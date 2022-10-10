Гол Олусегуна на 9-й секунде – повторение рекорда ЧР. В 1999-м так быстро за вылетевший «Шинник» забил воспитанник ЦСКА

Алексей Бычков не медлил.

В воскресенье форвард «Краснодара» Олусегун забил на 9-й секунде матча с «Ростовом» и стал автором самого быстрого гола в истории РПЛ. Олакунле побил рекорд Эммануэля Эменике – 21 июля 2012 года нападающий «Спартака» отправил мяч в ворота «Алании» на 10-й секунде.

Но гол Олусегуна не самый быстрый в чемпионатах России. Он лишь повторил достижение 23-летней давности.

Алексей Бычков забил рекордный гол за команду, которая заняла последнее место в чемпионате-1999

«Шинник» образца 1999 года не был похож на команду, которая может войти в историю российского футбола. К середине сезона сменили двух тренеров (вместо Александра Аверьянова должность и.о. получил Александр Побегалов, а на его место встал Беньяминас Зелькявичюс), летом провалились в зону вылета, а после 18-го тура оказались на последнем месте. Тогда-то у «Шинника» и случилось небольшое просветление.

4 августа в Ярославль приехал «Ротор» Виктора Прокопенко. Хозяева начали с центра поля и забросили мяч к чужой штрафной. Защитник гостей ошибся, чемпион России в составе «Спартака» Мухсин Мухамадиев отдал передачу на Алексея Бычкова, и форвард «Шинника» в касание пробил Платона Захарчука. Все описанное уместилось в восемь с лишним секунд.

От стартового шока волгоградцы так и не оправились – на 49-й минуте пропустили второй мяч. За успехом хозяев наблюдали удивительные для матча аутсайдера 16 тысяч зрителей.

В следующем туре «Шинник» сыграл вничью с «Ростсельмашем» (0:0), а следом обыграл «Торпедо» (1:0). Примечательно, что три очка в матче с москвичами снова принес быстрый гол Бычкова – на 4-й минуте.

Впрочем, этот удачный отрезок лишь ненадолго дал ярославцам надежду на спасение. В итоге «Шинник» все равно вылетел, заняв последнюю строчку в турнирной таблице.

Быстрый гол Бычкова – наигранная комбинация, которую «Шинник» пытался реализовать не один раз

На пресс-конференции Зелькявичюс заявил, что к голу Бычкова привела наигранная комбинация. Придумали ее еще до него: «Это практиковали в «Шиннике» и до моего прихода. Отдается пас назад либеро Новгородову, а тот делает длинную передачу вперед. Но здесь есть проблема. Нам не хватает на острие атаки второго форварда – одному Бычкову тяжело сражаться с защитниками соперников».

Сам Бычков подтвердил слова Зелькявичюса: «Это был отнюдь не экспромт. Комбинация, которая привела к голу на первой минуте, – давняя заготовка. Мы ее почти в каждом матче пытались применить, да все получалась бестолковая беготня, не более того. А здесь все вышло как нельзя лучше».

Но почему же «Ротор» так расслабленно начал матч? Журналисты предположили, что это усталость, ведь волгоградцы прибыли в Ярославль всего за шесть часов до игры. Но главный тренер Виктор Прокопенко не стал этим оправдывать проваленный старт: «Мы успели хорошо отдохнуть с дороги. В ситуации, когда обе команды находились в неважном психологическом состоянии, очень многое зависело от дебюта. Своими ужасными ошибками мы обрекли себя на позиционный футбол, а он очень непрост. Нам пришлось два тайма биться головой в закрытую дверь».

Предыдущий рекорд Бычков перекрыл аж на три секунды

Бомбардир из газет узнал, что стал рекордсменом, и какое-то время сомневался в правдивости этого факта. Только через три дня после матча «Спорт-Экспресс» отрапортовал – гол Бычкова перекрыл достижение 1993 года, когда нападающий «Уралмаша» Сергей Передня забил «Лучу» на 12-й секунде.

В 2000-м Бычков вернулся в родной ЦСКА, забил восемь голов в чемпионате, но через год снова оказался в «Шиннике». Его восемь мячей помогли ярославцам вернуться в высшую лигу, где в 2002-м он отличился еще дважды. 2003-й он провел в воронежском «Факеле» и в 31 год и завершил карьеру.

Рекорд Алексея Бычкова держится, пусть теперь и в соавторстве.

Фото: fckrasnodar.ru ; shinnik.org; 1tv.ru