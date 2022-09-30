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Эйсебио, Шевченко, Ван Перси, Левандовски. Лучшие бомбардиры всех европейских квалификаций на ЧМ

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В европейском отборочном турнире на ЧМ-2022 было было сыграно 258 матчей и забито 763 мяча – в среднем 3,03 за игру.

Давайте окунемся в историю и вспомним лучших бомбардиров всех европейских квалификаций на ЧМ, то есть начиная с отбора на турнир 1934 года.

1934 – Исидро Лангара (Испания), 7 голов

Все голы форвард «Овьедо» отгрузил португальцам в двух матчах. Собственно, из двух игр квалификация и состояла, а всего соседи испанцев по Пиренеям получили 11 голов.

На ЧМ в Италии Лангара забил бразильцам в 1/8 финала. Потом была Гражданская война, фронт, сборная Басконии (которая приезжала в СССР), переезд в Южную Америку. Лангара трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании (1934-36) и по разу забивал больше всех в Аргентине и Мексике.

1938 – Дьюла Женгеллер (Венгрия), Фрицис Канепс (Латвия), 5 голов

Канепс все мячи забил в ворота сборной Литвы, а в решающем раунде замолчал: Латвия проиграла Австрии и осталась без ЧМ. После изменения карты Европы форвард успел поиграть и при советской власти («Динамо Рига»), и при немецких оккупантах (ФК «Ригас»). В 1945-м арестован и депортирован в Сибирь.

Венгры в отборе разнесли Грецию 11:1 и добрались до финала во Франции, где уступили Италии. Серебро Венгрии – огромная заслуга Женгеллера, забившего на турнире 5 голов, в том числе хет-трик шведам в полуфинале.

Женгеллер – второй бомбардир в истории «Уйпешта» (368 голов) и до сих пор в десятке лучших страйкеров сборной Венгрии (32).

1950 – Джек Роули (Англия), Желько Чайковский (Югославия), 4 гола

Англичане впервые решили принять участие в отборе и заняли первое место в группе со всеми британскими сборными. Все четыре мяча Роули забил в матче с Ирландией, который закончился победой 9:2.

Джек Роули – четвертый бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» и главный голеадор команды в послевоенный период.

Югославы спокойно разобрались с Израилем, а вот в противостоянии с Францией понадобился дополнительный матч, так как два первых завершились со счетом 1:1. Гол Чайковского на 114-й минуте и вывел балканцев на ЧМ в Бразилию, где он отметился дублем в игре с Мексикой.

1954 – Макс Морлок (Германия), 6 голов

Макс Морлок забил 6 из 8 голов Германии в квалификации, а в финальном турнире накидал еще столько же. Именно легендарный форвард «Нюрнберга» начал величайший камбэк немцев в решающем матче с Венгрией. Германия впервые стала чемпионом мира, а Морлок одним из лучших футболистов турнира.

Всю свою карьеру провел «Нюрнберге». Его именем назван стадион клуба, а также одна из площадей в городе.

1958 – Томми Тейлор (Англия), 8 голов

Тейлор должен был стать звездой ЧМ, но 6 февраля 1958 года самолет «Манчестер Юнайтед» потерпел крушение в Мюнхене. Погибли 8 футболистов. Томми Тейлор был одним из них.

1962 – Андрей Квашняк (Чехословакия), 7 голов

Форвард пражской «Спарты» феерил в отборочном турнире, но не забил ни одного гола в Чили. А Чехословакия добралась до финала, где уступила великолепным бразильцам.

1966 – Эйсебио (Португалия), 7 голов

Лучший бомбардир отбора, лучший бомбардир ЧМ – все логично! Примечательно, что в финальном турнире Эйсебио забил даже больше – 9. Помог покер в в четвертьфинале с Северной Кореей.

1970 – Герд Мюллер (Германия), 9 голов

Абсолютно та же история, что с Эйсебио. В квалификации и на ЧМ Мюллер забил суммарно аж 19 голов, а Германия, как и Португалия-1966, взяла бронзовые медали.

1974 – Христо Бонев (Болгария), Йоахим Штрайх (ГДР), Луиджи Рива (Италия), Йохан Кройфф (Голландия), 7 голов

Болгары бодро прошли отбор, но в Германии не смогли выйти из группы. Один из двух мячей команды забил Христо Бонев, легенда «Локомотива» из Пловдива.

А восточные немцы добрались до второго группового этапа, но там бороться с Голландией и Бразилией было невозможно. Штрайх отметился двумя мячами.

Форвард «Ганзы» и «Магдебурга» – рекордсмен сборной ГДР по главным показателям. Провел больше всех матчей (98) и забил больше всех мячей (53).

Итальянцы в Германии провалились и не вышли из группы. Луиджи Рива уехал домой без забитых мячей.

А Голландия показала миру тотальный футбол и гений Кройффа. Йохан заработал пенальти в финале уже на второй минуте, но Германия все равно выиграла чемпионат.

1978 – Роберто Беттега (Италия), 9 голов

Именно бомбардирские подвиги нападающего «Ювентуса» вывели представителей Апеннинского полуострова на ЧМ. В отборочной группе Италия с Англией набрали одинаковое количество очков, дважды обыграли друг друга по 2:0, поэтому пришлось считать разницу мячей. У итальянцев она оказалась лучше на три пункта: 18 забитых при четырех пропущенных.

В Аргентине Беттега забил 2 гола, а Италия заняла четвертое место.

1982 – Карл-Хайнц Румменигге (Германия), 9 голов

Сборная ФРГ от души оторвалась в квалификации: 8 побед в 8 матчах, 33 забитых гола. Неудивительно, что вторым бомбардиром отбора тоже стал немецкий футболист – Клаус Фишер.

В Испании Германия выиграла серебро, Румменигге отметился пятью мячами, в том числе в легендарном полуфинале с Францией.

1986 – Пребен Элькьер-Ларсен (Дания), 8 голов

Дания квалифицировалась на чемпионат мира впервые в своей истории. В группе скандинавы опередили СССР, что не помешало советским футболистам также поехать в Мексику. Нашим Элькьер-Ларсен забил дважды в Копенгагене.

На ЧМ обе команды выступили одинаково. Вылетели в 1/8 финала, а лучшие бомбардиры отличились по 4 раза – Беланов и Элькьер-Ларсен.

1990 – Марк ван дер Линден (Бельгия), 7 голов

Каким для Ван дер Линдена был крутым отбор, таким же безликим получился финальный турнир – полтайма и ноль точных ударов.

1994 – Флорин Рэдучою (Румыния), 9 голов

Звездный час румынского нападающего. В США Рэдучою забил 4 мяча: дубль в стартовой игре с Колумбией и двушка в четвертьфинале со Швецией. В серии пенальти Флорин тоже не сплоховал, но в полуфинал все-таки вышли северяне.

1998 – Предраг Миятович (Югославия), 14 голов

Югославы заняли второе место в группе (после Испании), но в стыках просто разбомбили Венгрию – 12:1 с двумя хет-триками Миятовича.

В 1998-м форвард «Реала» сначала забил победный гол в финале Лиги чемпионов, но летом во Франции не зажег и ограничился одним взятием ворот – в матче с Германией.

2002 – Андрей Шевченко (Украина), 10 голов

Уникальный случай, когда команда лучшего бомбардира отбора этот самый отбор не прошла. Украинцам не повезло: пропустили вперед Польшу, а в стыках попали на немцев. После 1:1 в Киеве получили 1:4 в Дортмунде – и один из лучших нападающих того времени остался без ЧМ.

2006 – Паулета (Португалия), 11 голов

Португальский ветеран набил статистику на Люксембурге, Лихтенштейне, Латвии, Эстонии и России. Кстати, юный Криштиану Роналду забил 7 голов.

На ЧМ Паулета принес Португалии победу в стартовом матче с Анголой и после турнира завершил карьеру в сборной.

2010 – Теофанис Гекас (Греция), 10 голов

Лютая, просто лютая квалификация для Греции. В группе чемпионы Европы-2004 на одно очко отстали от Швейцарии и совсем ненамного опередили Израиль с Латвией, а исход стыковых матчей с Украиной решил единственный гол Салпингидиса.

Гекас же отметился несколькими важнейшими мячами, в том числе домашним покером с Латвией.

2014 – Робин ван Перси (Голландия), 11 голов

Голландцы весело пробежались по отборочной группе и добрались до бронзовых медалей в Бразилии. Гол рыбкой Испании в исполнении Робина вы все прекрасно помните.

2018 – Роберт Левандовски, 16 голов

Поляк побил рекорд Миятовича по количеству голов в отборе, но полностью провалился в России. Три матча, ноль голов, последнее место в группе.

2022 – Харри Кейн, Мемфис Депай, 12 голов

Англия без проблем вышла из группы, забив 39 голов: кажется, справились бы и без Кейна.

А вот Нидерландам пришлось потрудиться: всего на два очка оранжевые опередили в отборе Турцию, а Депай отметился ключевым хет-триком в домашнем матче с главном конкурентом (6:1) и важнейшим дублем в Черногории (2:2).

Фото: wikipedia.orgpravda.footballGettyimages.ru/Central Press/Hulton Archive, Allsport/Hulton, Evening Standard/Hulton Archive, Bongarts, Shaun Botterill/ALLSPORT, Doug Pensinger /Allsport, Clive Brunskill /Allsport, Laurence Griffiths, Jeff Gross, Alex Livesey, Ryan Pierse, Filip Filipovic; globallookpress.com/imago sportfotodienst, Laci Perenyi; sporting-heroes.net

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