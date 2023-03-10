12 комментариев

Несколько дней назад игроки и тренеры «Клипперс» надели каски и отправились инспектировать строительство новой клубной арены. Она откроется в 2024-м, и там будет столько унитазов и писсуаров, что владелец клуба Стив Балмер уже сейчас пришел в неописуемый восторг. А пока «Парусники» готовятся переезжать (переплывать?) в Инглвуд, давайте вспомним, где сейчас базируются 30 клубов НБА. Назовете города, которые представляют команды лучшей баскетбольной лиги мира?

Сейчас проверим. В качестве подсказки – штат (для США) или провинция (для Канады), а также алфавитный порядок.

Результаты теста пишите в комментарии. Погнали!

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