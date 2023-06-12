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Полина Копейкина – главный тренер «Реальных Броуков». Болеет за «Спартак», обожает Роналду и не любит Месси!

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В начале года «БроукБойз» создали команду «Реальные Броуки». Они проводят товарищеские матчи, не обращают внимания на результаты, а больше делают акцент на медийной активности. За эту команду играли, например, Сергей Давыдов, Чипинкос, Ваня Некласико, Sugar ФИФА, Саня ФИФА, Игорь Ознобихин и сам Райзен.

Знакомьтесь, Полина Копейкина – главный тренер «Реальных Броуков»!

Полине 23 года, сейчас учится в магистратуре на медиаобразование. Полина – известная тиктокерша, у нее почти полтора миллиона подписчиков в этой социальной сети.

Как Полина познакомилась с медиафутболом? Летом 2022 года она по приглашению пришла на матч «Броуков» против «Ромы» – и понеслась!

К «Броукам» Полина попала в начале 2023-го через отбор вместе с Анной Бем. Но через некоторое время Анна ушла в «Титан», и Полина стала главной девушкой в банде!

За почти год увлечения медиафутболом Полина определилась со своими предпочтениями. Конечно же, лучшая команда для нее – это «Броуки», а GOATS как-то вообще ей не по нраву. Любимый медийный футболист – Даня Крапивников.

Предпочтения Полины в профессиональном футболе весьма стандартны. Ее любимый игрок – Криштиану Роналду, а нелюбимый – естественно, Лео Месси. Болеет за «Спартак», не очень любит ЦСКА и «Динамо».

 

61 комментарий

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Tarkovski
Полине надо с Андреем Рублевым познакомиться, будет его беречь )
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Чёрный тюльпан
Замах на рубль, удар на Копейкину.
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Dan Kennedy
Бедный Мостовой, она и не футболистка, и даже не мужчина. Милаха такая, улыбка красивая.
+46
-5
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Andrey Andreev
Она видела мяч где-нибудь кроме тиктока?
+27
-7
+20
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Teodrakis
С таким тренером Денисов пошёл бы в душ
+19
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podkop09
Мордастенькая)
+17
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Konstantin Zorin
С таким тренером результат не главное, важнее сам тренеровочный процесс. 🤣
+11
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Давид Золотов
Спортс давай такие темы начинать сразу с обнаженки
+11
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Ильдар Фарукшин
Ответ Ленид Вилькин
А персональные тренировки она дает ? 😀
Дороговато будет наверное.😊
+9
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Вовик Кузя
надеюсь, что скоро весь этот медийный футбол сойдёт на нет.
+9
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Ленид Вилькин
А персональные тренировки она дает ? 😀
+11
-4
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Владимир Морковский
Зачем нам эта информация?
+8
-3
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Ленид Вилькин
Вот оказывается чем Соболя и Джикию медиалига завлекает....😀
+4
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Alexander Baskakov
С таким #####за кого ей еще болеть 😂😂😂😂
+8
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Сергей Музычев
Ответ Игорь Климов
В магазине)
И тот был квадратный.
+5
-1
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UlugBek_NV
Вроде на вид 16-17 а на самом деле 23, капец. Хочу этого тренера
+9
-6
+3
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Александр Павлов
Какая-то не недосказанность. ..
+3
0
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Игорь Климов
Ответ Andrey Andreev
Она видела мяч где-нибудь кроме тиктока?
В магазине)
+10
-7
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Befire
Чувырла если честно
+7
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Денис Мартин
А видео с тренировки есть, друг просит...
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Фан Рубина
Стоп-стоп. То есть ребята и девчата, расстроеные, что профессиональный футбол слишком профессионален для ютуб- и тикток- матерщинников (а им хочется по травке за мячиком побегать), создали в своё время клуб БроукБойз.

И провозгласили его медиаклубом, где ютуб- и тикток- матерщинники могут невозбранно материться и снимать контент для своих уютных бложиков и канальчиков, между делом развлекаясь проведением футбольных матчей с другими подобными клубами.

Но через сезон оказалось, что ютуб- и тикток- матерщинники не приносят пользы на поле, поэтому их мало-помалу заменили на известных и малоизвестных футбольных легенд и медиафутбол теперь оказался слишком профессиональным для медиафутболистов.

Поэтому для ютуб- и тикток- матерщинников создали клуб Реальные Броуки, где они смогут невозбранно материться и снимать контент для своих уютных бложиков и канальчиков, между делом развлекаясь проведением футбольных матчей с другими подобными клубами. И так далее...

З.Ы. А тренер у них весьма ничего. Как минимум, настроение поднимет. )
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people people
То есть типичный быдлан персофан. Нравится Роналду, то должен не нравится Месси и наоборот, любишь БМВ, то должен ненавидеть Мерседес и наоборот))
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всеволод платунов
ну раз не любит Месси значит не только симпатичная но ещё и мозг есть в отличие от многих
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Марк Власов
Какая-то ванильная припевочка из "Ровесника", со спортом ничего общего. Даже для медиафутбола это кринж какой-то. По поводу того что милашка -- мой личный опыт показывает, что эти ангелочки с беби-фейсом на поверку оказываются ушлыми до мозга костей. Внешность этих милашек обманчива
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Barcelonec1986
Иногда есть ощущение что дно давно пробито, но вот иногда прям, слышен стук , и ты так прислушиваешся , тук-тук,тук-тук, ооо, да это новая жёлтая статейка подъехала , с полуобнажёнными девичками и ни о чём в целом - ваш спорц ру. Держите марку спорц, двигаетесь в верном направлении. АППЛАУС
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