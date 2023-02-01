Ultras Action
Блог

Вспомните всех российских участников Матчей звезд НХЛ? Тест Sports.ru

НХЛ НХЛ
спортивные тесты
Матч звезд НХЛ Матч звезд НХЛ
Александр Овечкин Александр Овечкин
Хоккей Хоккей

Проверим вашу память.

3 февраля во Флориде стартует очередной звездный уикэнд НХЛ, на который должны приехать сразу девять русских игроков – рекорд для подобных мероприятий.

Но вспомните ли вы всех россиян, участвовавших в Матчах звезд? В списке – 38 фамилий! В качестве подсказки – год первого появления на матче звезд и команда игрока на тот момент.

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!

Если тест не открывается – кликайте сюда

Овечкин, Ротенберг или Федотов? Проверяем, как внимательно вы следили за хоккеем в 2022-м

Знаете ли вы в лицо игроков сборной России? Тест о ее новых героях

Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?

Фото: East News/AP Photo/Jason Behnken

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aviator92
35/38 - Миронов, Кравчук, Кривокрасов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rusbash14
Дмитрия Миронова не смог вспомнить и долго мучился с Хабибулиным. В итоге внес его в список, но больше "методом тыка". Остальное вроде не очень сложно))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий Дмитриевич
Автор
Анатолий Дмитриевич
SMM Sports.ru
112 подписчиков
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
35 из 38. Ты должен участвовать в Матче всех звезд по тестам! Но Твердовского, Кравчука и Самсонова с Хабой я не назвал
что-то не сходится тогда)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yuri Popov
Ответ ko_sm_onavt
26/38! Набокова фамилию не вспомнил(( понимал,что вратарь из СХ! как и с Сорокиным и Дацюк просто вылетел из памяти...хотя назвал Житника с Жамновым,например
У меня тоже вылетело из головы. Но я помню что его зовут Евгением. И сразу вспомнил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yuri Popov
26 из 38 Зуб вместо Зубова пытался написать)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барыс Акбарсович
33/38
Твердовский, Юшкевич, Миронов, Кравчук, Касатонов
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikita1981
35/38
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ruscello
38/38- 6 минут до конца
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
amra73
Кривокрасов и Миронов(((
Юшкевича вспомнил на флажке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evincive
Только Юшкевича не вспомнил.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АРХАТ
34 из 38
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
35 из 38. Ты должен участвовать в Матче всех звезд по тестам!
Но Твердовского, Кравчука и Самсонова с Хабой я не назвал
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Гусев
даже не для болельщика хоккея Кривокрасова не вспомнил, Василевского неуспел написать, Сорокина не знаю...а остальных, кого вспоминал писал всех авось пройдет))) вот и получилось 35/38 симуляторы от ИЭЙГЕЙМС помогли)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
curdboy
Ответ a-fon
Юшкевича и Кривокрасова забыл. Но это было очень сложно. Даже Березина вбивал)
та же фигня с Юшкевичем и Березиным)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
curdboy
Ответ Kos83
так за острова играет же, или была ошибка?
ошибка была)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
a-fon
Юшкевича и Кривокрасова забыл. Но это было очень сложно. Даже Березина вбивал)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kos83
Ответ curdboy
Сорокин в Рейнджерс))) когда успели туда его обменять?)) это и сбило меня с толку)) забыл ещё Жамнова, Юшкевича, Касатонова, Твердовского и Житника
так за острова играет же, или была ошибка?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ko_sm_onavt
26/38! Набокова фамилию не вспомнил(( понимал,что вратарь из СХ! как и с Сорокиным и Дацюк просто вылетел из памяти...хотя назвал Житника с Жамновым,например
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
curdboy
Сорокин в Рейнджерс))) когда успели туда его обменять?)) это и сбило меня с толку)) забыл ещё Жамнова, Юшкевича, Касатонова, Твердовского и Житника
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий