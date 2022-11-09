26 молодых игроков ЧМ-2022, которые родились после величия Роналдо на ЧМ-2002
На чемпионат мира 2022 года едут 26 футболистов, родившихся после того, как мы узнали слово «пентакампеон». 30 июня 2002-го Бразилия обыграла в финале ЧМ Германию (2:0) и взяла пятый титул в истории. Дубль в том матче оформил Роналдо в ворота Оливера Кана – и закрепился в статусе лучшего бомбардира турнира, 8 мячей.
Здесь мы представляем парней, которые только в видеонарезках видели слезы Сычева, месть Бекхэма, симуляцию Ривалдо, штрафной Роналдиньо, жесткие косяки судьи Морено, супербыстрый гол Шукюра и дубль Роналдо в ворота Кана.
Все они родились после ЧМ-2002 – и теперь едут в Катар.
Хави Симонс – Нидерланды
Родился: 21 апреля 2003 года (19 лет)
Клуб: ПСВ
Факт: воспитанник «Барселоны», которого в 2019-м переманил «ПСЖ».
Пап Матар Сарр – Сенегал
Родился: 14 сентября 2002 года (20 лет)
Клуб: «Метц»
Факт: в 2021-м выиграл Кубок африканских наций, на турнире провел четыре матча.
Джуд Беллингем – Англия
Родился: 29 июня 2003 года (19 лет)
Клуб: «Боруссия» Дортмунд
Факт: в 2020-м «Бирмингем» отдал воспитанника в «Дортмунд» за 25 млн евро – это самая крупная продажа в истории клуба.
Джозеф Скалли – США
Родился: 31 декабря 2002 года (19 лет)
Клуб: «Боруссия Менхенгладбах»
Факт: дебютировал за сборную совсем недавно – 1 июня 2022 года в товарищеском матче против Марокко.
Юнус Муса – США
Родился: 29 ноября 2002 года (19 лет)
Клуб: «Валенсия»
Факт: провел уже 19 матчей за сборную США.
Джованни Рейна – США
Родился: 13 ноября 2002 года (20 лет)
Клуб: «Боруссия» Дортмунд
Факт: сын Клаудио Рейны, сыгравшего за США на трех чемпионатах мира по футболу.
Гаранг Куол – Австралия
Родился: 15 сентября 2004 года (18 лет)
Клуб: «Сентрал Кост Мэринерс» (Австралия)
Факт: родился в Южном Судане, имеет паспорт этого африканского государства.
Эдуардо Камавинга – Франция
Родился: 10 ноября 2002 года (20 лет)
Клуб: «Реал»
Факт: в 2021-м «Реал Мадрид» купил французского полузащитника у «Ренна» за 31 млн евро.
Аннибаль Межбри – Тунис
Родился: 21 января 2003 года (19 лет)
Клуб: «Бирмингем»
Факт: провел три матча в АПЛ за «Манчестер Юнайтед», сейчас в аренде.
Джевисон Беннетте – Коста-Рика
Родился: 15 июня 2004 года (18 лет)
Клуб: «Сандерленд»
Факт: самый молодой игрок в истории сборной Коста-Рики – дебютировал в возрасте 17 лет и 2 месяцев.
Брандон Агилера – Коста-Рика
Родился: 28 июня 2003 года (19 лет)
Клуб: «Гуанакастека» (Коста-Рика)
Факт: футболист «Ноттингем Форест», сейчас находится в аренде на родине.
Юссуфа Мукоко – Германия
Родился: 20 ноября 2004 года (17 лет)
Клуб: «Боруссия» Дортмунд
Факт: на днях провел дебютный матч в сборной и стал самым молодым футболистом команды с 1954 года – в день игры с Оманом ему было 17 лет и 361 день.
Джамал Мусиала – Германия
Родился: 26 февраля 2003 года (19 лет)
Клуб: «Бавария»
Факт: уже забил 27 голов за мюнхенский клуб.
Гави – Испания
Родился: 5 августа 2004 года (18 лет)
Клуб: «Барселона»
Факт: в 11 лет мог оказаться в «Реале», но «Барселона» сработала оперативнее и забрала парня из молодежной команды «Бетиса».
Педри – Испания
Родился: 25 ноября 2002 года (19 лет)
Клуб: «Барселона»
Факт: лучший молодой игрок Евро-2020.
Ансу Фати – Испания
Родился: 31 октября 2002 года (20 лет)
Клуб: «Барселона»
Факт: самый молодой бомбардир в истории «Барселоны» (16 лет и 304 дня) и сборной Испании (17 лет и 311 дней).
Йереми Пино – Испания
Родился: 20 октября 2002 года (20 лет)
Клуб: «Вильярреал»
Факт: самый молодой испанский футболист, сыгравший в финале еврокубка – ему было 18 лет и 218 дней, когда «Вильярреал» победил «Манчестер Юнайтед» в решающем матче Лиги Европы-2020/21.
Нико Уильямс – Испания
Родился: 12 июля 2002 года (20 лет)
Клуб: «Атлетик»
Факт: младший брат Иньяки Уильямса, который на ЧМ-2022 выступит за Гану.
Зено Дебаст – Бельгия
Родился: 24 октября 2003 года (19 лет)
Клуб: «Андерлехт»
Факт: прошел через сборные всех возрастов, за взрослую сыграл два матча.
Лука Сучич – Хорватия
Родился: 8 сентября 2002 года (20 лет)
Клуб: «Ред Булл Зальцбург»
Факт: родился в Линце, но австрийского паспорта у него нет.
Биляль Эль-Ханнус – Марокко
Родился: 10 мая 2004 года (18 лет)
Клуб: «Генк»
Факт: на юношеском уровне выступал за сборную Бельгии.
Симон Нгапандуанбю – Камерун
Родился: 12 апреля 2003 года (19 лет)
Клуб: «Марсель»
Факт: вызывался в юношескую сборную Франции, но так и не провел за команду ни одного матча.
Ардон Ясари – Швейцария
Родился: 30 июля 2002 года (20 лет)
Клуб: «Люцерн»
Факт: дебютировал во взрослом футболе в 2020-м – на следующий день после дня рождения.
Абдул Иссахаку – Гана
Родился: 8 марта 2004 года (18 лет)
Клуб: «Спортинг»
Факт: победитель молодежного Кубка Африки-2021, лучший игрок турнира.
Ибрагим Данлад – Гана
Родился: 2 декабря 2002 года (19 лет)
Клуб: «Асанте Котоко» (Гана)
Факт: один из двух футболистов сборной, представляющих клуб из Ганы.
Антониу Силва – Португалия
Родился: 30 октября 2003 года (19 лет)
Клуб: «Бенфика»
Факт: забил гол «Ювентусу» в домашнем матче Лиги чемпионов-2022/23 (4:3).
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Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke / Stringer , Scott Gardiner / Stringer , Arnoldo Robert, Alex Morton / Stringer, Dean Mouhtaropoulos; globallookpress.com/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Gabriel, www.imago-images.de, Ãlvaro Isidoro/Keystone Press Agency, MARUYAMA/AFLO , Martin Meienberger/Keystone Press Agency , Panoramic/Keystone Press Agency , Fabrizio Andrea Bertani/Keystone Press Agency , Ricardo Larreina/AFLO , Mutsu Kawamori/AFLO , Xavi Bonilla/Keystone Press Agency , Daisuke Nakashima/AFLO , IMAGO/ULMER/Markus Ulmer , Wang Dongzhen/XinHua AFLO, Piotr Matusewicz/Keystone Press Agency , Swen Pförtner/dpa , Ivan Terron/Keystone Press Agency Marius Becker/dpa
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