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Анастасия Шульга – невеста журналиста и президента «БроукБойз» Дмитрия Егорова. Познакомились в тиндере!

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Если вы хоть немного интересуетесь футболом, то точно что-то слышали про Дмитрия Егорова. Журналист, которого фанаты «Спартака» считают одним из главных виновников ухода Массимо Карреры и развала чемпионской команды, автор резонансного телеграм-канала и президент шумного медийного футбольного клуба «БроукБойз».

Вокруг Егорова в профессиональной области почти всегда ураган, поэтому где-то должен быть и штиль. Давайте глянем, кто обеспечивает это спокойствие в домашних условиях. Знакомьтесь, Анастасия Шульга – невеста Дмитрия Егорова!

Анастасия родилась 26 ноября 1991 года. «Каждый день рождения для меня – это стресс. Кажется, что за 8 лет в Москве у меня совершенно нет друзей и всем будет скучно, а потом приходят они, и у меня не хватает стульев. Вы – мое богатство, без вас не было той Насти, которая есть сейчас. Мне 31 и я счастлива!» – писала девушка в 2022-м, обращаясь к друзьям.

Пара познакомилась несколько лет назад в... тиндере! Вообще Анастасии не очень нравится внимание: Егоров частенько публикует видосики с ней в сторис, на что она постоянно обижается.

Фанаты медиафутбола точно знают Анастасию. Девушка нередко появляется на матчах «БроукБойз». За кого она болеет, вы и сами понимаете.

1 января 2023 года Егоров написал: «Я жених». Значит Анастасия теперь пребывает в статусе невесты!

43 комментария

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Don_Pumpkin
дима егоров - это не журналист. Даже не бумагамаратель. дима егоров - это просто дно. Он даже на чемпе выделялся невероятно низким уровнем материала. А его оттуда попёрли.
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Ильмир Сафин
Комментарий удален модератором
Это точно
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Ильмир Сафин
Ответ Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Барышня внешне супер! А ватники все должны идти к черту))
Комментарий удален
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Ильмир Сафин
Вкратце, все что нужно о ней знать это то, что она нужна ему по ночам для снятия стресса после такой бурной деятельности. Баба как баба, присосалась к его медийности и деньгам, типичная содержанка
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Сайфер
Ответ Anatolii
Поржал с твоего коммента)
Спасибо, теперь у меня есть еще и представление о твоем чувстве юмора. Стало еще хуже.
+2
0
+2
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Anatolii
Ответ Сайфер
Ты сейчас одним своим высказыванием про ОЖП себя полностью дискредитировал.
Поржал с твоего коммента)
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-1
-1
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Сайфер
Ответ Anatolii
Милая? Только снаружи. Снаружи = внутри - наше главное заблуждение в отношении ОЖП
Ты сейчас одним своим высказыванием про ОЖП себя полностью дискредитировал.
+2
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+2
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Павел Ларичев
Ответ Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Барышня внешне супер! А ватники все должны идти к черту))
Эт точно.)
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Павел Ларичев
Обычная деваха. А вот Егоров этот максимально мерзкий персонаж. Да к тому же ватник.
Барышня внешне супер! А ватники все должны идти к черту))
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+2
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Alexander Ishchenko
Комментарий удален модератором
Блин, назвать страшной барышню? Всё нормально со вкусом? Оч красивая же
+2
-1
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санни
он же страшный бету#, зачем вообще про него, что то знать!
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санни
познакомились в тиндере, всё что нужно знать!
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-1
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bund3s
Ответ Кириллка Белогай
Последнее фото как краткий пересказ этого поста
Почему?
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Alexander Ishchenko
Комментарий удален
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Хасан Акбаев
Фото на фото шахматной .опы весьма символично.
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Pavelaznaurov
По любому…ноед…..
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master_of_dzen
мерзкий чел этот егоров, учитывая все его помойные статьи на чемпе... не то чтобы сам чемп сейчас не был зловонной свалкой
+1
0
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alexmix
"Если вы хоть немного интересуетесь футболом..." Lol
+3
0
+3
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Anatolii
Ответ exshepardjack
что такое ожп
особь женского пола
+1
-5
-4
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Kanonir152
На мой взгляд, журналист средний руки не имеет популярности в спорте. На кой черт нам знать как выглядит его женщина?!
+6
0
+6
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exshepardjack
Ответ Anatolii
Милая? Только снаружи. Снаружи = внутри - наше главное заблуждение в отношении ОЖП
что такое ожп
0
0
0
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persk
Помню, когда впервые увидел Егорова на каком-то фото, подумал: надо же, какая неприятная физиономия! А уже потом он много раз убеждал меня в том, что первое впечатление не подвело. Иногда кажется, что Ломброзо был не так уж и неправ )
+11
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+11
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Porlamorla
Едимговно
+11
0
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Пацанчик реальный
Ответ Господъ
Все знают что Егоров гомосяо. Цирк заканчивайте
Я вообще не знаю кто он такой,тем более такие подробности!А у тебя был какой-то личный опыт с ним был или свечку держал?
+4
-2
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BratGoranflo
Про девушку сказать нечего. А вот господин егоров- кусок
+6
0
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