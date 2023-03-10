Ultras Action
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Вспомните все города, где есть клубы НБА? Тест Sports.ru

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Несколько дней назад игроки и тренеры «Клипперс» надели каски и отправились инспектировать строительство новой клубной арены. Она откроется в 2024-м, и там будет столько унитазов и писсуаров, что владелец клуба Стив Балмер уже сейчас пришел в неописуемый восторг. А пока «Парусники» готовятся переезжать (переплывать?) в Инглвуд, давайте вспомним, где сейчас базируются 30 клубов НБА. Назовете города, которые представляют команды лучшей баскетбольной лиги мира?

Сейчас проверим. В качестве подсказки – штат (для США) или провинция (для Канады), а также алфавитный порядок.

Результаты теста пишите в комментарии. Погнали!

 

Если тест не открылся, кликайте сюда

12 комментариев

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clarknova
Неинтересно, слишком просто.
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Фёдор Молчанов
Только Шарлотт не сразу
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Брэд Либил
По сравнению с НХЛ прям лёгкий тест оказался.
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MTZ_2022
26 из 30. В смысле Вашингтон не из штата Вашингтон?
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-2
-2
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ За Валенсию с 1999
30 из 30 без подсказок. Слишком легко. Также сходу и все города клубов Нхл могу назвать
попробуйте)
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/ultras_action/3116366.html
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DENBO
30. Проблемы доставил только Орегон, но добил по остаточному принципу. Но тест прикольный!)
+1
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Никита Греков
Про Детройт запамятовал, а уж к Миннеаполису норовил добавить лишний слог "на" где-то в середине, удивляясь "почему не правильно!?"
+2
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+2
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За Валенсию с 1999
30 из 30 без подсказок. Слишком легко. Также сходу и все города клубов Нхл могу назвать
+2
0
+2
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greek_22
Ответ Нурс Салахутдинов
28/30. Оклахома сити и солт Лейк сити. Неужели без сити нельзя было засчитать 🤦🏻‍♂️ тогда уж если правильно, то Нью-Йорк сити пусть будет.
В Солт-Лейк-Сити не поставил последний дефис, не засчитали , бред
+1
-1
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Нурс Салахутдинов
28/30. Оклахома сити и солт Лейк сити. Неужели без сити нельзя было засчитать 🤦🏻‍♂️ тогда уж если правильно, то Нью-Йорк сити пусть будет.
+1
-3
-2
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Maxterito
30/30 единственный затык был на Миннеаполисе, потому, что всю жизнь думал он называется Миннеанаполис.
+2
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Никола Тесла
Филадельфию и Шарлотт почему-то вспомнить не мог.
+1
0
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