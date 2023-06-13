47 комментариев

Никола Йокич – один из самых счастливых людей на Земле прямо сейчас. Его «Денвер» впервые в истории стал чемпионом НБА, а сам он стал MVP финальной серии!

«Мне кажется, я могу быть намного лучше. Однако для этого придется жертвовать какой-то частичкой себя. Баскетбол не является главным делом моей жизни – просто то, в чем я хорош», – сказал серб после завершения сезона.

А теперь давайте посмотрим, кто вдохновляет героя НБА-2022/23 на подвиги на паркете. Знакомьтесь, Наталья – жена Никола Йокича!

Никола и Наталья знают друг друга с самого детства. Неудивительно, ведь они родились в Сомборе, в небольшом сербском городе с населением менее 50 тысяч человек.

«Это действительно маленький город на северо-западе страны, в автономном крае Воеводина. У нас замечательная природа, но больше всего мне нравится, что там все знают всех – это семья!», – рассказывал Йокич.

Кстати, пара каждый год приезжает в Сомбор после завершения сезона НБА – повидать родню и встретиться с друзьями. Никола хочет вернуться в родной город, как закончит с баскетболом: «Завершу карьеру и перееду туда. В Сомборе можно обрести душевный покой, Тут даже получится водить машину без навигации!»

Наталья и Никола вместе минимум с 2012-го: именно этим годом датирована первая совместная фотография в соцсетях. Было им тогда по 17 лет, но наверняка отношения начались еще раньше: просто тогда не было инстаграма.

Кстати, первой в США переехала именно Наталья. В 2013-м, когда Никола еще играл за белградскую «Мегу», она отправилась в Оклахому, чтобы учиться и играть в волейбол в местном университете. Через два года Йокич перешел в «Наггетс», и девушка перевелась в университет Денвера, правда спортивную карьеру пришлось завершить.

Никола и Наталья сыграли свадьбу 24 октября 2020 года. Естественно, в Сомборе! Изначально церемония была назначена на июнь, но все пришлось переносить из-за пандемии коронавируса и приостановки сезона НБА: он возобновился как раз летом.

А через год у пары родилась дочь Огнена. И теперь Наталья болеет за Николу вместе с маленькой блондинкой!