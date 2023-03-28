15 комментариев

34 гонщика становились чемпионами «Формулы-1». А слабо вспомнить их всех? Сейчас проверим.

В качестве подсказок – год победы и команда пилота.

Результаты теста пишите в комментарии. Погнали!

Если тест не открывается, кликайте сюда!

Бонусный уровень для мегаэкспертов: угадайте чемпиона по этой фотке:

Пишите варианты в комментарии:)