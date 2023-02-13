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Вспомните все города, в которых были клубы КХЛ? Тест Sports.ru

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Всего 34 города.

В истории КХЛ отметились 35 клубов из 10 стран. А вспомните все 34 города, в которых были команды КХЛ?

В качестве подсказок – страна и алфавитный порядок. Не забудьте, что некоторые клубы в разное время представляли разные города.

Результаты теста пишите в комментарии. Погнали!

Если тест не открывается, кликайте сюда

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Фото обложки: gelio.livejournal.com/Слава Степанов

36 комментариев

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Фёдор Кузнецов
31 из 34,за КХЛ следил в году 2014-2015 и в 2022 снова начал
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Дмитрий Дашковский
28
0
0
0
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Игорь Васильев
32 из 34. Забыл Подольск и Чехов
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Это Рамис
Кстати, один раз матч КХЛ проходил в Таллине, Трактор - Рига
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Серый
Ответ ko_sm_onavt
ну то что Химик Воскресенск играл до КХЛ (они же не играли в КХЛ?) и он в тесте есть..а Твери нет)
Химик играл в первом сезоне КХЛ.
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ko_sm_onavt
Ответ Серый
И до КХЛ тоже. Но причём тут Воскресенск?
ну то что Химик Воскресенск играл до КХЛ (они же не играли в КХЛ?) и он в тесте есть..а Твери нет)
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Серый
Ответ ko_sm_onavt
до КХЛ нет?
И до КХЛ тоже. Но причём тут Воскресенск?
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ko_sm_onavt
Ответ Серый
Что Воскресенск? Там только Химик играл
до КХЛ нет?
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rusbash14
33 из 34. Долго вспоминал как правильно пишется Попрад, но все же написал. А вот Сочи упорно не лезло в голову, все-таки не хоккейное место)
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Серый
Ответ ko_sm_onavt
а Воскресенск?
Что Воскресенск? Там только Химик играл
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ko_sm_onavt
Ответ Серый
ХК МВД в Твери играл до КХЛ
а Воскресенск?
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Laktionov09
Ребят, в частности авторы блога, подскажите, пожалуйста, как делать тесты на площадке Sports в своём блоге? К сожалению, пока не понимаю. Есть свой блог о футзале и есть парочка идей для тестов, но не хотелось бы прибегать к сторонним сайтам. Пытался загуглить, но ничего толкового не нашёл. Заранее спасибо.
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Эд..19
33. Не вспомнил Воскресенск.
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Impulse92
31 из 34
На 28 взял подсказку, всплыл Новокузнецк и вспомнил Тольятти и Ханты-Мансийск

7 лет смотрел КХЛ, потом перешел на НХЛ. Радует, что вспомнил Воскресенск, Донецк, Братиславу, Прагу и Загреб.
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Серый
Ответ ko_sm_onavt
32/34 Чехов и Тольятти в Тольятти упорно вбивал Тверь, там же вроде ХК МВД играл...
ХК МВД в Твери играл до КХЛ
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Ichbin NamenLos
27. Из того, что не вспомнила обидно только за Новокузнецк
(и плюсом: Подольск, Балашиха, Мытищи, Нижнекамск, Воскресенск и Попрад)
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Кавабунга Шреддоголовый
34/34, но Тольятти пришлось поискать среди бывших участников
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ko_sm_onavt
32/34 Чехов и Тольятти
в Тольятти упорно вбивал Тверь, там же вроде ХК МВД играл...
+1
-1
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grek087
Попрад не вспомнил.
+3
0
+3
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Дмитрий Шеховцов
Ответ FanLFC
28/34 никогда не смотрел и не был на хоккее :)
А зря) вы посмотрите, вам понравится наверняка
+2
0
+2
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Кирилл Голивец
Ответ FanLFC
28/34 никогда не смотрел и не был на хоккее :)
У меня чуть лучше, 31) причем два очевидных вылетели сразу из головы
+3
0
+3
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Don_Krebs
Путешествия Витязя по Балашихам и Подольскам не вспомнил, зампомнил только Чехов. Остальное было легко.
+4
0
+4
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GreenRay
Химик уже не помню, чтобы был в кхл
+5
-1
+4
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mccormicigor
32/34 - минус Югра и Нефтехимик. Собрав все зарубежье, начал прокручивать в голове карту России, но как-то их упустил, эх
+3
0
+3
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Алексей Гусев
Ответ Серый
Евродурь
точно...
0
-2
-2
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