15 комментариев

Вспомните всех чемпионов «Формулы-1»? Тест Sports.ru
34 гонщика становились чемпионами «Формулы-1». А слабо вспомнить их всех? Сейчас проверим.
В качестве подсказок – год победы и команда пилота.
Результаты теста пишите в комментарии. Погнали!
Если тест не открывается, кликайте сюда!
Бонусный уровень для мегаэкспертов: угадайте чемпиона по этой фотке:
Пишите варианты в комментарии:)
В любом случае, спасибо за тест!
Из обидного - вылетел из головы Марио Андретти.
Но вот с Брэбэмом обидно, так и не угадал написание)