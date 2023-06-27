21 комментарий

Джеки Редмонд – самое узнаваемое лицо главного канала НХЛ. Обожает хоккей с самого детства и разбирается в рестлинге!
Называет себя амбассадором картофельных чипсов!
Сезон НХЛ завершился победой «Вегаса» в финале Кубка Стэнли, но уже совсем скоро состоится церемония драфта, а там и до нового чемпионата недалеко. Поэтому пора знакомиться с теми, кто освещает игры главной хоккейной лиги.
Итак, Джеки Редмонд – ведущая NHL Network и NHL on TNT!
Джеки родилась 12 апреля 1987 года в Торонто: недавно есть исполнилось 36 лет. Можно предположить, что Редмонд, как и любой нормальный житель крупнейшего города Канады, болеет за «Мэйпл Лифс», но ни одного подтверждения этому найти не удалось.
Кстати, сейчас Джеки живет в Нью-Йорке: симпатии к «Рейнджерс» или «Айлендерс» в ее соцсетях тоже не обнаружены.
При этом Джеки обожает хоккей с раннего детства. Именно это хобби привело ее на спортивное телевидение: сейчас она журналист, ведущая и корреспондент каналов NHL Network и NHL on TNT. Джеки постоянно присутствует на аренах в прямом эфире и ведет послематчевые студии.
А еще девушка любит рестлинг и в свободное от хоккея время освещает бои промоушена WWE. Эта дама точно бы не затерялась в компании мужчин, которые постоянно говорят о спорте!
В профиле соцсетей Джеки можно найти ее девиз: «Смейся громче – мечтай больше!» А еще там написано, что она амбассадор картофельных чипсов. А по фоткам и не скажешь!
но самая классная конечно же у нас , у NJD ( у нас вообще всё самое лучшее ) - Эрика . а на НХЛ ТВ мне больше Джейми Хёрш нравится - классная тётка , даже как матчи комментит заходит .
On 12 April 1986, Jackie Redmond was born in Toronto, Canada to her dad Steve Redmond who is a former sportsman, and mom whose identity is not known. She grew up alongside her sister, Marcy Thomas, a hockey enthusiast.
Concerning her education, Jackie graduated from the University of Guelph-Humber in 2010 with a Bachelor’s Degree in Media Studies and Journalism Diploma.
Откуда 38?
Ясно, что никто из вас 2х пишущих про возраст (40 и 38), статью толком и не читал.