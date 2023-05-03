Саша Бродская – жена Германа Эль Класико. Совсем скоро основатель «Амкала» станет отцом!

Герман Попков – легенда медиафутбола. Можно сказать, что с него это явление и началось, ведь именно Эль Класико в 2018 году основал «Амкал».

Сейчас Герман уже нечасто выходит на поле, зато скоро у него начнется новый жизненный цикл. Сейчас все расскажем.

Итак, знакомьтесь, Саша Бродская – жена Германа Эль Класико!

Герман и Александра во время учебы в МИТРО. В 2017 году пара сыграла свадьбу.

Александра во всем поддерживает Германа. Девушка не один раз снималась в роликах на ютуб-канале Эль Класико: например, участвовала в челленджах.

Во втором сезоне Медиалиги Саша была в заявке «Амкала», но на поле так и не появилась. Также Александра занималась организацией МКС.

Так а что же за новый статус Германа? Все дело в том, что Александра беременна: через несколько месяцев они станут родителями!