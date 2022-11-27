«Как мое платье и бикини могут повредить?» Самая известная болельщица ЧМ-2022 – хорватка Иванна Кнолль

Главная медиазвезда ЧМ-2022 очевидна – это Иванна Кнолль из Хорватии. Модель-болельщица стала известна на первой неделе турнира, когда выложила в инстаграм несколько откровенных фотографий в купальнике, а потом пришла на игру Хорватии с Марокко (0:0) в обтягивающем платье в цветах традиционной хорватской шашечки – оно даже покрывало голову, но привлекало внимание вырезом на груди.

На вторую игру Хорватии – с Канадой (4:1) – Иванна пришла в коротком платье с голыми плечами. К тому моменту она получила немало комментариев о нарушении местных законов и мусульманских обычаев. Кто-то даже требовал депортировать Кнолль. Но ее это не смущало.

Иванна говорила, что ее шокировали правила Катара – но на месте никто не требовал одеваться строже (а некоторые даже делают фото тайком)

«Я была шокирована, когда сначала узнала о местных правилах. Запрещено оголять плечи, колени, живот – да вообще все. Я думала: о боже, у меня даже нет вещей, которые бы закрывали все-все. Я была очень зла. Ведь я не мусульманка. И если мы в Европе уважаем их выбор носить хиджаб или никаб, думаю, они тоже должны уважать наш стиль жизни, нашу религию. Я могу носить платья и бикини – я католичка из Хорватии, которая приехала сюда из-за чемпионата мира.

Но когда я приехала в Катар, я была приятно удивлена: из-за одежды не возникало никаких проблем. Они разрешают носить все, что вы хотите – ограничения есть только в государственных зданиях. Я совсем не боюсь никаких наказаний – тем более ареста. Местные подтверждали мне, что я могу носить что хочу. Но я даже не подозревала, что видео в бикини на пляже может стать таким большим событием. Его обсуждал весь Катар! Все узнают меня. Я никогда не боялась быть арестованной за то, что я та, кто я есть. И я не думаю, что могу кому-то сделать плохо, надевая бикини. Как мое платье и бикини могут повредить? Объясните. Если за это надо арестовать – арестуйте.

Вот только реакции в Катаре хорошие. Многие катарцы подходят и фотографируются со мной», – говорила Кнолль в интервью.

Не все катарцы подходят к Иванне, чтобы сделать фото. Некоторые делают это издалека.

Вы наверняка видели этот снимок: двое местных жителей замечают Иванну шагающей по лестнице, а потом достают телефоны и фотографируют ее со спины. Этим коллажом Кнолль отметила достижение отметки в миллион подписчиков в инстаграме.

Влиятельный бизнесмен из Катара Мохаммед Хасан Аль-Джефари тем временем уверен, что дело не в фигуре Кнолль: «Просто для вашей информации: они делают фото не потому, что она им нравится, а потому, что им не нравится, что она оделась совсем не по нашим правилам. Вы можете убедиться в этом, пообщавшись с любым местным жителем».

Кто такая Кнолль?

Иванна ездила на ЧМ-2014 в Бразилию и ЧМ-2018 в Россию. Но звездой стала именно в Катаре из-за откровенного стиля одежды.

Многие медиа писали, что Иванна выиграла конкурс красоты Мисс Хорватия в 2016 году. Это не так. На самом деле она финалистка (топ-15) Miss Croatia World 2016, она получила специальный приз Miss Media.

Сейчас у нее 1,2 миллиона подписчиков в соцсетях и свой бренд купальников.

Фото: instagram.com/knolldoll; REUTERS/Hamad I Mohammed, John Sibley Gettyimages.ru/Alex Grimm globallookpress.com/Piotr Kucza