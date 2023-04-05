Русские модели, певица, экс-девушки Серхио Рамоса и Валентино Росси – все бывшие Алонсо. Фернандо вновь одинок
Сезон 2023-го начался для Фернандо Алонсо тремя подиумами в трех Гран-при подряд после года страданий в старой команде «Альпин».
В личной жизни у двукратного чемпиона «Формулы-1» тоже перемены: он расстался с репортером ServusTV Андреа Шлагер.
«Нам повезло провести вместе фантастическое время, и это продолжится, но в другой форме нашей привязанности. Мы продолжили вместе работать на трассе и за ее пределами над различными проектами и будем делать это в дальнейшем с глубокой любовью и уважением друг к другу», – совместное заявление Фернандо и Андреа в соцсетях двукратного чемпиона «Формулы-1».
41-летний двукратный чемпион вновь одинок, но за долгую карьеру успел пожениться и развестить, и постоянно возил девушек на Гран-при, чтобы хоть как-то с ними видеться. Вспоминаем всех бывших Фернандо Алонсо?
Ракель дель Росарио
Ракель дель Росарио – первая и пока последняя официальная жена Фернандо Алонсо. Популярная испанская певица, вокалистка группы El Sueño de Morfeo, в 2013-м выступавшей на «Евровидении».
Ракель и Фернандо сыграли свадьбу в 2006 году, но через пять лет пара объявила о разводе. «Это непростое решение, но оно было принято обоюдно. Мы разрываем наш брак но при этом, безусловно, остаемся хорошими друзьями. Мы все еще чувствуем сильную привязанность друг к другу», – гласило заявление на официальном сайте гонщика.
По слухам, причиной развода стала российско-швейцарская модель Ксения Чумичева.
Ксения Чумичева
Новость о разводе Алонсо с Ракель дель Росарио была опубликована через несколько дней после того, как в сети появилась фотография гонщика в обнимку с молоденькой красавицей. Таблоиды сообщили, что девушку зовут Ксения Чумичева.
Она родилась в Магнитогорске, в раннем детстве ее семья перебралась в Швейцарию. Карьеру модели начала в 12 лет, в 2006 году участвовала в конкурсе «Мисс Швейцария», где заняла второе место. Работала телеведущей и засветилась даже на российском ТВ – в программе «Прожекторперисхилтон».
Алонсо отрицал все обвинения в измене жене и утверждал, что познакомился с Чумичевой, когда их отношения с Ракель были закончены. Впрочем, новый союз долго не продержался: Фернандо и Ксения разбежались в 2012-м. Возможно, на фоне скандала, в котором россиянку швейцарского происхождения обвинили в оказании в эскорт-услуг.
Дарья Капустина
Скучал Алонсо недолго и уже в том же году приехал на Гран-при с новой подругой – Дарьей Капустиной. Тоже модель, тоже родилась в России (во Владивостоке), тоже работала за рубежом (в Японии).
В октябре 2012-го испанец провалил уик-энд на «Сузуке»: занял седьмое место в квалификации и завершил гонку уже на первом круге из-за схода. Друзья уговорили его пойти в клуб развеяться: там-то он и познакомился с Капустиной.
Благодаря Дарье Алонсо познакомился с русской культурой: сгонял во Владивосток, парился в бане, попробовал борщ, гулял по главной пешеходной улице города, заглядывая в знаменитый старые китайские кварталы. Но идиллия быстро закончилась: в 2014-м пара, которую называли самой красивой в автоспорте, разошлась.
Лара Альварес
На рождественскую вечеринку «Феррари» в конце 2014-го Алонсо появился в компании Лары Альварес, а папарацци засняли их в Нью-Йорке в новогоднюю ночь. Фернандо сделал журналистке предложение: все шло к тому, что Лара станет его второй женой.
Свадьба должны была состояться во второй половине 2015 года, но все расстроилось чуть ли не за месяц до церемонии. Помолвка была разорвана, а гонщик впоследствии сетовал на невозможность проводить время с Ларой из-за частых разъездов.
Кстати, до знакомства с Алонсо Альварес встречалась с защитником «Реала» Серхио Рамосом. Именно за этот футбольный клуб испанец и болеет.
Линда Морселли
Следующая подруга Алонсо тоже имела отношение к спорту: итальянская модель Линда Морселли несколько лет встречалась со звездой мотоспорта Валентино Росси. До свадьбы так дело не дошло, Линда устала ждать и переключилась на гонки на четырех колесах. Знакомство с испанцем произошло на Гран-при Монако-2016.
Алонсо в соцсетях признавался девушке в любви, Линда даже появилась в документалке Amazon о Фернандо, где рассказывала о повседневной жизни с двукратным чемпионом «Формулы-1». Но в 2020-м эта эффектная пара поставила точку в отношениях.
Кто же будет следующей?
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Фото: globallookpress.com; instagram.com/fernandoalo_oficial
- Что будем, что будем… завидовать будем!..
Только благодаря Фернандо и инженерам Астона слежу внимательно за этим сезоном! А победитель вероятно уже почти известен! Зато интрига со 2-5 строчку 100% есть!