Вспомните все города, в которых были клубы КХЛ? Тест Sports.ru

Всего 34 города.

В истории КХЛ отметились 35 клубов из 10 стран. А вспомните все 34 города, в которых были команды КХЛ?

В качестве подсказок – страна и алфавитный порядок. Не забудьте, что некоторые клубы в разное время представляли разные города.

Результаты теста пишите в комментарии. Погнали!

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Фото обложки: gelio.livejournal.com/Слава Степанов