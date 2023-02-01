Вспомните всех российских участников Матчей звезд НХЛ? Тест Sports.ru

Проверим вашу память.

3 февраля во Флориде стартует очередной звездный уикэнд НХЛ, на который должны приехать сразу девять русских игроков – рекорд для подобных мероприятий.

Но вспомните ли вы всех россиян, участвовавших в Матчах звезд? В списке – 38 фамилий! В качестве подсказки – год первого появления на матче звезд и команда игрока на тот момент.

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!

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Фото: East News/AP Photo/Jason Behnken