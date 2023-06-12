Полина Копейкина – главный тренер «Реальных Броуков». Болеет за «Спартак», обожает Роналду и не любит Месси!

В начале года «БроукБойз» создали команду «Реальные Броуки». Они проводят товарищеские матчи, не обращают внимания на результаты, а больше делают акцент на медийной активности. За эту команду играли, например, Сергей Давыдов, Чипинкос, Ваня Некласико, Sugar ФИФА, Саня ФИФА, Игорь Ознобихин и сам Райзен.

Знакомьтесь, Полина Копейкина – главный тренер «Реальных Броуков»!

Полине 23 года, сейчас учится в магистратуре на медиаобразование. Полина – известная тиктокерша, у нее почти полтора миллиона подписчиков в этой социальной сети.

Как Полина познакомилась с медиафутболом? Летом 2022 года она по приглашению пришла на матч «Броуков» против «Ромы» – и понеслась!

К «Броукам» Полина попала в начале 2023-го через отбор вместе с Анной Бем. Но через некоторое время Анна ушла в «Титан», и Полина стала главной девушкой в банде!

За почти год увлечения медиафутболом Полина определилась со своими предпочтениями. Конечно же, лучшая команда для нее – это «Броуки», а GOATS как-то вообще ей не по нраву. Любимый медийный футболист – Даня Крапивников.

Предпочтения Полины в профессиональном футболе весьма стандартны. Ее любимый игрок – Криштиану Роналду, а нелюбимый – естественно, Лео Месси. Болеет за «Спартак», не очень любит ЦСКА и «Динамо».