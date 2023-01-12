Она бросила профессиональный спорт и сборную России ради медиафутбола и блогерства. Знакомьтесь, Ольга Тигина!

В медиафутбол приходит все больше профессиональных спортсменов. Держите очередной пример.

Знакомьтесь, Ольга Тигина или просто Тига – в 2022 году футболистка медийных футбольных клубов «Деньги» и «На Спорте»!

Ольга родилась 20 апреля 1997 года. В 2013-м начала профессионально играть в футзал за «Викторию» из Нижегородской области, потом выступала за пензенскую «Лагуну», а в 2018-м переехала в Санкт-Петербург, где подписала контракт с «Авророй». В Северной столице Тига трижды стала чемпионкой России, а также дважды выиграла Кубок России.

Летом 2022 года Ольга неожиданно объявила о завершении профессиональной карьеры: решила сосредоточиться на блогерском деле и медиафутболе.

«С детства я мечтала стать лидером команды, лучшим игроком чемпионата и постоянно вызываться в сборную. Да мне удалось многое, но сейчас я доросла до того момента, когда осознаю, что я середняк и выше головы уже не прыгну. Все хотят улучишь свою жизнь. Чем я хуже? Возможно вы думаете, что в любом футболе платят хорошие деньги, но нет, женский мини-футбол – это не то место, где люди ворочают миллионами», – написала Тига в своих соцсетях.

В начале 2022 года Ольга приняла участие в проекте «Хочу в «Амкал» и добралась до предпоследнего раунда отбора. Там ее заметили Станос и Нечай и пригласили в ФК «Деньги». Девушка играла в товарищеских матчах, вошла в заявку на МКС-2022, но почти весь турнир просидела на скамейке.

После МКС Тига перешла в ФК «На Спорте», несколько раз появилась на поле в матчах Winline Медиалиги, принесла команде очки в челленджах, но в конце года объявила об уходе из «На Спорте». Сейчас она пребывает в статусе свободного агента.

В августе 2022 года Ольга дебютировала на Ютуб-канале «Коммент. Шоу»: вместе с Алексеем Ярошевским вела «Коммент. Утро». «Не успела я переехать в Москву, как мне прилетело предложение попробовать себя в роли ведущей. Особо не вникая, я согласилась, а потом как осознала на что я подписалась. Прямой эфир? Десяток камер? Верстка? Какая-то штука в ухе? Ребят, вы серьезно? Буду откровенной, перед своими самыми важными матчами так не нервничала, как перед первыми съёмками. За ночь до дебюта, я не смогла сомкнуть глаз, даже на минуту…» – рассказывала Тига.

Рубрика закрылась после пяти выпусков, хотя набирала в среднем по 30 тысяч просмотров.

Кстати, Тига уже пробила первую юбилейную сотку в соцсетях – 100 тысяч подписчиков в Тиктоке. Что же будет, когда начнется новый сезон Медиалиги?