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Она бросила профессиональный спорт и сборную России ради медиафутбола и блогерства. Знакомьтесь, Ольга Тигина!

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В медиафутбол приходит все больше профессиональных спортсменов. Держите очередной пример.

Знакомьтесь, Ольга Тигина или просто Тига – в 2022 году футболистка медийных футбольных клубов «Деньги» и «На Спорте»!

Ольга родилась 20 апреля 1997 года. В 2013-м начала профессионально играть в футзал за «Викторию» из Нижегородской области, потом выступала за пензенскую «Лагуну», а в 2018-м переехала в Санкт-Петербург, где подписала контракт с «Авророй». В Северной столице Тига трижды стала чемпионкой России, а также дважды выиграла Кубок России.

Летом 2022 года Ольга неожиданно объявила о завершении профессиональной карьеры: решила сосредоточиться на блогерском деле и медиафутболе.

«С детства я мечтала стать лидером команды, лучшим игроком чемпионата и постоянно вызываться в сборную. Да мне удалось многое, но сейчас я доросла до того момента, когда осознаю, что я середняк и выше головы уже не прыгну. Все хотят улучишь свою жизнь. Чем я хуже? Возможно вы думаете, что в любом футболе платят хорошие деньги, но нет, женский мини-футбол – это не то место, где люди ворочают миллионами», – написала Тига в своих соцсетях.

В начале 2022 года Ольга приняла участие в проекте «Хочу в «Амкал» и добралась до предпоследнего раунда отбора. Там ее заметили Станос и Нечай и пригласили в ФК «Деньги». Девушка играла в товарищеских матчах, вошла в заявку на МКС-2022, но почти весь турнир просидела на скамейке.

После МКС Тига перешла в ФК «На Спорте», несколько раз появилась на поле в матчах Winline Медиалиги, принесла команде очки в челленджах, но в конце года объявила об уходе из «На Спорте». Сейчас она пребывает в статусе свободного агента.

В августе 2022 года Ольга дебютировала на Ютуб-канале «Коммент. Шоу»: вместе с Алексеем Ярошевским вела «Коммент. Утро». «Не успела я переехать в Москву, как мне прилетело предложение попробовать себя в роли ведущей. Особо не вникая, я согласилась, а потом как осознала на что я подписалась. Прямой эфир? Десяток камер? Верстка? Какая-то штука в ухе? Ребят, вы серьезно? Буду откровенной, перед своими самыми важными матчами так не нервничала, как перед первыми съёмками. За ночь до дебюта, я не смогла сомкнуть глаз, даже на минуту…» – рассказывала Тига.

Рубрика закрылась после пяти выпусков, хотя набирала в среднем по 30 тысяч просмотров.

Кстати, Тига уже пробила первую юбилейную сотку в соцсетях – 100 тысяч подписчиков в Тиктоке. Что же будет, когда начнется новый сезон Медиалиги?

 

38 комментариев

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charly001
Какая то приятная
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Андрей Федоров
А без трусов где посмотреть?
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selso99
Отличная статья и фото для сайта знакомств. Приятная девчонка.
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Viktor_SV
Ответ Олег Бударов
Скорее, мы по-разному воспринимаем прочитанное. Нытьём для меня книги его не являются, скорее сожаление, страх и всё-таки надежда. Каким должен быть человек, переживший столько мук,потерь и видевший всевозможные ужасы, наверное, не нам судить. Алкоголь-да, но это скорее время такое. Про наше поколение будут писать, что все общаются, уткнувшись в телефон. Будующие поколения это тоже может раздражать.
Вот как раз то, что Эрих немало пережил, и каждая история в чём-то использует истории из его сложной жизни в 1910е-40е, идёт в диссонанс с содержимым. Повторяю, много всего неприятного повидавший человек неизбежно черствеет. Тональность бесконечного нытья казалась наигранной, можно было те же истории более естественным языков описать.
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Олег Бударов
Ответ Viktor_SV
Причина того, что последующие книги Ремарка хуже, в неизменной стилистике автора. Стилистика - нытьё в каждом абзаце. В НЗФБП этот стиль отлично ложится на образ молодого парня, внезапно попавшего в мясорубку. Но потом-то зачем? У взрослого человека, побитого жизнью, должен иной взгляд на мир сложиться, очерстветь он уже должен. А у Ремарка сплошные стоны на протяжении всего творчества. Я его почти всего прочитал когда немецкий изучал. Слог предложений прекрасный, но стиль повествования бесил с каждой прочитанной книгой всё больше. Плюс у него какой-то загон присутствовал: персонажи при каждой встрече неизменно употребляли алкоголь. Это тоже в минус.
Скорее, мы по-разному воспринимаем прочитанное. Нытьём для меня книги его не являются, скорее сожаление, страх и всё-таки надежда. Каким должен быть человек, переживший столько мук,потерь и видевший всевозможные ужасы, наверное, не нам судить. Алкоголь-да, но это скорее время такое. Про наше поколение будут писать, что все общаются, уткнувшись в телефон. Будующие поколения это тоже может раздражать.
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Viktor_SV
Ответ Олег Бударов
Позволю с Вами не согласиться. В других произведениях скорее описаны жизни, ожидания и страхи героев перед или после пережитого. В этом плане "На западном фронте без перемен" отличается. Но Триумфальная арка, Три товарища или Черный обелиск, по-моему, не уступают указанному выше произведению. Просто оно другое.
Причина того, что последующие книги Ремарка хуже, в неизменной стилистике автора. Стилистика - нытьё в каждом абзаце. В НЗФБП этот стиль отлично ложится на образ молодого парня, внезапно попавшего в мясорубку. Но потом-то зачем? У взрослого человека, побитого жизнью, должен иной взгляд на мир сложиться, очерстветь он уже должен. А у Ремарка сплошные стоны на протяжении всего творчества. Я его почти всего прочитал когда немецкий изучал. Слог предложений прекрасный, но стиль повествования бесил с каждой прочитанной книгой всё больше. Плюс у него какой-то загон присутствовал: персонажи при каждой встрече неизменно употребляли алкоголь. Это тоже в минус.
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Дрю2
Выпивает?
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Олег Бударов
Ответ Viktor_SV
К сожалению, по сравнению с первой книгой "на западном фронте без перемен" все последующие работы Ремарка значительно слабее.
Позволю с Вами не согласиться. В других произведениях скорее описаны жизни, ожидания и страхи героев перед или после пережитого. В этом плане "На западном фронте без перемен" отличается. Но Триумфальная арка, Три товарища или Черный обелиск, по-моему, не уступают указанному выше произведению. Просто оно другое.
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Crowned Salmon
Конечно, загон хомяков и дрочеров в крипту и на ставки выгодней, чем женский мини-футбол)
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Vadim Tarasov
Ответ Viktor_SV
Любая татуировка у женщины - минус 100 к привлекательности. А уродская на всю руку - минус 200.
Так еще и на каждой фотке выпячивает эту гадость
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Vonaburt
Ответ VAdi4ka
ой... типа Ремарка читает... а ее случайно сфоткали...
Ага, и трусишки совсем случайно засветила
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Viktor_SV
Ответ Олег Бударов
Это можно сказать про многие его произведения. Есть над чем поразмыслить.
К сожалению, по сравнению с первой книгой "на западном фронте без перемен" все последующие работы Ремарка значительно слабее.
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Viktor_SV
Ответ caute
гран-при в номинации "самая уродливая татуха у красивой девчонки"
*у обычной девочки
Она и без татухи не красавица. А с татухой совсем плохо.
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Viktor_SV
Любая татуировка у женщины - минус 100 к привлекательности. А уродская на всю руку - минус 200.
+3
-7
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Олег Бударов
Ответ Ruscello
Да книга отличная и актуальная.
Это можно сказать про многие его произведения. Есть над чем поразмыслить.
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Дмитрий Титов
" Ночь в Лиссабоне", хорошая книга.
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Василий Иванов
Ответ AF
все футболистки страшные когда уже будет волейбольная медиа лига чтоб на крепкие ( ( ) смотреть
Ну тогда и медиагандбол, там тоже есть на что посмотреть!
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ericssons
Видно, что она бисексуалка или лесбиянка, но это ее дело, пока она не начнет вести себя как американская лесби-футболистка Рапино требуя таких же зарплат в футболе как у мужчин и прочих "прав", а по сути привилегий которые ей якобы должны предоставить за ее пол и секс.ориентацию.
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spanier
Ответ VAdi4ka
ой... типа Ремарка читает... а ее случайно сфоткали...
Читает ли реально - легко ответить, взглянув на переплет. У действительно читавшейся книги все страницы ДО открытой - загнуты назад. Иначе просто неудобно смотреть на буквы - нужно раздвинуть страницы, и уже прочитанные автоматически загибаются назад. А вот нечитанные страницы сохраняют товарный, нулячий вид
+2
0
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di Malkovich
Ремарк Ночь в Лиссабоне - хороший выбор!
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Всё знаю
Ответ Sarumian
Да мне удалось многое, но сейчас я доросла до того момента, когда осознаю, что я середняк и выше головы уже не прыгну. Все хотят улучишь свою жизнь. Чем я хуже? Молодец. Признаться себе, что не станешь лучшим это огромная сила воли. Проявит себе в "футбольном мире" в других сферах. 100% не затеряется.
Согласен полностью.
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Ruscello
Ответ Олег Бударов
Скорее всего это "Ночь в Лиссабоне". Картинка намекает. Отличная книга.
Да книга отличная и актуальная.
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Shadow1882
Рукав классный
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Олег Бударов
Скорее всего это "Ночь в Лиссабоне". Картинка намекает. Отличная книга.
+4
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Андрей Литвиненко
просто в Женской миньке платят меньше чем в медиа,что смогла выйграла,молодчик землячка!!!
+5
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