываются два парня и машут нам руками, что‑то показывают. Один из бойцов достает рацию и сообщает куда‑то про этот «мерс». Проезжаем 10 км, а там пост ДПС. Стоит этот «мерседес» и чудаки эти с руками на капоте».
Тишков все-таки восстановился от травмы и даже продолжил играть в футбол. Впоследствии он провел около 50 игр за «Динамо» и казанский «Рубин», но в 27 лет все-таки завершил карьеру. Стал агентом.
Ночью 11 января 2003-го тело Тишкова обнаружили около его дома со множественными ножевыми ранениями. Убийство не раскрыто до сих пор.
«Остались только воспоминания. Теплые – о Юре. Недавно видел Игоря Добровольского – он тогда плакал на поле, услышав как ломаются кости. И попросил замену... Зловещие – о Толстых, и рассказанном им вердикте МВД: подозреваемый нам известен, но не доступен», – писал комментатор Алексей Андронов в своем телеграм-канале в 2022-м.
«Торпедо» с Тишковым выкидывало из еврокубков Венгера с Фергюсоном и побеждало «Реал». Один игрок стал таксистом, другой – водителем автобуса
Фото: из личного архива Юрия Тишкова; torpedo.ru
>Адвокат и журналистка отъехали примерно на 200 метров от аэропорта, когда их такси начал прижимать к обочине другой автомобиль. Из него и двух других машин вышли 10-12 человек в балаклавах. Они вытолкали таксиста на улицу и проехали примерно 150 метров с Милашиной и Немовым.
>«Они остановились, выволокли, выбросили [нас] на обочину и начали избивать ногами по лицу, по всем частям тела, еще какими-то палками, мне ударили ножом в ногу… Говорили о том, что незачем было приезжать вам сюда, работайте у себя дома, защищать никого здесь не надо.
>[Сказали], что меня якобы предупреждали, когда за мной устраивали „наружку“ ранее — это было предупреждение, а вот сейчас мы тебя убьем. Поставили на колени, приставили пистолет к голове, к затылку. Требовали, чтобы я молил их о пощаде. Потом забрали всю технику, телефон, ноутбук, сказали — считать до 100, продолжая избивать, постоянно били ногами по всем частям тела», — рассказал Немов.
И вишенка на торте:
>В деле нападения на Милашину и Немова прослеживается «характерный почерк западных спецслужб», заявил министр печати Чечни Ахмед Дудаев
а добрик мог стать лучшим пз в истории советско-российского футбола...
Вокруг выезда этого мифов и легенд много ходит, якобы его предупреждали не ехать туда. Хотя, если подумать, какой умысел Бодаку был так его ломать? Просто интересно.
Про людей из Коломны на матче Локомотив - Динамо бред какой-то несвязный
А по поводу убийства, нужно копать в сторону известного агента, чье одно только фото есть в сети...
https://novayagazeta.ru/articles/2015/07/06/64803-futbol-s-osoboy-zhestokostyu
Об этом даже было на сайте https://www.sports.ru/football/1031111703.html
Тишков, было видно, боится, что он вроде и подтверждал сам. Хотя у него скорость исчезла после травмы и резкость