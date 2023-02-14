Анастасия Шульга – невеста журналиста и президента «БроукБойз» Дмитрия Егорова. Познакомились в тиндере!

Если вы хоть немного интересуетесь футболом, то точно что-то слышали про Дмитрия Егорова. Журналист, которого фанаты «Спартака» считают одним из главных виновников ухода Массимо Карреры и развала чемпионской команды, автор резонансного телеграм-канала и президент шумного медийного футбольного клуба «БроукБойз».

Вокруг Егорова в профессиональной области почти всегда ураган, поэтому где-то должен быть и штиль. Давайте глянем, кто обеспечивает это спокойствие в домашних условиях. Знакомьтесь, Анастасия Шульга – невеста Дмитрия Егорова!

Анастасия родилась 26 ноября 1991 года. «Каждый день рождения для меня – это стресс. Кажется, что за 8 лет в Москве у меня совершенно нет друзей и всем будет скучно, а потом приходят они, и у меня не хватает стульев. Вы – мое богатство, без вас не было той Насти, которая есть сейчас. Мне 31 и я счастлива!» – писала девушка в 2022-м, обращаясь к друзьям.

Пара познакомилась несколько лет назад в... тиндере! Вообще Анастасии не очень нравится внимание: Егоров частенько публикует видосики с ней в сторис, на что она постоянно обижается.

Фанаты медиафутбола точно знают Анастасию. Девушка нередко появляется на матчах «БроукБойз». За кого она болеет, вы и сами понимаете.

1 января 2023 года Егоров написал: «Я жених». Значит Анастасия теперь пребывает в статусе невесты!