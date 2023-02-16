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Вспомните все города, в которых есть клубы НХЛ? Тест Sports.ru

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В лучшей хоккейной лиге мира играют 32 клуба – и их названия знает почти каждый. Но назовете ли вы города, которые представляют эти команды?

Давайте проверим. В качестве подсказки – штат (для США) или провинция (для Канады), а также алфавитный порядок.

Результаты теста пишите в комментарии. Лест гоу!

Если тест не открывается, кликайте сюда!

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35 комментариев

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Александр Савчук
28/31
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TMaple
31 из 31, немного напряг с Лас Вегасом.
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Кавабунга Шреддоголовый
В целом легко, разве что пришлось поискать локацию Аризоны и напрячься на Баффало. В случае с Вегасом мне помог "Allegiant Stadium" местных "Рэйдерс", поскольку там следующий Супербоул пройдет
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Ratmir90
29 из 31. Ты изучал географию по хоккейным клубам! Забыл про Баффало, все время думал про Айлов и не мог вспомнить Ньюарк, остальное легко было. Баффало вообще-то тоже легко, просто я запутался, единственное что тяжелым было Ньюарк
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Latenight Radio
Вспомнил даже Санрайз и Темпе, с Вегасом подстава.
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Евгений Балабин
30/31. Буквоедство чистой воды. Аффтар, раз ты взял Пэрэдайз, что ж Элмонт то не взял, чтобы вообще никто твой тест не прошел?
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keekyPo
Чо за Парадайз и Санрайз, кто такое вспомнит)
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Александр Кудрявцев
Ответ Александр Суходолов
А это в принципе мне и не надо знать
Да в принципе такого же мнения
+1
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Серый
24 из 31. У Каролины не смог вспомнить правильное название города, а за Денвер - обидно.
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Дмитрий Береглазов
Ответ Don_Krebs
Очень коварный тест ) Думал, Вегас играет в Лас-Вегасе, Пантерс - в Майами, а Миннесота в Миннеаполисе. А еще тест не принял в качестве правильного ответа "Нью Йарк", оказывается, пишется вместе и без "й". Остальное проблем не доставило, можно вспомнить.
Ну Сент-Пол с Миннеаполисом и Парадайс с Вегасом по сути один город, а Санрайз по сути пригород Майами
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Сосед Педро - биопапа Месси
пока правильно напишешь Лос-Анджелес (с "д") и Питтсбург (с двумя "т"), половина времени проходит, не говоря уже о прочих Сент-полах и Парадайсах.
+1
-1
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ cahes
И Сиэтл у них с одной буквой "т".
А Сиэтл с одной "т" и пишется
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Диандерталец
Ответ Kirill HG
Вроде легко, только несколько команд и города по привычке путаются (Вегас-Парадайс, Флорида-Санрайз, Аризона-Кемпе) Осталось еще 6 минут до конца
Темпе
+1
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cahes
Ответ ko_sm_onavt
22 из 31 Чикаго и Сиэттл просто команды не вспомнил..Остальные без шансов почти
И Сиэтл у них с одной буквой "т".
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cahes
Вся закавыка в агломерациях, пригородах, городах-близнецах и т.п. Много где был (типа Флориды, НДж, Вегасе), но приходилось вспоминать, как же оно там называется.
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1st-tornado
Ответ Kirill HG
Вроде легко, только несколько команд и города по привычке путаются (Вегас-Парадайс, Флорида-Санрайз, Аризона-Кемпе) Осталось еще 6 минут до конца
Аналогично
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ko_sm_onavt
22 из 31 Чикаго и Сиэттл просто команды не вспомнил..Остальные без шансов почти
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dimon-cher
Парадайс и Темпе (упорно вбивал Глендейл)
+1
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Don_Krebs
Ответ Фёдор Кузнецов
Баффало мне засчитало, хоть там Буффало, а Коламбус нет
Странно, а мне "Коламбус" засчитало. Наверное, к вечеру подкрутили этот момент.
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Don_Krebs
Очень коварный тест ) Думал, Вегас играет в Лас-Вегасе, Пантерс - в Майами, а Миннесота в Миннеаполисе. А еще тест не принял в качестве правильного ответа "Нью Йарк", оказывается, пишется вместе и без "й". Остальное проблем не доставило, можно вспомнить.
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deepinmyass
Когда не подошёл Финикс, я полез в гугл.
Так я узнал, что клуб из города Финикс базировался в городе Глендейле, а потом переехал в город Темпе. Ну хоть "Финикс" из названия убрали)
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tolgol1974
Ответ Mephi027
Не знал: Санрайз Роли Ньюарк Темпе Парадайс Ну, типа Химки - что, не из Москвы? 🤔
Аналогично.кроме Роли
+2
0
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True Timati
Изи, если любишь сильнейшую хоккейную лигу мира!
+1
0
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Александр Суходолов
А это в принципе мне и не надо знать
+1
-3
-2
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Mephi027
Не знал:

Санрайз
Роли
Ньюарк
Темпе
Парадайс

Ну, типа Химки - что, не из Москвы? 🤔
+2
0
+2
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