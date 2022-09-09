«Ничего унижающего не было – я же его не жопой закатил». 10 лет легендарному голу Сапогова за вторую сборную России

В 2011 году возродили вторую сборную России по футболу. Главной задачей команды, которую возглавил Юрий Красножан, было проверять на международном уровне игроков с потенциалом на основную сборную.

Благая затея быстро заглохла – всего через 13 месяцев и 6 матчей. За это время за вторую сборную поиграли, например, Александр Сапета, Сергей Бендзь, Александр Коломейцев, Александр Прудников, Заур Садаев, Евгений Помазан, Виталий Дьяков, Никита Бурмистров, Владислав Кулик, Инал Гетигежев, Владимир Хозин, Сергей Давыдов. Но были и те, кто реально добрался до главной команды – Артем Дзюба, Алексей Ионов, Игорь Смольников, Дмитрий Комбаров, Антон Шунин, Владимир Гранат.

Последний матч вторая сборная провела 9 сентября 2012 года. Получился он со слегка скандальным оттенком.

В первом тайме Дядюн получил прямую красную, а Сапогов чуть не подрался с хавбеком «Галатасарая»

Игра против второй сборной Турции на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону собрала аж 9 тысяч зрителей. Воскресенье, теплый южный вечер, билеты по 100-200 рублей – ну как не сходить на футбол? На подходе к арене публика точно не догадывалась, какое шоу увидит.

На одной из трибун даже организовался фанатский сектор, который заряжал «А казаки били турков!»

Вообще на товарищескую игру это было не очень похоже. На 27-й минуте Владимир Дядюн пытался добить мяч в ворота, но влетел в подкате в турецкого вратаря. Кипер получил сечку под глазом, а нападающий «Рубина» – красную карточку.

После свистка на перерыв Алексей Сапогов повздорил с Айдыном Йылмазом, предлагая хавбеку «Галатасарая» выяснить отношения в подтрибунке. До разборок не дошло – судья выдал по желтой. «Да там ничего особенного не случилось — слово за слово, повздорили, сцепились… Бывает. И вспоминать не о чем», – рассказал после матча уже остывший форвард нижегородской «Волги».

Турков оскорбил гол Сапогова: после издевательского удара головой двое были удалены

Несмотря на численное превосходство соперника, хозяева во втором тайме продолжили атаковать, и на 69-й минуте Ионов открыл счет.

А на 77-й Сапогов закрепил преимущество сборной России весьма оригинальным способом:

«Давненько я головой не забивал, вот и решил: коль никто не мешает, пробью-ка в падении именно этой частью тела. Ударил бы просто по пустым воротам ногой — кто бы потом этот гол вспомнил», – первый комментарий Сапогова.

Эпизод снова взвинтил градус эмоций. Туркам поступок явно не понравился: гости начали грубить, Вейсел Сары на 81-й минуте получил прямую красную карточку, а добавленное время с поля был удален и Озгюр Чек. Ничего себе товарищеский матч, правда?

Россия выиграла 4:1. Вышедший на замену Сефа Йылмаз сократил разницу, но Кирилл Панченко и Владимир Рыков довели дело до разгрома. И это еще Сапета в дополнительное время не реализовал пенальти .

«Мы кайф получаем – и от тренировок, и от того, что находимся в этой команде», – описал ход игры и атмосферу в команде главный герой матча.

На Сапогова наехал Бубнов, а форвард парировал: «Я же его не жопой закатил»

Гол Сапогова – главная тема для обсуждения после матча.

Эксперт Александр Бубнов высказался категорично: «Если бы Сапогов так сделал во дворе, там, где можно сесть, там можно пятой точкой накатить, носом – вот там, во дворе, кто так делал – получал потом по ушам, и начиналась драка. Это унижение человеческого достоинства. Так забивать – некрасиво. Забей гол ногой – тебе и слова никто не скажет».

Сам бомбардир ничего особенного в голе не видел ни в 2012-м, ни через несколько лет:

«Вы считаете, что гол пижонский? Это не самое удачное слово. Скорее он был прикольным. Я раньше забивал чем-то похожие [голы], но не во взрослом футболе, а в детской школе. Бубнов вот сказал, что этот гол – унижение человеческого достоинства. Он вообще много чего говорит, я посмеялся. Он же нормальный дядька в принципе, с юмором, просто у него плохое настроение было. Так-то, думаю, он понимает, что ничего унижающего в том голе не было – в конце концов, я же его не жопой закатил».

Позднее Сапогов рассказал в интервью, почему забил именно таким образом:

«Просто я не боюсь играть на публику. Понимаешь, у нас сейчас весь футбол настроен на достижение результата, на выполнение задач – зачастую не спортивными принципами, ты знаешь, о чем я. Поэтому в нашем чемпионате убивают в людях эту изюминку. Мне-то всегда ##### [все равно] было, что про меня говорят. Я рад, что такие моменты вызывают улыбку у болельщиков, доставляют удовольствие зрителям. Во второй лиге ко мне часто после финтов подходили и говорили: «Не выпендривайся, просто играй». Я на это не обращал внимания, но когда видел, что кому-то это говорят, всегда заступался и поддерживал пацанов, которые пытались играть нестандартно. У нас куча примитивных игроков и очень мало ярких. Потому что этих ярких все остальные гнобят».

К сожалению, карьера Сапогова завершилась так же неожиданно, как и взлетела. В сезоне-2012/13 он забил восемь голов за «Волгу» в РПЛ, потом отказался продлевать контракт, а в 2014-м оказался в «Спартаке» из Юрмалы. В 26 лет он объявил об уходе из футбола.

«Только в «Ювентусе», – так несколько лет назад Сапогов ответил на вопрос, собирается ли он возобновлять карьеру.

Фото: РФС; sovsport.ru; РИА Новости/Александр Вильф