Вспомните всех российских участников Матчей звезд НХЛ? Тест Sports.ru
Проверим вашу память.
3 февраля во Флориде стартует очередной звездный уикэнд НХЛ, на который должны приехать сразу девять русских игроков – рекорд для подобных мероприятий.
Но вспомните ли вы всех россиян, участвовавших в Матчах звезд? В списке – 38 фамилий! В качестве подсказки – год первого появления на матче звезд и команда игрока на тот момент.
Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!
Если тест не открывается – кликайте сюда
Овечкин, Ротенберг или Федотов? Проверяем, как внимательно вы следили за хоккеем в 2022-м
Знаете ли вы в лицо игроков сборной России? Тест о ее новых героях
Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?
Фото: East News/AP Photo/Jason Behnken
Твердовский, Юшкевич, Миронов, Кравчук, Касатонов
Юшкевича вспомнил на флажке
Но Твердовского, Кравчука и Самсонова с Хабой я не назвал