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Морена Бельтран – самая яркая аргентинская журналистка на ЧМ-2022. Президент клуба Агуэро в испанской медиалиге!

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Чемпионат мира-2022 завершился три месяца назад, а аргентинцы продолжают смаковать победу. Триумф команды Скалони и Месси освещали десятки, если не сотни, журналистов, но мы нашли самого яркого. Вернее, самую яркую!

Знакомьтесь, Морена Бельтран!

Морена родилась 29 января 1999 года в городке Хаедо, что рядом с Буэнос-Айресом. Недавно девушке исполнилось 24 года.

Ее журналистская история максимально проста. В 2018-м Морена публиковала разборы матчей в твиттер, ее заметил ESPN и пригласил в штат. До этого Бельтран работала на спортивном радио, рассказывая о соперниках «Бока Хуниорс». Сейчас на ее инстаграм подписаны почти два миллиона пользователей этой запрещенной в России соцсети.

В 2019-м Морена начала карьеру на телевидении. С микрофоном ESPN она освещала чемпионат Южной Америки, чемпионат Франции и чемпионат Аргентины. Естественно, девушка ездила и на чемпионат мира в Катаре: после серии пенальти решающего матча она плакала прямо на трибуне стадиона в Лусаиле.

И Морена уже сделала татуировку с кубком мира!

Кстати, вы же знаете, что Серхио Агуэро – президент клуба «Куниспортс», который выступает в испанской медиалиге? Так вот, есть и женский аналог «Куниспортс». Вы уже поняли, кто президент этой команды? Правильно, Морена Бельтран! Отличный выбор, Кун!

41 комментарий

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Abil Alex
президент Куни спорт ,это название клуба , если что
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LLiriKK
Серая мышь.
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Максим Викторович
Красота женского тела не знает границ.
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dzenga 1
Уфффффь какая женщина , какая женщина ….
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Alexzers
на Дарью Исаеву чем то похожа.
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андрэ
Нраица комментарии - как про наших в принципе таких же комментаторш так просто шквал всего плохого, а тут прям все потекли...
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OnTuMyC
Ответ Адам Адамов
в любой непонятной ситуации раздевайся. девиз современных женщин.
а потом пиши заяву в суд и пост в твиттер
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zukarello
Вот это глазки!
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Artem Gavrishov
Приятная+++
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Венер Кучербаев
Ответ Pink Floyd1276
Фарватер сочный.
сразу вспомнился фильм "Секретный фарватер", где немцы лампами подсвечивали подводным лодкам путь на базу.
и имя у девушки подходящее, морское - МОРЕна.
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Венер Кучербаев
Ответ Pink Floyd1276
Да и факты убедительные.
московская комсомолка!
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dronick
Хорошая. А главное естественная!
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Адам Адамов
в любой непонятной ситуации раздевайся. девиз современных женщин.
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Pink Floyd1276
Фарватер сочный.
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Сергей Иванов
Ответ гилберт
Монита.
Лучше уж Bonita
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Pink Floyd1276
Ответ fatei4
Аргументы у неё, конечно, весомые
Да и факты убедительные.
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гилберт
Ответ НРИ
Милая
Монита.
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AERN
Красивая, особенно в купальнике.
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Торт Спартак
Ответ РОМЫЧ
КУНИспорт)))..
Подозреваю, что ввиду имелось всё же КУН и СПОРТ, но Ваш вариант тоже неплох)
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Торт Спартак
Ответ Ilya Libertine
Куниспортс?))))
Я бы посмотрел на женскую версию этой команды)
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ahma007
неудивительно, что у клуба "куниспорт" президент женщина:)
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Ilya Libertine
Куниспортс?))))
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Николай Платонов
ля какая.
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mahurat
Есть женщины в аргентинских селеньях. Классная.
+6
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Anatolii
Ответ Ghk567
Я ещё ничего не начинал, просто отметил сленг юродивых. "Инстинкты", "сексуальная провокация", "алени", "тп", "баборабы" - все по части принявших "красную таблетку", "осознавших матриархат". И после этого борцунок с матриархатом будет говорить о бинго. Посмешище)
Ммм, бингарик знаком не только со школьной программой, но и с МД. Но в целом как-то вяло, не убедил, работай еще)
+4
0
+4
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