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Вспомните всех чемпионов «Формулы-1»? Тест Sports.ru

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34 гонщика становились чемпионами «Формулы-1». А слабо вспомнить их всех? Сейчас проверим.

В качестве подсказок – год победы и команда пилота.

Результаты теста пишите в комментарии. Погнали!

 

Если тест не открывается, кликайте сюда!

Бонусный уровень для мегаэкспертов: угадайте чемпиона по этой фотке:

Пишите варианты в комментарии:)

15 комментариев

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Citadellia
Да, и кто на фото?
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Citadellia
Прикольный тест. Пятерых не угадал. Особенно стыдно за Андретти, учитывая что его команда сейчас на слуху, а также Кларка. И про Халма впервые слышу. Долго Ханта вспоминал,хоть убей из головы выскочил как зовут
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Petar Tumbev
Так и не заработал тест
0
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Алексей Ch
Забыл только Халма
+1
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Алексей Гусев
66/73 +2 подсказками итог 68
+1
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napoli_14
Ответ Анатолий Дмитриевич
просто у нас восемь вариантов принимает, в том числе и ваши два)
Значит, я лопух, извините xD
В любом случае, спасибо за тест!
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FaithDevotion
70/73. Сёртисс, Халм и Хоторн не вспомнились
+1
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DelNord
Так и хочется сказать - что я вам, Себастьян Феттель?! :)
Из обидного - вылетел из головы Марио Андретти.
+1
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+1
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ napoli_14
Уже не вспомню, пробовал не долго, что-то типа Бребхэм, Брэбхэм или как-то так)
просто у нас восемь вариантов принимает, в том числе и ваши два)
+1
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napoli_14
Ответ Анатолий Дмитриевич
а какой вариант вы писали?
Уже не вспомню, пробовал не долго, что-то типа Бребхэм, Брэбхэм или как-то так)
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melmi
Ответ melmi
68 из 73
Брэбэм, Риндт, Хоторн и Халм. Вот на них споткнулся
+2
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+2
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Семен Спесивцев
Знал на 71/73, но по итогу ответил на 73/73, помогла одна подсказка с победителем 1958(после я знал что там Фанхио, Фарина и Аскари)и перебор фамилии победителя 67 года, как тогда я считал Хюльма, а оказалось что он Халм. Спасибо составителям теста)
+1
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ napoli_14
56/73, лень было. Но вот с Брэбэмом обидно, так и не угадал написание)
а какой вариант вы писали?
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melmi
68 из 73
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napoli_14
56/73, лень было.
Но вот с Брэбэмом обидно, так и не угадал написание)
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