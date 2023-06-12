Полина Копейкина – главный тренер «Реальных Броуков». Болеет за «Спартак», обожает Роналду и не любит Месси!
В начале года «БроукБойз» создали команду «Реальные Броуки». Они проводят товарищеские матчи, не обращают внимания на результаты, а больше делают акцент на медийной активности. За эту команду играли, например, Сергей Давыдов, Чипинкос, Ваня Некласико, Sugar ФИФА, Саня ФИФА, Игорь Ознобихин и сам Райзен.
Знакомьтесь, Полина Копейкина – главный тренер «Реальных Броуков»!
Полине 23 года, сейчас учится в магистратуре на медиаобразование. Полина – известная тиктокерша, у нее почти полтора миллиона подписчиков в этой социальной сети.
Как Полина познакомилась с медиафутболом? Летом 2022 года она по приглашению пришла на матч «Броуков» против «Ромы» – и понеслась!
К «Броукам» Полина попала в начале 2023-го через отбор вместе с Анной Бем. Но через некоторое время Анна ушла в «Титан», и Полина стала главной девушкой в банде!
За почти год увлечения медиафутболом Полина определилась со своими предпочтениями. Конечно же, лучшая команда для нее – это «Броуки», а GOATS как-то вообще ей не по нраву. Любимый медийный футболист – Даня Крапивников.
Предпочтения Полины в профессиональном футболе весьма стандартны. Ее любимый игрок – Криштиану Роналду, а нелюбимый – естественно, Лео Месси. Болеет за «Спартак», не очень любит ЦСКА и «Динамо».
И провозгласили его медиаклубом, где ютуб- и тикток- матерщинники могут невозбранно материться и снимать контент для своих уютных бложиков и канальчиков, между делом развлекаясь проведением футбольных матчей с другими подобными клубами.
Но через сезон оказалось, что ютуб- и тикток- матерщинники не приносят пользы на поле, поэтому их мало-помалу заменили на известных и малоизвестных футбольных легенд и медиафутбол теперь оказался слишком профессиональным для медиафутболистов.
Поэтому для ютуб- и тикток- матерщинников создали клуб Реальные Броуки, где они смогут невозбранно материться и снимать контент для своих уютных бложиков и канальчиков, между делом развлекаясь проведением футбольных матчей с другими подобными клубами. И так далее...
З.Ы. А тренер у них весьма ничего. Как минимум, настроение поднимет. )