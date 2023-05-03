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Саша Бродская – жена Германа Эль Класико. Совсем скоро основатель «Амкала» станет отцом!

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Саша Бродская
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Герман Попков – легенда медиафутбола. Можно сказать, что с него это явление и началось, ведь именно Эль Класико в 2018 году основал «Амкал».

Сейчас Герман уже нечасто выходит на поле, зато скоро у него начнется новый жизненный цикл. Сейчас все расскажем.

Итак, знакомьтесь, Саша Бродская – жена Германа Эль Класико!

Герман и Александра во время учебы в МИТРО. В 2017 году пара сыграла свадьбу.

Александра во всем поддерживает Германа. Девушка не один раз снималась в роликах на ютуб-канале Эль Класико: например, участвовала в челленджах.

Во втором сезоне Медиалиги Саша была в заявке «Амкала», но на поле так и не появилась. Также Александра занималась организацией МКС.

Так а что же за новый статус Германа? Все дело в том, что Александра беременна: через несколько месяцев они станут родителями!

29 комментариев

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Алексей к
кто эти люди зачем это здесь? пц какойто это что космополитен чтоли?
+138
-11
+127
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Пацанчик реальный
Красивая девушка,совет да любовь!
+77
-11
+66
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Bulat89
Хорошая,естественная девушка.
+51
-5
+46
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Roman Konstantinovich
Кто это? Легенда чего?)))
+21
-3
+18
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Антон Фалафель
Назовёт сына Бутером😏
+17
-1
+16
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Орыс-орыс онбаган
Ответ Алексей к
кто эти люди зачем это здесь? пц какойто это что космополитен чтоли?
Прям то что я хотел написать
+14
-4
+10
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Юрий Бабкин
Какая-то она очень разная на разных фотках. Нет одного лица, как будто фотографии 3-4 разных людей.
+6
-1
+5
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Венер Кучербаев
какая приятственная девушка!!!
желаю успешных родов!!!
+4
0
+4
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S1rAlex
Девочка красивая, но давайте по-честному. Даже ее супруг не имеет к футболу никакого отношения, не говоря уже о ней самой. Реально, не спортивный ресурс, а глянцевый журнал 😕
+2
-1
+1
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Sgi
Ответ FUFAYKIN
Комментарий удален пользователем
Потому , что, увы, это на главной…. Многие зашли узнать кто это…
+1
0
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JENNINGS
Практически ничего не знаю об этой паре, да и в принципе, кто это, но чисто по-человечески поздравляю молодых! Желаю им счастья, малышу - крепкого здоровья и удачного жизненного пути!
+1
0
+1
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Tosha Privet
Это все мило когечно, но по внешке она чисто его сестра, 1 в 1😁
+3
-2
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Игорь
Красивая пара, счастье им.
+3
-2
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Kanonir152
Фигура отличная, на лицо не нравится. Очень грубые черты лица.
0
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romaroman26
почему нам это должно быть интересно?
0
0
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Demyan Grachev
не...не бренд РФ,обычно губастая блонди ассоциируется с Россией
0
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FUFAYKIN
Ответ Алексей к
кто эти люди зачем это здесь? пц какойто это что космополитен чтоли?
Комментарий удален пользователем
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Дмитрий Новиков
Ответ Алексей к
кто эти люди зачем это здесь? пц какойто это что космополитен чтоли?
нет. это журнал Максим
0
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DekiB
Ответ Алексей к
кто эти люди зачем это здесь? пц какойто это что космополитен чтоли?
Космоклассико!
0
0
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Ответ Tosha Privet
Это все мило когечно, но по внешке она чисто его сестра, 1 в 1😁
Медиафутбольная семья, она такая 😏
0
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arspurs9
Ответ romanisti89
что за медиафутбол? какой такой Герман Эль Классико? Амкал? непонятно совсем. Это как в паблике про Формулу 1 прочитать новость о синхронном плавании
Приоткрой окно, душновато)
+1
-1
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romanisti89
Ответ arspurs9
Приоткрой окно, душновато)
я в лесу в палатке, з@ебал
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