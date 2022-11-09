26 молодых игроков ЧМ-2022, которые родились после величия Роналдо на ЧМ-2002

На чемпионат мира 2022 года едут 26 футболистов, родившихся после того, как мы узнали слово «пентакампеон». 30 июня 2002-го Бразилия обыграла в финале ЧМ Германию (2:0) и взяла пятый титул в истории. Дубль в том матче оформил Роналдо в ворота Оливера Кана – и закрепился в статусе лучшего бомбардира турнира, 8 мячей.

Здесь мы представляем парней, которые только в видеонарезках видели слезы Сычева, месть Бекхэма, симуляцию Ривалдо, штрафной Роналдиньо, жесткие косяки судьи Морено, супербыстрый гол Шукюра и дубль Роналдо в ворота Кана.

Все они родились после ЧМ-2002 – и теперь едут в Катар.

Хави Симонс – Нидерланды

Родился: 21 апреля 2003 года (19 лет)

Клуб: ПСВ

Факт: воспитанник «Барселоны», которого в 2019-м переманил «ПСЖ».

Пап Матар Сарр – Сенегал

Родился: 14 сентября 2002 года (20 лет)

Клуб: «Метц»

Факт: в 2021-м выиграл Кубок африканских наций, на турнире провел четыре матча.

Джуд Беллингем – Англия

Родился: 29 июня 2003 года (19 лет)

Клуб: «Боруссия» Дортмунд

Факт: в 2020-м «Бирмингем» отдал воспитанника в «Дортмунд» за 25 млн евро – это самая крупная продажа в истории клуба.

Джозеф Скалли – США

Родился: 31 декабря 2002 года (19 лет)

Клуб: «Боруссия Менхенгладбах»

Факт: дебютировал за сборную совсем недавно – 1 июня 2022 года в товарищеском матче против Марокко.

Юнус Муса – США

Родился: 29 ноября 2002 года (19 лет)

Клуб: «Валенсия»

Факт: провел уже 19 матчей за сборную США.

Джованни Рейна – США

Родился: 13 ноября 2002 года (20 лет)

Клуб: «Боруссия» Дортмунд

Факт: сын Клаудио Рейны, сыгравшего за США на трех чемпионатах мира по футболу.

Гаранг Куол – Австралия

Родился: 15 сентября 2004 года (18 лет)

Клуб: «Сентрал Кост Мэринерс» (Австралия)

Факт: родился в Южном Судане, имеет паспорт этого африканского государства.

Эдуардо Камавинга – Франция

Родился: 10 ноября 2002 года (20 лет)

Клуб: «Реал»

Факт: в 2021-м «Реал Мадрид» купил французского полузащитника у «Ренна» за 31 млн евро.

Аннибаль Межбри – Тунис

Родился: 21 января 2003 года (19 лет)

Клуб: «Бирмингем»

Факт: провел три матча в АПЛ за «Манчестер Юнайтед», сейчас в аренде.

Джевисон Беннетте – Коста-Рика

Родился: 15 июня 2004 года (18 лет)

Клуб: «Сандерленд»

Факт: самый молодой игрок в истории сборной Коста-Рики – дебютировал в возрасте 17 лет и 2 месяцев.

Брандон Агилера – Коста-Рика

Родился: 28 июня 2003 года (19 лет)

Клуб: «Гуанакастека» (Коста-Рика)

Факт: футболист «Ноттингем Форест», сейчас находится в аренде на родине.

Юссуфа Мукоко – Германия

Родился: 20 ноября 2004 года (17 лет)

Клуб: «Боруссия» Дортмунд

Факт: на днях провел дебютный матч в сборной и стал самым молодым футболистом команды с 1954 года – в день игры с Оманом ему было 17 лет и 361 день.

Джамал Мусиала – Германия

Родился: 26 февраля 2003 года (19 лет)

Клуб: «Бавария»

Факт: уже забил 27 голов за мюнхенский клуб.

Гави – Испания

Родился: 5 августа 2004 года (18 лет)

Клуб: «Барселона»

Факт: в 11 лет мог оказаться в «Реале», но «Барселона» сработала оперативнее и забрала парня из молодежной команды «Бетиса».

Педри – Испания

Родился: 25 ноября 2002 года (19 лет)

Клуб: «Барселона»

Факт: лучший молодой игрок Евро-2020.

Ансу Фати – Испания

Родился: 31 октября 2002 года (20 лет)

Клуб: «Барселона»

Факт: самый молодой бомбардир в истории «Барселоны» (16 лет и 304 дня) и сборной Испании (17 лет и 311 дней).

Йереми Пино – Испания

Родился: 20 октября 2002 года (20 лет)

Клуб: «Вильярреал»

Факт: самый молодой испанский футболист, сыгравший в финале еврокубка – ему было 18 лет и 218 дней, когда «Вильярреал» победил «Манчестер Юнайтед» в решающем матче Лиги Европы-2020/21.

Нико Уильямс – Испания

Родился: 12 июля 2002 года (20 лет)

Клуб: «Атлетик»

Факт: младший брат Иньяки Уильямса, который на ЧМ-2022 выступит за Гану.

Зено Дебаст – Бельгия

Родился: 24 октября 2003 года (19 лет)

Клуб: «Андерлехт»

Факт: прошел через сборные всех возрастов, за взрослую сыграл два матча.

Лука Сучич – Хорватия

Родился: 8 сентября 2002 года (20 лет)

Клуб: «Ред Булл Зальцбург»

Факт: родился в Линце, но австрийского паспорта у него нет.

Биляль Эль-Ханнус – Марокко

Родился: 10 мая 2004 года (18 лет)

Клуб: «Генк»

Факт: на юношеском уровне выступал за сборную Бельгии.

Симон Нгапандуанбю – Камерун

Родился: 12 апреля 2003 года (19 лет)

Клуб: «Марсель»

Факт: вызывался в юношескую сборную Франции, но так и не провел за команду ни одного матча.

Ардон Ясари – Швейцария

Родился: 30 июля 2002 года (20 лет)

Клуб: «Люцерн»

Факт: дебютировал во взрослом футболе в 2020-м – на следующий день после дня рождения.

Абдул Иссахаку – Гана

Родился: 8 марта 2004 года (18 лет)

Клуб: «Спортинг»

Факт: победитель молодежного Кубка Африки-2021, лучший игрок турнира.

Ибрагим Данлад – Гана

Родился: 2 декабря 2002 года (19 лет)

Клуб: «Асанте Котоко» (Гана)

Факт: один из двух футболистов сборной, представляющих клуб из Ганы.

Антониу Силва – Португалия

Родился: 30 октября 2003 года (19 лет)

Клуб: «Бенфика»

Факт: забил гол «Ювентусу» в домашнем матче Лиги чемпионов-2022/23 (4:3).

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