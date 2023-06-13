47 комментариев

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Наталья – жена MVP финала НБА Николы Йокича. Они родились в маленьком сербском городе и знакомы с самого детства!

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Никола Йокич – один из самых счастливых людей на Земле прямо сейчас. Его «Денвер» впервые в истории стал чемпионом НБА, а сам он стал MVP финальной серии!

«Мне кажется, я могу быть намного лучше. Однако для этого придется жертвовать какой-то частичкой себя. Баскетбол не является главным делом моей жизни – просто то, в чем я хорош», – сказал серб после завершения сезона.

А теперь давайте посмотрим, кто вдохновляет героя НБА-2022/23 на подвиги на паркете. Знакомьтесь, Наталья – жена Никола Йокича!

Никола и Наталья знают друг друга с самого детства. Неудивительно, ведь они родились в Сомборе, в небольшом сербском городе с населением менее 50 тысяч человек.

«Это действительно маленький город на северо-западе страны, в автономном крае Воеводина. У нас замечательная природа, но больше всего мне нравится, что там все знают всех – это семья!», – рассказывал Йокич.

Кстати, пара каждый год приезжает в Сомбор после завершения сезона НБА – повидать родню и встретиться с друзьями. Никола хочет вернуться в родной город, как закончит с баскетболом: «Завершу карьеру и перееду туда. В Сомборе можно обрести душевный покой, Тут даже получится водить машину без навигации!»

Наталья и Никола вместе минимум с 2012-го: именно этим годом датирована первая совместная фотография в соцсетях. Было им тогда по 17 лет, но наверняка отношения начались еще раньше: просто тогда не было инстаграма.

Кстати, первой в США переехала именно Наталья. В 2013-м, когда Никола еще играл за белградскую «Мегу», она отправилась в Оклахому, чтобы учиться и играть в волейбол в местном университете. Через два года Йокич перешел в «Наггетс», и девушка перевелась в университет Денвера, правда спортивную карьеру пришлось завершить.

Никола и Наталья сыграли свадьбу 24 октября 2020 года. Естественно, в Сомборе! Изначально церемония была назначена на июнь, но все пришлось переносить из-за пандемии коронавируса и приостановки сезона НБА: он возобновился как раз летом.

А через год у пары родилась дочь Огнена. И теперь Наталья болеет за Николу вместе с маленькой блондинкой!

47 комментариев

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Влад Баулин
Милота какая. Волей-неволей вспоминаешь фото тех с кем спит Зайон уаааа
+134
-3
+131
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Man in Blanco
Кажется, свой главный в жизни приз Йокич выиграл ещё в Сербии в 2012 году
+60
-2
+58
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rembrandao
Симпатичная девочка, не то что силиконовые киборги у некоторых спортсменов.
+56
0
+56
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Карма такая карма
Какая милая девушка!
+36
-1
+35
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Отец Мельдоний
Как же приятно читать подобное, когда звездные игроки проносят свою любовь через года, к таким же простым как они сами - без скандалов с порнoпроститутками.
Йокич и Джокович тут наверное идеальные для примера!
+27
-3
+24
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Youngsta
Ответ Dan Kennedy
Прекрасная жена и мать видимо, а это самое главное. Николе и Лео Месси очень повезло встретить прекрасных девчонок еще в детстве.
С Антонеллой всё не так просто как тебе кажется. А жена Йокича – согласен, производит ровно такое впечатление.
+11
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varion
Ответ Влад Баулин
Милота какая. Волей-неволей вспоминаешь фото тех с кем спит Зайон уаааа
И тем не менее, кому-то в голову пришло оставить негативные комментарий про неё к этой новости (что у людей в голове, я х.з.): https://m.sports.ru/basketball/1115218558-nikola-jokich-posle-pobedy-v-4-m-matche-podoshel-k-zhene-i-bratyam.html
+11
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Сергей Орлов
Хорошенькая)
+10
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Вадим Яцишин
Ответ Отец Мельдоний
Тейтума еще можно добавить, который женат на своей юношеской любви, которую не бросил, когда стал зарабатывать миллионы!
Бросил!!! Он с моделью живет. А мама Тейтума и прежняя девушка живут этажом ниже, в разных квартирах. И воспитывают малого.
+8
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Сергей Доплер
Сомбор теперь уже не просто "маленький сербский город". )
+8
0
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Dan Kennedy
Ответ Rodbert
Йокичу неплохо бы последовать примеру Стоктона. Тот вообще не изменился в плане характера за годы игры в лиге, каким был таким и остался. А то вся эта слава и почести незаметно, но меняют человека, особенно из маленьких городов, у кого нет к этому иммунитета.
Там больше за братьев Николы волноваться надо - вот они более сумасшедшие. Плюс Никола по сути фермер, еще и младший из трех братьев и жену хорошую нашел быстренько. Мне он напоминает Брока Леснара, который рос на ферме. Они живут по другому, в отличии от городских американцев, воспитание другое. Брок больше на ферме(вроде есть в Канаде), охотой и рыбалкой занимается. Другие же по клубам тусят, алкоголь и девушки, инстаграмы, культ потребления. Никола еще соцсетей не ведет, по этому за него волноваться не стоит.
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Ernyko
Йокич прямо герой нашего времени👏🏻
+6
0
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Abdulla
Ответ Карма такая карма
Какая милая девушка!
Натуральная славянская красота. Что тут сказать!
+7
-1
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Dan Kennedy
Прекрасная жена и мать видимо, а это самое главное. Николе и Лео Месси очень повезло встретить прекрасных девчонок еще в детстве.
+9
-4
+5
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Rodbert
Йокичу неплохо бы последовать примеру Стоктона. Тот вообще не изменился в плане характера за годы игры в лиге, каким был таким и остался. А то вся эта слава и почести незаметно, но меняют человека, особенно из маленьких городов, у кого нет к этому иммунитета.
+6
-1
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mold-cel
Ответ ierdnA
Куда лучше то? 3 мвп, чемпион нба
ну ок, ладно не баскетболиста, там приличных парней мало, а кого-нибудь из нас могла выбрать, например меня
+4
0
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bbear4ks
Жена крутого спортсмена и без огромных губ, сисек или зада? так можно было?
+4
0
+4
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Алиба
любые фотки где нет бикини красит человека
+3
0
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Elementary
Прикольная фотография под 13 номером
+3
0
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Russia_the_best
Ответ Сергей Пузанков
Она там в вырвиглазно-розовом костюме, ничего удивительного, что не всем такое понравилось
так ты один там похоже и заистерил из-за своих комплексов розового цвета)) в 2023-м году судить людей за цвет костюма..))
+3
0
+3
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Mitya78
В Воеводине много венгров живёт, Ружа Магди оттуда родом.
Most elsz - в мой плейлист входит.
+2
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Двестик Двестик
Ответ Сергей Доплер
Сомбор теперь уже не просто "маленький сербский город". )
Да и раньше не был. До Йокича там родился Радивой Корач.
+2
0
+2
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tu-tang
Одной - джокер, второму - джекпот. Селфи с телом Николы отлично вышло))
+2
0
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Stephan Carrypenko
Ответ mold-cel
ну ок, ладно не баскетболиста, там приличных парней мало, а кого-нибудь из нас могла выбрать, например меня
Так и говори, - спортивного эксперта
+3
-1
+2
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Mikael Rikhard
был в Сомборе весной. милый симпатичный городок
+2
0
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