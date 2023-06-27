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Джеки Редмонд – самое узнаваемое лицо главного канала НХЛ. Обожает хоккей с самого детства и разбирается в рестлинге!

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Называет себя амбассадором картофельных чипсов!

Сезон НХЛ завершился победой «Вегаса» в финале Кубка Стэнли, но уже совсем скоро состоится церемония драфта, а там и до нового чемпионата недалеко. Поэтому пора знакомиться с теми, кто освещает игры главной хоккейной лиги.

Итак, Джеки Редмонд – ведущая NHL Network и NHL on TNT!

Джеки родилась 12 апреля 1987 года в Торонто: недавно есть исполнилось 36 лет. Можно предположить, что Редмонд, как и любой нормальный житель крупнейшего города Канады, болеет за «Мэйпл Лифс», но ни одного подтверждения этому найти не удалось.

Кстати, сейчас Джеки живет в Нью-Йорке: симпатии к «Рейнджерс» или «Айлендерс» в ее соцсетях тоже не обнаружены.

При этом Джеки обожает хоккей с раннего детства. Именно это хобби привело ее на спортивное телевидение: сейчас она журналист, ведущая и корреспондент каналов NHL Network и NHL on TNT. Джеки постоянно присутствует на аренах в прямом эфире и ведет послематчевые студии.

А еще девушка любит рестлинг и в свободное от хоккея время освещает бои промоушена WWE. Эта дама точно бы не затерялась в компании мужчин, которые постоянно говорят о спорте!

В профиле соцсетей Джеки можно найти ее девиз: «Смейся громче – мечтай больше!» А еще там написано, что она амбассадор картофельных чипсов. А по фоткам и не скажешь!

Группа поддержки в бикини, бассейн и коктейли – так в Вегасе смотрели финал Кубка Стэнли

Эмили – жена форварда «Вегаса» Карлссона. Познакомились в соцсетях: звезда шоу «Холостяк» сама написала хоккеисту!

Лорен Кайл – девушка Коннора Макдэвида. Познакомились, когда капитан «Эдмонтона» еще играл в хоккейной лиге Онтарио!

21 комментарий

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Беня_Финитас
если отмыть её , то совсем страшненькая . но хорошая девушка ( мне почему-то так кажется ) .
но самая классная конечно же у нас , у NJD ( у нас вообще всё самое лучшее ) - Эрика . а на НХЛ ТВ мне больше Джейми Хёрш нравится - классная тётка , даже как матчи комментит заходит .
+27
-12
+15
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woobzor
Очень вы негативные, максимально неприятные комменты, показывайте жен своих чтоли, посмотрим на неземную красоту)
+9
-1
+8
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rembrandao
У меня ощущение, что ей лет 40 уже
+8
-2
+6
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Сергей Ч
Пластика на пластике и пластикой погоняет !!
+7
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+4
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zukarello
Яркая леди
+9
-8
+1
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Vsky
Ответ Maxximus
Не только читал, но ещё и загуглил. И честно говоря, достоверность американского источника в данном случае ближе, чем написанное автором блога. Ещё вопросы будут? 😂
Так если ты загуглил даже (что похвально), откуда ей 38, если она как выяснилось 86го года рождения?
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Maxximus
Ответ Vsky
Написано же:"Джеки родилась 12 апреля 1987 года в Торонто: недавно есть исполнилось 36 лет." Откуда 38? Ясно, что никто из вас 2х пишущих про возраст (40 и 38), статью толком и не читал.
Не только читал, но ещё и загуглил. И честно говоря, достоверность американского источника в данном случае ближе, чем написанное автором блога. Ещё вопросы будут? 😂
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Maxximus
Ответ Vsky
Написано же:"Джеки родилась 12 апреля 1987 года в Торонто: недавно есть исполнилось 36 лет." Откуда 38? Ясно, что никто из вас 2х пишущих про возраст (40 и 38), статью толком и не читал.
Who is Jackie Redmond?
On 12 April 1986, Jackie Redmond was born in Toronto, Canada to her dad Steve Redmond who is a former sportsman, and mom whose identity is not known. She grew up alongside her sister, Marcy Thomas, a hockey enthusiast.

Concerning her education, Jackie graduated from the University of Guelph-Humber in 2010 with a Bachelor’s Degree in Media Studies and Journalism Diploma.
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rembrandao
Ответ Maxximus
тридцать восьмой идет)
Почти угадал)
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Vsky
Ответ Maxximus
тридцать восьмой идет)
Написано же:"Джеки родилась 12 апреля 1987 года в Торонто: недавно есть исполнилось 36 лет."
Откуда 38?
Ясно, что никто из вас 2х пишущих про возраст (40 и 38), статью толком и не читал.
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Maxximus
Ответ rembrandao
У меня ощущение, что ей лет 40 уже
тридцать восьмой идет)
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Jeff Lebowski
Страшная, конечно. Но раз в хоккее разбирается - тогда ладно.
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dzenga 1
Ростом с клюшку
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Bigkim
А че у нее с ногами/ступнями?
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VintDV
девушки любят хоккей:)))
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Максим Кареев
Это не та, которая еще до ковида в "Куньлуне" работала?
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Pink Floyd1276
Джеки за Джакетов! Ну, по фото может и за утят. И конечно - фотка в бассейне (в воде) хороша!
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