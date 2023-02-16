Вспомните все города, в которых есть клубы НХЛ? Тест Sports.ru

В лучшей хоккейной лиге мира играют 32 клуба – и их названия знает почти каждый. Но назовете ли вы города, которые представляют эти команды?

Давайте проверим. В качестве подсказки – штат (для США) или провинция (для Канады), а также алфавитный порядок.

Результаты теста пишите в комментарии. Лест гоу!