Вспомните все города, в которых есть клубы НХЛ? Тест Sports.ru
В лучшей хоккейной лиге мира играют 32 клуба – и их названия знает почти каждый. Но назовете ли вы города, которые представляют эти команды?
Давайте проверим. В качестве подсказки – штат (для США) или провинция (для Канады), а также алфавитный порядок.
Результаты теста пишите в комментарии. Лест гоу!
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Так я узнал, что клуб из города Финикс базировался в городе Глендейле, а потом переехал в город Темпе. Ну хоть "Финикс" из названия убрали)
Санрайз
Роли
Ньюарк
Темпе
Парадайс
Ну, типа Химки - что, не из Москвы? 🤔