22 комментария

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Треск кости, открытый перелом, истерика Добровольского. 30 лет ужасной травме Юрия Тишкова

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Судей вывозила группа «Альфа».

5 июля 1993-го – один из жутких дней. Тогда в Коломне сыграли матч 1/16 финала Кубка России, там местный «Виктор-Авангард» принимал московское «Динамо».

Стандартный для такой стадии матч команды Высшей лиги с соперником из второго дивизиона запомнился болельщикам и игрокам «Динамо» надолго.

Бодак сломал Тишкову ногу. А судья показал красную другому

На 13-й минуте 22-летний форвард «Динамо» Юрий Тишков получил мяч в центре поля и стал двигаться к воротам соперника. Проход нападающего прервал прыжком в ноги защитник коломенцев Сергей Бодак

Этим эпизодом фактически закончилась карьера талантливого Тишкова – он получил открытый перелом малой берцовой кости.

Судья Игорь Руцкой не разобрался в ситуации и показал красную карточку другому игроку: не Бодаку, а Владимиру Чунихину. Впавший в истерику от вида торчащей из ноги Тишкова кости Игорь Добровольский был настолько шокирован, что отказался продолжать матч и ушел с поля.

Врачи 15 минут оказывали Юрию первую помощь прямо на поле, а в перерыве в судейскую комнату вломился местный авторитет (по всей видимости, именно тот, чье имя присутствовало в названии коломенской команды) и угрожал расправой всем арбитрам. Динамовцы все-таки нашли силы завершить игру и выиграть, но радости это, естественно, ни у кого не вызвало.

Эмоциональный обзор матча в программе «Футбольное обозрение»

Бодака дисквалифицировали пожизненно. А Тишкову говорили, что в Коломну ему лучше не ехать

Через несколько дней Сергея Бодака пожизненно дисквалифицировали. «Игрока команды «Виктор-Авангард» Бодака С. за сознательное нанесение травмы игроку московского «Динамо» Тишкову Ю. лишить лицензии игрока-нелюбителя пожизненно», – постановление КДС ПФЛ.

Но в 1994-м по инициативе президента волгоградского «Ротора» Владимира Горюнова 30-летний Бодак был амнистирован, подписал контракт с «Сатурном» и прошел с раменчанами путь от второго дивизиона до Высшей лиги. Правда, на элитном уровне поиграть не успел и в 1999-м стал администратором команды.

«Прежде всего, хочу выразить Юре Тишкову свое сочувствие. Честное слово, мне очень жаль, что так вышло. Ну там же чисто игровой момент был! Я в подкате забрал мяч, судья даже не свистнул. Ни боковой арбитр, который рядом был, ни инспектор ни в чем меня не упрекнули. И видеозапись, сделанная нашим оператором, тоже мою невиновность подтверждает. Футбол же... А потом дело представили так, будто я человека чуть ли не нарочно инвалидом сделал! Это Юрку-то Тишкова, с которым мы в одной команде столько лет играли!» – говорил Бодак через неделю после игры. Они действительно пересекались чуть раньше в московском «Торпедо».

Юрий Тишков, которого называли одним из самых талантливых игроков поколения в стране и которому прогнозировали карьеру в Европе, долго лечился и боролся с последствиями ужасной травмы. 

Все могло пойти иначе, если бы футболист послушал старшего товарища и в Коломну не поехал.

«Тому злополучному матчу предшествовали довольно странные и необъяснимые события. За несколько дней до этого мы играли календарный матч чемпионата с «Локомотивом», и в перерыве этой встречи какие-то люди, как потом выяснилось, хозяева клуба «Коломна», вошли в судейскую и стали распекать арбитров, указывая им, как надо судить. Президент «Динамо» Николай Толстых обратился к ним: вы, мол, кто такие, что здесь делаете? Они ему в ответ нагрубили. Вышел приличный скандал.

А вечером накануне игры мой многолетний партнер по «Торпедо» Игорь Чугайнов встречает меня возле подъезда и говорит без объяснения только несколько слов: «Юра, не надо ехать в Коломну». Мне тогда и в голову ничего плохого не пришло. А ведь, задумайся я хотя бы на мгновение о том, почему твой лучший друг, знающий к тому же Сергея Бодака, встречает тебя у подъезда и говорит такие слова, может, и не случилось бы ничего. Помню, я тогда отшутился: «Да ладно, чего ты». Уверен, послушай я тогда его и скажи Газзаеву, что у меня недомогание, он не поставил бы меня на игру...», – вспоминал Тишков в 2001-м в интервью еженедельнику «Футбол».

Тишков вернулся в футбол, но не на свой уровень. Через 10 лет после травмы его – уже агента – убили

Судья Игорь Руцкой тоже прекрасно помнит этот матч. Вот его воспоминания об игре в Коломне для «БелПрессы»:

«Перерыв. Счет 0:0. Захожу в судейскую. За мной инспектор. Обсуждаем момент с удалением. Пока мы общаемся, в судейскую входит человек в белой футболке. Цепи на шее и на руке толщиной в палец. Стоит молча. Потом делает два шага ко мне и говорит: «Слышишь, если мы сегодня не выиграем, тебя в Москве-реке выловят». Я ему: «А вы кто?» Он: «Потом узнаешь». Разворачивается и выходит.

Нам помог уехать Толстых. В судейскую зашли шесть здоровых мужиков, встали вдоль стены. Выходим со стадиона, а они нас сопровождают по бокам, спереди и сзади до микроавтобуса. Садятся с нами. Едем. Смотрю: у одного из этих людей куртка откинулась, а под ней автомат. Оказалось, что нас сопровождала группа «Альфа».

По дороге нас обгоняет черный «мерседес». Из окна высовываются два парня и машут нам руками, что‑то показывают. Один из бойцов достает рацию и сообщает куда‑то про этот «мерс». Проезжаем 10 км, а там пост ДПС. Стоит этот «мерседес» и чудаки эти с руками на капоте».

Тишков все-таки восстановился от травмы и даже продолжил играть в футбол. Впоследствии он провел около 50 игр за «Динамо» и казанский «Рубин», но в 27 лет все-таки завершил карьеру. Стал агентом.

Ночью 11 января 2003-го тело Тишкова обнаружили около его дома со множественными ножевыми ранениями. Убийство не раскрыто до сих пор.

«Остались только воспоминания. Теплые – о Юре. Недавно видел Игоря Добровольского – он тогда плакал на поле, услышав как ломаются кости. И попросил замену... Зловещие – о Толстых, и рассказанном им вердикте МВД: подозреваемый нам известен, но не доступен», – писал комментатор Алексей Андронов в своем телеграм-канале в 2022-м.

«Торпедо» с Тишковым выкидывало из еврокубков Венгера с Фергюсоном и побеждало «Реал». Один игрок стал таксистом, другой – водителем автобуса

Фото: из личного архива Юрия Тишкова; torpedo.ru

22 комментария

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Vitto
Ответ Валерий Нистратов
Интересно, когда Дудь пару лет назад убеждал всех, что в 90 была настоящая свободна, он это имел в виду?
А нулевые это ? Ночью 11 января 2003 года тело Юрия Тишкова было обнаружено около собственного дома со множественными ножевыми ранениями. Убийство не раскрыто до сих пор.
+33
-5
+28
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bevooch
Ответ Валерий Нистратов
Интересно, когда Дудь пару лет назад убеждал всех, что в 90 была настоящая свободна, он это имел в виду?
А теперь смотрим на нынешнюю стабильность и события вчерашнего дня:

>Адвокат и журналистка отъехали примерно на 200 метров от аэропорта, когда их такси начал прижимать к обочине другой автомобиль. Из него и двух других машин вышли 10-12 человек в балаклавах. Они вытолкали таксиста на улицу и проехали примерно 150 метров с Милашиной и Немовым.
>«Они остановились, выволокли, выбросили [нас] на обочину и начали избивать ногами по лицу, по всем частям тела, еще какими-то палками, мне ударили ножом в ногу… Говорили о том, что незачем было приезжать вам сюда, работайте у себя дома, защищать никого здесь не надо.
>[Сказали], что меня якобы предупреждали, когда за мной устраивали „наружку“ ранее — это было предупреждение, а вот сейчас мы тебя убьем. Поставили на колени, приставили пистолет к голове, к затылку. Требовали, чтобы я молил их о пощаде. Потом забрали всю технику, телефон, ноутбук, сказали — считать до 100, продолжая избивать, постоянно били ногами по всем частям тела», — рассказал Немов.

И вишенка на торте:
>​​В деле нападения на Милашину и Немова прослеживается «характерный почерк западных спецслужб», заявил министр печати Чечни Ахмед Дудаев
+24
-7
+17
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Agent Smith
Жесть. Девяностые без всякой романтики😬⚽️
+17
-1
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Бамбарбиякиргуда
Жуткая травма. Физически Юрий вылечился. А психологически сломался, не смог играть. Позже подобное с Парфёновым произошло, также после травмы играть не смог.
+12
-1
+11
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vabasheev
Ответ Agent Smith
Жесть. Девяностые без всякой романтики😬⚽️
2003 год (когда убили Тишкова) - это как бы 4 год строительства "вертикали" во главе сами знаете с кем.
+21
-10
+11
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Валерий Нистратов
Интересно, когда Дудь пару лет назад убеждал всех, что в 90 была настоящая свободна, он это имел в виду?
+27
-19
+8
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arisstopane
юра тишков был очень хорош
а добрик мог стать лучшим пз в истории советско-российского футбола...
+8
-1
+7
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Кеша
Так все и было - беспредел. Если даже в сторону Динамо были такие закидоны , где всегда была поддержка ФСБ и МВД , то что уж говорить о других клубах .
+8
-1
+7
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breeze1989
Ответ vabasheev
2003 год (когда убили Тишкова) - это как бы 4 год строительства "вертикали" во главе сами знаете с кем.
2003 это начало разгрома любителей 90х, вертикаль была построена позже
+7
-2
+5
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Evincive
Судей с того матча в Коломне увозили под охраной сотрудников «Альфы»
+4
0
+4
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vatto
Ответ Валерий Нистратов
Интересно, когда Дудь пару лет назад убеждал всех, что в 90 была настоящая свободна, он это имел в виду?
а что последние двадцать лет лучше стало?...пиджаки сменились не более
+6
-2
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Кеша
Shamarin ###### 🤣🤣🤣🤣
+3
0
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Бамбарбиякиргуда
Ответ Beerfanidi
Это когда его Виталя Гришин на ЗИЛе сломал? Сидел напротив и слышал звук ломающихся костей.. Парфен потом восстановился, даже отметился в бекло-голубой форме. Но на прежний уровень уже не вышел вроде как...
Ну да.
+2
0
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Бродяга-симпатяга
Ответ vatto
а что последние двадцать лет лучше стало?...пиджаки сменились не более
Ты в России живешь? Скорее всего нет иначе бы не задавал такие глупые вопросы.
+4
-2
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Alex Alex
у него какая-то судьба крипповая. Прям максимально невезучий с ужасной судьбой, как будто кто-то в роду что-то очень плохое ранее сделал, иначе непонятно, за что ему это: такая жуткая травма, перечеркнувшая его профессиональное будущее и такая страшная смерть мучительная.

Вокруг выезда этого мифов и легенд много ходит, якобы его предупреждали не ехать туда. Хотя, если подумать, какой умысел Бодаку был так его ломать? Просто интересно.
Про людей из Коломны на матче Локомотив - Динамо бред какой-то несвязный

А по поводу убийства, нужно копать в сторону известного агента, чье одно только фото есть в сети...
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garp
Убийство Тишкова не хотят раскрывать, как и многие другие
https://novayagazeta.ru/articles/2015/07/06/64803-futbol-s-osoboy-zhestokostyu
Об этом даже было на сайте https://www.sports.ru/football/1031111703.html
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Beerfanidi
Ответ Бамбарбиякиргуда
Жуткая травма. Физически Юрий вылечился. А психологически сломался, не смог играть. Позже подобное с Парфёновым произошло, также после травмы играть не смог.
Это когда его Виталя Гришин на ЗИЛе сломал? Сидел напротив и слышал звук ломающихся костей.. Парфен потом восстановился, даже отметился в бекло-голубой форме. Но на прежний уровень уже не вышел вроде как...
+5
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Alex Alex
Ответ garp
Убийство Тишкова не хотят раскрывать, как и многие другие https://novayagazeta.ru/articles/2015/07/06/64803-futbol-s-osoboy-zhestokostyu Об этом даже было на сайте https://www.sports.ru/football/1031111703.html
чуйка, что там точно замешан один агент известный
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Alex Alex
Ответ Бамбарбиякиргуда
Жуткая травма. Физически Юрий вылечился. А психологически сломался, не смог играть. Позже подобное с Парфёновым произошло, также после травмы играть не смог.
Сиссе сюда же
Тишков, было видно, боится, что он вроде и подтверждал сам. Хотя у него скорость исчезла после травмы и резкость
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Ростислав Романенко
Ответ Валерий Нистратов
Интересно, когда Дудь пару лет назад убеждал всех, что в 90 была настоящая свободна, он это имел в виду?
Давайте не будем делать вид, что в нулевых и десятых никого не убивали. Для отдельных регионов вообще ничего не поменялось.
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