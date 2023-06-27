21 комментарий

Называет себя амбассадором картофельных чипсов!

Сезон НХЛ завершился победой «Вегаса» в финале Кубка Стэнли, но уже совсем скоро состоится церемония драфта, а там и до нового чемпионата недалеко. Поэтому пора знакомиться с теми, кто освещает игры главной хоккейной лиги.

Итак, Джеки Редмонд – ведущая NHL Network и NHL on TNT!

Джеки родилась 12 апреля 1987 года в Торонто: недавно есть исполнилось 36 лет. Можно предположить, что Редмонд, как и любой нормальный житель крупнейшего города Канады, болеет за «Мэйпл Лифс», но ни одного подтверждения этому найти не удалось.

Кстати, сейчас Джеки живет в Нью-Йорке: симпатии к «Рейнджерс» или «Айлендерс» в ее соцсетях тоже не обнаружены.

При этом Джеки обожает хоккей с раннего детства. Именно это хобби привело ее на спортивное телевидение: сейчас она журналист, ведущая и корреспондент каналов NHL Network и NHL on TNT. Джеки постоянно присутствует на аренах в прямом эфире и ведет послематчевые студии.

А еще девушка любит рестлинг и в свободное от хоккея время освещает бои промоушена WWE. Эта дама точно бы не затерялась в компании мужчин, которые постоянно говорят о спорте!

В профиле соцсетей Джеки можно найти ее девиз: «Смейся громче – мечтай больше!» А еще там написано, что она амбассадор картофельных чипсов. А по фоткам и не скажешь!