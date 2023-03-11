Морена Бельтран – самая яркая аргентинская журналистка на ЧМ-2022. Президент клуба Агуэро в испанской медиалиге!

Чемпионат мира-2022 завершился три месяца назад, а аргентинцы продолжают смаковать победу. Триумф команды Скалони и Месси освещали десятки, если не сотни, журналистов, но мы нашли самого яркого. Вернее, самую яркую!

Знакомьтесь, Морена Бельтран!

Морена родилась 29 января 1999 года в городке Хаедо, что рядом с Буэнос-Айресом. Недавно девушке исполнилось 24 года.

Ее журналистская история максимально проста. В 2018-м Морена публиковала разборы матчей в твиттер, ее заметил ESPN и пригласил в штат. До этого Бельтран работала на спортивном радио, рассказывая о соперниках «Бока Хуниорс». Сейчас на ее инстаграм подписаны почти два миллиона пользователей этой запрещенной в России соцсети.

В 2019-м Морена начала карьеру на телевидении. С микрофоном ESPN она освещала чемпионат Южной Америки, чемпионат Франции и чемпионат Аргентины. Естественно, девушка ездила и на чемпионат мира в Катаре: после серии пенальти решающего матча она плакала прямо на трибуне стадиона в Лусаиле.

И Морена уже сделала татуировку с кубком мира!

Кстати, вы же знаете, что Серхио Агуэро – президент клуба «Куниспортс», который выступает в испанской медиалиге? Так вот, есть и женский аналог «Куниспортс». Вы уже поняли, кто президент этой команды? Правильно, Морена Бельтран! Отличный выбор, Кун!