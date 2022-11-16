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Первый гол в карьере Аршавин забил «Факелу» в Воронеже. Прилетев в Петербург, он добирался до дома на попутке

Вячеслав Малафеев Вячеслав Малафеев
Радислав Орловский Радислав Орловский
Максим Астафьев Максим Астафьев
Дмитрий Гончаров
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А передачу ему отдал Кержаков!

Сегодня «Зенит» проведет последний гостевой матч в 2022 году – с «Факелом» в Кубке России. Воронеж – особенный город для одного из главных футболистов в истории петербургского клуба.

Дебют Аршавина пришелся на матч с клубом АПЛ. Он получил желтую за 5 минут

Андрей Аршавин дебютировал в составе «Зенита» 2 августа 2000 года. Команда Юрия Морозова бодалась в Англии с «Брэдфордом» в ответном полуфинале Кубка Интертото, и в середине первого тайма капитан Андрей Кобелев получил травму. На замену 19-летний воспитанник футбольной школы «Смена» в буквальном смысле выбежал.

«Зенит» разгромил представителя АПЛ со счетом 3:0. Аршавин получил желтую карточку уже через пять минут после выхода на поле, но его дебют вполне можно назвать успешным.

В 2000-м полузащитник сыграл еще в 13 матчах. В стартовый состав попал всего два раза, а все 90 минут провел только однажды: в игре с «Анжи» в Махачкале. Тогда же сделал и первое результативное действие – отдал голевую передачу на Алексея Игонина.

Был для молодого футболиста и неприятный эпизод. В матче со «Спартаком» Аршавин на 31-й минуте заменил Дмитрия Огородника, но во втором тайме Морозов выпустил вместо него Кобелева. Больше в том сезоне Аршавин не играл.

Аршавин хотел прострелить, но передумал и попал точно в угол ворот «Факела»

Чемпионат России-2001 «Зенит» начал удачно: три победы и ничья. В пятом туре петербуржцы приехали в Воронеж к «Факелу». Аршавин до этого во всех четырех матчах выходил на замену во вторых таймах, а тут вдруг обнаружил себя в старте. Персональное задание от Морозова – закрыть весь правый фланг и нападающего хозяев Радислава Орловского.

Счет открыл лидер атаки «Зенита» тех лет – Геннадий Попович замкнул навес Александр Горшкова. Воронежцы сравняли с пенальти: Вячеслава Малафеева с точки пробил нынешний тренер «Карабаха» Курбан Курбанов.

Дело шло к перерыву, но «Зенит» все-таки подкараулил ошибку хозяев. После серии выносов мяч отскочил с Александру Кержакову, 18-летний нападающий ударом через себя отдал передачу Аршивину на угол штрафной площади, и тот пробил так, что Дмитрий Гончаров просто не имел шансов спасти команду.

Скромное описание исторического события от «Спорт-Экспресса»: «От 19-летнего хавбека все ждали передачи в центр, а он пробил с острого угла. Удар у студента питерского университета технологии и дизайна получился каллиграфически выверенным: мяч влетел в сетку впритирку с дальней стойкой – вратарь был бессилен»

Первый гол в карьере Аршавина оказался победным – «Зенит» выиграл 2:1.

«Да я вообще не собирался забивать, – сказал Аршавин после игры. – Рассчитывал сделать с фланга прострел на Поповича, но в последний момент вдруг изменил решение. Честно говоря, очень удивился тому, что так удачно попал в недоступную для вратаря «Факела» зону. Наверное, представься еще раз такая возможность, не смог бы повторить удар»

Прилетев из Воронежа в Санкт-Петербург, Аршавин добирался до дома на попутке

Аршавин получил от «Спорт-Экспресса» оценку 6,5. Неплохо, но лучший игрок матча (им стал Горшков) был оценен на 7,5. А вот Кержаков остался с шестеркой: на 55-й минуте Морозов заменил его на Максима Астафьева.

Главный тренер «Факела» Валерий Нененко заявил, что футболисту «Зенита» повезло, но оценил его прыть: «Сначала наши защитники не уследили за Поповичем, а затем Аршавин удачно попал впритирку со штангой. Не выручил Гончаров. Видно, что молодые игроки «Зенита» хотят многого».

Морозов отдельно Аршавина не выделил, отметив весь зенитовский молодняк: «Ребята должны расти. В российском чемпионате нет команд очень высокого класса, поэтому многое зависит от желания. Если они будут играть с таким же азартом, как сегодня, успех к ним придет»

В 2001-м Аршавин забьет еще три мяча. И все москвичам: в матчах с «Торпедо-ЗИЛ», ЦСКА и «Спартаком». «Зенит» финиширует третьим и выиграет медали первые в российской истории. 29 матчей Аршавина в чемпионате намекают на его немаленькую заслугу в этом успехе.

Но это будет через полгода, а в середине апреля 2001 года пока еще малоизвестный футболист «Зенита» прилетел из Воронежа и получил один выходной. Из аэропорта «Пулково» до дома он добирался на попутке.

Фото: Gettyimages.ru/Neal Simpson/EMPICS

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