Вспомните все города, в которых были клубы КХЛ? Тест Sports.ru
Всего 34 города.
В истории КХЛ отметились 35 клубов из 10 стран. А вспомните все 34 города, в которых были команды КХЛ?
В качестве подсказок – страна и алфавитный порядок. Не забудьте, что некоторые клубы в разное время представляли разные города.
Результаты теста пишите в комментарии. Погнали!
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Фото обложки: gelio.livejournal.com/Слава Степанов
На 28 взял подсказку, всплыл Новокузнецк и вспомнил Тольятти и Ханты-Мансийск
7 лет смотрел КХЛ, потом перешел на НХЛ. Радует, что вспомнил Воскресенск, Донецк, Братиславу, Прагу и Загреб.
(и плюсом: Подольск, Балашиха, Мытищи, Нижнекамск, Воскресенск и Попрад)
в Тольятти упорно вбивал Тверь, там же вроде ХК МВД играл...