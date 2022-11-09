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26 молодых игроков ЧМ-2022, которые родились после величия Роналдо на ЧМ-2002

Джевисон Беннетте Джевисон Беннетте
Ардон Ясари
Аннибаль Межбри Аннибаль Межбри
Джозеф Скалли Джозеф Скалли
Юнус Муса Юнус Муса
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Джованни Рейна Джованни Рейна
Сборная Швейцарии по футболу Сборная Швейцарии по футболу
Биляль Эль-Ханнус
Лука Сучич Лука Сучич
Гави Гави
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Брандон Агилера Брандон Агилера
Зено Дебаст
Джамал Мусиала Джамал Мусиала
Пап Матар Сарр Пап Матар Сарр
Сборная Австралии по футболу Сборная Австралии по футболу
Антониу Силва Антониу Силва
Симон Нгапандуанбю Симон Нгапандуанбю
Юссуфа Мукоко Юссуфа Мукоко
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Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
Гаранг Куол Гаранг Куол
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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Нико Уильямс Нико Уильямс
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На чемпионат мира 2022 года едут 26 футболистов, родившихся после того, как мы узнали слово «пентакампеон». 30 июня 2002-го Бразилия обыграла в финале ЧМ Германию (2:0) и взяла пятый титул в истории. Дубль в том матче оформил Роналдо в ворота Оливера Кана – и закрепился в статусе лучшего бомбардира турнира, 8 мячей.

Здесь мы представляем парней, которые только в видеонарезках видели слезы Сычева, месть Бекхэма, симуляцию Ривалдо, штрафной Роналдиньо, жесткие косяки судьи Морено, супербыстрый гол Шукюра и дубль Роналдо в ворота Кана.

Все они родились после ЧМ-2002 – и теперь едут в Катар.

Хави Симонс – Нидерланды

Родился: 21 апреля 2003 года (19 лет)

Клуб: ПСВ

Факт: воспитанник «Барселоны», которого в 2019-м переманил «ПСЖ».

Пап Матар Сарр – Сенегал

Родился: 14 сентября 2002 года (20 лет)

Клуб: «Метц»

Факт: в 2021-м выиграл Кубок африканских наций, на турнире провел четыре матча.

Джуд Беллингем – Англия

Родился: 29 июня 2003 года (19 лет)

Клуб: «Боруссия» Дортмунд

Факт: в 2020-м «Бирмингем» отдал воспитанника в «Дортмунд» за 25 млн евро – это самая крупная продажа в истории клуба.

Джозеф Скалли – США

Родился: 31 декабря 2002 года (19 лет)

Клуб: «Боруссия Менхенгладбах»

Факт: дебютировал за сборную совсем недавно – 1 июня 2022 года в товарищеском матче против Марокко.

Юнус Муса – США

Родился: 29 ноября 2002 года (19 лет)

Клуб: «Валенсия»

Факт: провел уже 19 матчей за сборную США.

Джованни Рейна – США

Родился: 13 ноября 2002 года (20 лет)

Клуб: «Боруссия» Дортмунд

Факт: сын Клаудио Рейны, сыгравшего за США на трех чемпионатах мира по футболу.

Гаранг Куол – Австралия

Родился: 15 сентября 2004 года (18 лет)

Клуб: «Сентрал Кост Мэринерс» (Австралия)

Факт: родился в Южном Судане, имеет паспорт этого африканского государства.

Эдуардо Камавинга – Франция

Родился: 10 ноября 2002 года (20 лет)

Клуб: «Реал»

Факт: в 2021-м «Реал Мадрид» купил французского полузащитника у «Ренна» за 31 млн евро.

Аннибаль Межбри – Тунис

Родился: 21 января 2003 года (19 лет)

Клуб: «Бирмингем»

Факт: провел три матча в АПЛ за «Манчестер Юнайтед», сейчас в аренде.

Джевисон Беннетте – Коста-Рика

Родился: 15 июня 2004 года (18 лет)

Клуб: «Сандерленд»

Факт: самый молодой игрок в истории сборной Коста-Рики – дебютировал в возрасте 17 лет и 2 месяцев.

Брандон Агилера – Коста-Рика

Родился: 28 июня 2003 года (19 лет)

Клуб: «Гуанакастека» (Коста-Рика)

Факт: футболист «Ноттингем Форест», сейчас находится в аренде на родине.

Юссуфа Мукоко – Германия

Родился: 20 ноября 2004 года (17 лет)

Клуб: «Боруссия» Дортмунд

Факт: на днях провел дебютный матч в сборной и стал самым молодым футболистом команды с 1954 года – в день игры с Оманом ему было 17 лет и 361 день.

Джамал Мусиала – Германия

Родился: 26 февраля 2003 года (19 лет)

Клуб: «Бавария»

Факт: уже забил 27 голов за мюнхенский клуб.

Гави – Испания

Родился: 5 августа 2004 года (18 лет)

Клуб: «Барселона»

Факт: в 11 лет мог оказаться в «Реале», но «Барселона» сработала оперативнее и забрала парня из молодежной команды «Бетиса».

Педри – Испания

Родился: 25 ноября 2002 года (19 лет)

Клуб: «Барселона»

Факт: лучший молодой игрок Евро-2020.

Ансу Фати – Испания

Родился: 31 октября 2002 года (20 лет)

Клуб: «Барселона»

Факт: самый молодой бомбардир в истории «Барселоны» (16 лет и 304 дня) и сборной Испании (17 лет и 311 дней).

Йереми Пино – Испания

Родился: 20 октября 2002 года (20 лет)

Клуб: «Вильярреал»

Факт: самый молодой испанский футболист, сыгравший в финале еврокубка – ему было 18 лет и 218 дней, когда «Вильярреал» победил «Манчестер Юнайтед» в решающем матче Лиги Европы-2020/21.

Нико Уильямс – Испания

Родился: 12 июля 2002 года (20 лет)

Клуб: «Атлетик»

Факт: младший брат Иньяки Уильямса, который на ЧМ-2022 выступит за Гану.

Зено Дебаст – Бельгия

Родился: 24 октября 2003 года (19 лет)

Клуб: «Андерлехт»

Факт: прошел через сборные всех возрастов, за взрослую сыграл два матча.

Лука Сучич – Хорватия

Родился: 8 сентября 2002 года (20 лет)

Клуб: «Ред Булл Зальцбург»

Факт: родился в Линце, но австрийского паспорта у него нет.

Биляль Эль-Ханнус – Марокко

Родился: 10 мая 2004 года (18 лет)

Клуб: «Генк»

Факт: на юношеском уровне выступал за сборную Бельгии.

Симон Нгапандуанбю – Камерун

Родился: 12 апреля 2003 года (19 лет)

Клуб: «Марсель»

Факт: вызывался в юношескую сборную Франции, но так и не провел за команду ни одного матча.

Ардон Ясари – Швейцария

Родился: 30 июля 2002 года (20 лет)

Клуб: «Люцерн»

Факт: дебютировал во взрослом футболе в 2020-м – на следующий день после дня рождения.

Абдул Иссахаку – Гана

Родился: 8 марта 2004 года (18 лет)

Клуб: «Спортинг»

Факт: победитель молодежного Кубка Африки-2021, лучший игрок турнира.

Ибрагим Данлад – Гана

Родился: 2 декабря 2002 года (19 лет)

Клуб: «Асанте Котоко» (Гана)

Факт: один из двух футболистов сборной, представляющих клуб из Ганы.

Антониу Силва – Португалия

Родился: 30 октября 2003 года (19 лет)

Клуб: «Бенфика»

Факт: забил гол «Ювентусу» в домашнем матче Лиги чемпионов-2022/23 (4:3).

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Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke / Stringer , Scott Gardiner / Stringer , Arnoldo Robert, Alex Morton / Stringer, Dean Mouhtaropoulos; globallookpress.com/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Gabriel, www.imago-images.de, Ãlvaro Isidoro/Keystone Press Agency, MARUYAMA/AFLO , Martin Meienberger/Keystone Press Agency , Panoramic/Keystone Press Agency , Fabrizio Andrea Bertani/Keystone Press Agency , Ricardo Larreina/AFLO , Mutsu Kawamori/AFLO , Xavi Bonilla/Keystone Press Agency , Daisuke Nakashima/AFLO , IMAGO/ULMER/Markus Ulmer , Wang Dongzhen/XinHua AFLO, Piotr Matusewicz/Keystone Press Agency , Swen Pförtner/dpa , Ivan Terron/Keystone Press Agency Marius Becker/dpa

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