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Джубанов, Коноплев, Астафьев, Лобов и много-много легенд. Все участники ретро-матча «Спартака» и «Зенита»

Владимир Быстров Владимир Быстров
Роман Павлюченко Роман Павлюченко
Валерий Цветков
Александр Анюков Александр Анюков
Виктор Онопко Виктор Онопко
Вячеслав Малафеев Вячеслав Малафеев
Дмитрий Хлестов Дмитрий Хлестов
Константин Лобов Константин Лобов
Егор Титов Егор Титов
Алексей Мелешин Алексей Мелешин
Юрий Окрошидзе
Данни Данни
Алехандро Домингес Алехандро Домингес
Андрей Тихонов Андрей Тихонов
Александр Ширко Александр Ширко
Артем Ребров Артем Ребров
Владимир Джубанов
Дмитрий Аленичев Дмитрий Аленичев
Игорь Денисов Игорь Денисов
Александр Самедов Александр Самедов
Никита Баженов Никита Баженов
Константин Коноплев
Андрей Аршавин Андрей Аршавин
Андрей Коновалов Андрей Коновалов
Константин Зырянов Константин Зырянов
Максим Астафьев Максим Астафьев
Павел Погребняк Павел Погребняк
Анатолий Тимощук Анатолий Тимощук
Владислав Радимов Владислав Радимов
Роман Широков Роман Широков
Константин Головской Константин Головской
Александр Павленко Александр Павленко
Александр Кержаков Александр Кержаков
Андрей Ещенко Андрей Ещенко
Алексей Игонин Алексей Игонин
Александр Филимонов Александр Филимонов
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2 сентября в Москве состоится матч-реванш между легендами «Спартака» и «Зенита». Первая ретро-встреча состоялась перед Суперкубком России в Санкт-Петеребурге: на стадионе «Петровский» победу со счетом 2:0 одержал «Зенит».

Кувырки от Аршавина и Кержакова, майка Титова «Кто мы? Мясо» – легенды «Зенита» и «Спартака» вернули нас в нулевые

Кто выйдет на поле «Открытие Банк Арены» на этот раз? В заявке на матч – 37 бывших футболистов «Зенита» и «Спартака». Аршавина, Титова, Кержакова, Тихонова помнят все, а что насчет Джубанова, Астафьева, Коновалова и Коноплева?

Рассказываем о всех участниках ретро-матча!

Александр Филимонов

Статистика в «Спартаке»: 211 матчей (1996-2001)

Факт: чемпион мира по пляжному футболу-2011

Артем Ребров

Статистика в «Спартаке»: 132 матча (2011-21)

Факт: после победы над «Зенитом» в 2013 году (4:2) Леонид Федун заявил: «Сегодня мы стали свидетелями рождения новой звезды. Я имею в виду Реброва».

Дмитрий Хлестов

Статистика в «Спартаке»: 286 матчей, 8 голов (1992-2000, 2002)

Факт: признан лучшим левым защитником чемпионатов России 1992-2012 годов.

Виктор Онопко

Статистика в «Спартаке»: 147 матчей, 29 голов (1992-95)

Факт: в сезоне-1993 забил 12 голов – мощнейший результат для опорника!

Константин Головской

Статистика в «Спартаке»: 38 матчей (1996-98)

Факт: трехкратный чемпион России, двукратный чемпион Болгарии (с «Левски»), трехкратный чемпион Казахстана (с «Актобе»).

Андрей Ещенко

Статистика в «Спартаке»: 109 матчей, 1 гол (2016-21)

Факт: автор победного гола в ворота «Крыльев» в августе 2016 года. Это первый матч «Спартака» после увольнения Дмитрия Аленичева.

Александр Самедов

Статистика в «Спартаке»: 109 матчей, 15 голов (2002-05, 2017-18)

Факт: вернулся в родной клуб в середине чемпионского сезона и забил три гола. Все победные – «Анжи» (1:0), «Зениту» (2:1) и «Амкару» (1:0).

Алексей Мелешин

Статистика в «Спартаке»: 90 матчей, 8 голов

Факт: его сын Павел на этой неделе дебютировал за «Спартак» и сразу забил победный гол «Крыльям».

Андрей Коновалов

Статистика в «Спартаке»: 47 матчей, 3 гола (1991-97)

Факт: дебютировал за «Спартак» 17 ноября 1991 года – через два месяца после 17-го дня рождения.

Денис Бояринцев

Статистика в «Спартаке»: 120 игр, 15 голов (2005-07, 2009)

Факт: четырехкратный серебряный призер РПЛ в составе «Спартака».

Александр Павленко

Статистика в «Спартаке»: 151 матч, 17 голов (2001-09)

Факт: дебютировал за «Спартак» в 16 лет, 6 месяцев и 29 дней и стал самым молодым игроком в истории клуба. Но уже через год этот рекорд перебил Алексей Ребко – он был моложе на 4 месяца.

Андрей Тихонов

Статистика в «Спартаке»: 265 матчей, 90 голов (1992-2000, 2011)

Факт: автор двух чемпионских голов – в 1993 году в ворота «Океана», в 1996-м в ворота «Алании». Автор единственного спартаковского хет-трика в групповом раунде Лиги чемпионов – в матче с «Виллем II» в 1999-м. Самый возрастной игрок в истории «Спартака» – в день матча с «Крыльями» в 2011-м Тихонову было 40 лет, 11 месяцев и 2 дня.

Егор Титов

Статистика в «Спартаке»: 442 матча, 106 голов (1995-2008)

Факт: больше матчей за «Спартак» провел только Федор Черенков – 494.

Дмитрий Аленичев

Статистика в «Спартаке»: 195 матчей, 31 гол (1994-98, 2004-06)

Факт: лучший футболист России-1997. В том сезоне сделал 17 голевых передач в чемпионате.

Владимир Джубанов

Статистика в «Спартаке»: 32 матча, 4 гола (1996)

Факт: автор победного гола в ворота «Торпедо» в октябре 1996-го (4:3), без которого «Спартак» не добрался бы до золотого матча с «Аланией».

Александр Ширко

Статистика в «Спартаке»: 175 матчей, 53 гола (1995-2001)

Факт: последний матч за «Спартак» провел против «Зенита». Получил две желтые карточки в первом тайме, красно-белые проиграли 1:2, а на следующий день Олег Романцев сказал форварду искать новую команду.

Роман Павлюченко

Статистика в «Спартаке»: 188 матчей, 87 голов (2003-08)

Факт: третий бомбардир клуба в РПЛ – после Квинси Промеса и Егора Титова.

Никита Баженов

Статистика в «Спартаке»: 136 матчей, 23 гола (2004-10)

Факт: 1 ноября 2008 года – дата, которую знают все болельщики «Спартака». Красно-белые выиграли у ЦСКА впервые за 7 лет – победный гол забил именно Баженов.

Вячеслав Малафеев

Статистика в «Зенита»: 442 матча (1999-2015)

Факт: 15 матчей не хватило Малафееву, чтобы стать рекордсменом «Зенита» – больше игр (456) только у Анатолия Давыдова.

Юрий Окрошидзе

Статистика в «Зените»: 108 матчей (1989-96)

Факт: победитель юношеского ЧМ-1987, лучший вратарь турнира. Первый голкипер в истории первой российской лиги, сыгравший 100 матчей на ноль.

Алексей Игонин

Статистика в «Зените»: 182 матча, 8 голов (1995-2003)

Факт: капитан бронзового «Зенита»-2001.

Валерий Цветков

Статистика в «Зените»: 96 матчей, 2 гола (2000-05)

Факт: забил гол в ворота «Динамо» в первом же матче за «Зенит» в стартовом составе.

Александр Анюков

Статистика в «Зените»: 417 матчей, 13 голов (2005-2019)

Факт: выиграл с «Зенитом» 13 трофеев. Только Вячеслав Малафеев провел за «Зенит» больше матчей в российский период.

Константин Лобов

Статистика в «Зените»: 25 матчей (2003-04)

Факт: до 36 лет играл за «Зенит-2». Сейчас тренирует зенитовскую молодежку.

Анатолий Тимощук

Статистика в «Зените»: 150 матчей, 18 голов (2007-09, 2013-15)

Факт: в составе «Зенита» дважды стал чемпионом России как игрок и четырежды как тренер.

Роман Широков

Статистика в «Зените»: 201 матч, 43 гола (2008-14)

Факт: один из самых скандальных футболистов в истории «Зенита». Конфликтовал с Вячеславом Малафеевым, называл фанатов «Зенита» дебилами и некоторым из них обещал разбить лицо.

Константин Зырянов

Статистика в «Зените»: 286 матчей, 39 голов (2007-14)

Факт: лучший футболист России-2007.

Владимир Быстров

Статистика в «Зените»: 197 матчей, 25 голов (2002-05, 2009-14)

Статистика в «Спартаке»: 138 матчей, 18 голов (2005-09)

Факт: в ретро-матче мог бы сыграть по тайму за обе команды.

Константин Коноплев

Статистика в «Зените»: 60 матчей, 3 гола (2001-04)

Факт: в 2003 году привлекался Валерием Газзаевым на сборы сборной России.

Игорь Денисов

Статистика в «Зените»: 355 матчей, 29 голов (2002-13)

Факт: автор победного гола в финале Кубка УЕФА-2007/08.

Данни

Статистика в «Зените»: 256 матчей, 68 голов (2008-17)

Факт: автор победного гола в Суперкубке УЕФА-2008. Самый дорогой футболист российского футбола во внутренних трансферах: в 2008-м «Зенит» заплатил «Динамо» за португальца 30 млн евро.

Владислав Радимов

Статистика в «Зените»: 161 матч, 16 голов (2003-08)

Факт: автор легендарной фразы «В нашем КДК сидят дебилы». В 1990-х отказался от перехода в «Спартак»: «До сих пор считаю, что правильно тогда поступил, и совершенно об этом не жалею».

Андрей Аршавин

Статистика в «Зените»: 376 матчей, 80 голов (2001-08, 2012, 2013-15)

Факт: возможно, лучший футболист в истории России. Отдал 145 голевых передач за «Зенит».

Александр Кержаков

Статистика в «Зените»: 386 матчей, 163 гола (2001-2006, 2010-15, 2016-17)

Факт: лучший бомбардир в истории «Зенита», лучший бомбардир в истории сборной России (30 голов, вместе с Артемом Дзюбой), лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола).

Максим Астафьев

Статистика в «Зените»: 35 матчей, 5 голов (2001-03)

Факт: наигрывался Юрием Морозовым в составе атакующего трио Кержаков-Астафьев-Аршавин, но все-таки присел на скамейку. В 2006-м забивал «Спартаку» за «Луч» – головой, и это при росте 169 см!

Алехандро Домингес

Статистика в «Зените»: 64 матча, 18 голов (2007-08)

Факт: на последних минутах чемпионского матча в Раменском в 2007 году вытащил мяч из пустых ворот Малафеева при счете 1:0 в пользу «Зенита».

Павел Погребняк

Статистика в «Зените»: 90 матчей, 39 голов (2007-09)

Факт: лучший бомбардир Кубка УЕФА-2007/08. Воспитанник «Спартака», забивавший красно-белым за «Зенит», «Томь», «Динамо», «Тосно» и «Урал».

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Владимир Родионов, Илья Питалев, А. Родионов, Чернов, Александр Вильф, Антон Денисов, Алексей Даничев; twitter.com/fcsm_youth; fc-zenit.ru/a>; spartak.com; globallookpress.com/Alexander Chernykh/Russian Look; Gettyimages.ru/Shaun Botterill/ALLSPORT, Stuart Franklin /Allsport, Vladimir Pesnya/Epsilon

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