Фанаты «Галатасарая» освистали минуту молчания из-за теракта на Дубровке в 2002-м. Евсеев отомстил победным голом

В 2002 году «Локомотив» ужасно стартовал в группе Лиги чемпионов: проиграл дома «Галатасараю», на выезде сыграл по нулям с «Брюгге» и набрал ноль очков в дуэли с «Барселоной». Чтобы выйти во второй групповой этап, команде Юрия Семина нужно было выигрывать два оставшихся матча.

И эта задача казалась невыполнимой. Потому что победить в пылающем котле стадиона «Али Сами Йен» в Стамбуле – это практически подвиг. Тем более в обстоятельствах конца октября 2002 года.

Журналиста «Спорт-Экспресса» обещали сбросить в Босфор, если он не снимет российскую атрибутику

Матч состоялся на фоне террористического акта с захватом заложников в театральном центре на Дубровке в Москве. «Локомотив» прилетел в Стамбул за день до игры и вечером отправился на тренировку. На арене их встречал гостеприимный плакат: «Вы находитесь в аду».

Журналист «Спорт-Экспресса» прочувствовал местный колорит еще ярче. Он добирался на стадион не вместе с командой, а самостоятельно, и на подходе столкнулся с группой парней, потребовавших спрятать российскую атрибутику: «В противном случае они обещали познакомить меня с водорослями на дне Босфора. И для пущей убедительности красноречиво провели большими пальцами по собственным шеям».

На предматчевой пресс-конференции Семину практически не задавали вопросов о футболе – большинство из них касалось московской трагедии: «Думаю, каждый россиянин испытал шок. И я, и игроки «Локомотива», естественно, тоже очень переживали. Слава Богу, все закончилось, хотя без жертв, увы, не обошлось. Дополнительная безопасность? В этом нет необходимости. В Стамбуле очень гостеприимные болельщики. Их иногда захлестывают эмоции, но они никогда не опускаются до политических провокаций. Уверен, матчу будет сопутствовать доброжелательная атмосфера».

Знал бы главный тренер «Локо», как он ошибается.

Турки освистали минуту молчания, а вратарь «Галатасарая» встал на колени

Перед стартовым свистком была объявлена минута молчания в память о 130 (по официальным данным) погибших. 20 тысяч турецких болельщиков превратили ее в минуту свиста и закидали российских фотожурналистов, стоявших за воротами, стеклянными бутылками.

На контрасте с отвратительным поведением местных фанатов поразил Фарид Мондрагон. Колумбийский вратарь «Галатасарая» встал на колени в центральном круге.

В такой наэлектризованной атмосфере и прошли все 90 минут.

Результат игры был решен за пять минут во втором тайме. Сначала Вадим Евсеев вывел Дмитрия Лоськова один на один, капитан «Локо» уложил вратаря и закатил в пустые ворота. На эту дерзость тут же ответил Хасан Шаш, пробивший Сергея Овчинникова в ближний угол.

Пока Юрий Семин негодовал на скамейке, а стадион взрывался от пиротехники, «Локомотив» заработал угловой. Лоськов подал, Евсеев забил и побежал к сектору фанатов московского клуба. Залез на решетку трибуны, выплеснул эмоции и только после этого принял поздравления от партнеров. Это победа!

«Подушечки, на которых сидят болельщики «Галатасарая», летят с трибун, но нам до них дела нет», – так закончил прямую трансляцию Алексей Андронов.

Хозяева сняли траурные повязки, а Овчинников посвятил победу жертвам теракта

Футболисты вышли на поле в траурных черных повязках, но после перерыва хозяева бегали без них. Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим после матча признался: повязки мешали играть.

Вратарь «Локо» Сергей Овчинников не видел в этом ничего страшного: «Главное, что человек испытывает в душе, а внешние атрибуты не так уж важны. Уверен, что тот же Мондрагон не показушничал, когда перед началом игры встал на колени в центральном круге. Что касается игроков «Локо», то могу вам открыть маленький секрет: в раздевалке перед выходом на поле мы договорились, что посвятим победу жертвам теракта».

«Сегодня на поле я увидел команду, а не просто 11 игроков. Никто не тянул одеяло на себя, не занимался самодеятельностью. Все выполнили установку от и до. Это, на мой взгляд, самое главное», – Семин после матча был просто счастлив.

А вот «Спорт-Экспресс» тренера «Локомотива» не поддержал и оценки всем футболистам все-таки раздал. Лоськов был признан лучшим игроком матча, Евсеев получил «семерку», а худшим у москвичей назвали Джеймса Обиору, который за 78 минут запомнился только острым прострелом в штрафную.

Сергею Игнашевичу, которого Семин перевел с позиции либеро в центр полузащиты, тоже досталось: «В новой для себя роли смотрелся не так уверенно, как в обороне. Совершил несколько ошибок, которые привели к опасным контратакам турок, а его дальние удары были неточны».

«Локо» выиграл у «Брюгге», вышел во второй групповой этап, а потом стал чемпионом

«Локомотив» одержал яркую и эмоциональную победу, но шансы на проход дальше все равно оставались сомнительными – букмекеры оценивали их в 28%. «Брюгге» подходил к заключительному туру с пятью очками, а москвичи и турки имели на балл меньше. И даже третье место могло достаться «Локомотиву» только при определенных обстоятельствах, ведь «Галатасарай» имел преимущество по личным встречам (в Москве они выиграли 2:0).

«Своим результатом в Стамбуле мы обострили ситуацию, и борьба за второе место начинается фактически заново. В футболе часто бывает, что команда, взяв очки, которых от нее не ждали, продолжает в том же духе. Постараемся и мы», – лаконичная оценка Семина. Кстати, тренер признался, что о «Брюгге» совсем не думает, так как команде предстоит играть три важнейших матча в чемпионате России.

Удивительно, но все сложилось именно так, как мечтали российские болельщики. «Локомотив» обыграл на снегу «Брюгге» 2:0, а «Барселона» не стала валять дурака и одержала победу над турками (3:1).

За чемпионат Семин тоже зря беспокоился. «Локо» догнал ЦСКА и взял золото в дополнительном матче. Великое завершение сезона!

Фото: East News/AP Photo/Murad Sezer, AP Photo/Martin Meissner