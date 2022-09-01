Джубанов, Коноплев, Астафьев, Лобов и много-много легенд. Все участники ретро-матча «Спартака» и «Зенита»

2 сентября в Москве состоится матч-реванш между легендами «Спартака» и «Зенита». Первая ретро-встреча состоялась перед Суперкубком России в Санкт-Петеребурге: на стадионе «Петровский» победу со счетом 2:0 одержал «Зенит».

Кто выйдет на поле «Открытие Банк Арены» на этот раз? В заявке на матч – 37 бывших футболистов «Зенита» и «Спартака». Аршавина, Титова, Кержакова, Тихонова помнят все, а что насчет Джубанова, Астафьева, Коновалова и Коноплева?

Рассказываем о всех участниках ретро-матча!

Александр Филимонов

Статистика в «Спартаке»: 211 матчей (1996-2001)

Факт: чемпион мира по пляжному футболу-2011

Артем Ребров

Статистика в «Спартаке»: 132 матча (2011-21)

Факт: после победы над «Зенитом» в 2013 году (4:2) Леонид Федун заявил: «Сегодня мы стали свидетелями рождения новой звезды. Я имею в виду Реброва».

Дмитрий Хлестов

Статистика в «Спартаке»: 286 матчей, 8 голов (1992-2000, 2002)

Факт: признан лучшим левым защитником чемпионатов России 1992-2012 годов.

Виктор Онопко

Статистика в «Спартаке»: 147 матчей, 29 голов (1992-95)

Факт: в сезоне-1993 забил 12 голов – мощнейший результат для опорника!

Константин Головской

Статистика в «Спартаке»: 38 матчей (1996-98)

Факт: трехкратный чемпион России, двукратный чемпион Болгарии (с «Левски»), трехкратный чемпион Казахстана (с «Актобе»).

Андрей Ещенко

Статистика в «Спартаке»: 109 матчей, 1 гол (2016-21)

Факт: автор победного гола в ворота «Крыльев» в августе 2016 года. Это первый матч «Спартака» после увольнения Дмитрия Аленичева.

Александр Самедов

Статистика в «Спартаке»: 109 матчей, 15 голов (2002-05, 2017-18)

Факт: вернулся в родной клуб в середине чемпионского сезона и забил три гола. Все победные – «Анжи» (1:0), «Зениту» (2:1) и «Амкару» (1:0).

Алексей Мелешин

Статистика в «Спартаке»: 90 матчей, 8 голов

Факт: его сын Павел на этой неделе дебютировал за «Спартак» и сразу забил победный гол «Крыльям».

Андрей Коновалов

Статистика в «Спартаке»: 47 матчей, 3 гола (1991-97)

Факт: дебютировал за «Спартак» 17 ноября 1991 года – через два месяца после 17-го дня рождения.

Денис Бояринцев

Статистика в «Спартаке»: 120 игр, 15 голов (2005-07, 2009)

Факт: четырехкратный серебряный призер РПЛ в составе «Спартака».

Александр Павленко

Статистика в «Спартаке»: 151 матч, 17 голов (2001-09)

Факт: дебютировал за «Спартак» в 16 лет, 6 месяцев и 29 дней и стал самым молодым игроком в истории клуба. Но уже через год этот рекорд перебил Алексей Ребко – он был моложе на 4 месяца.

Андрей Тихонов

Статистика в «Спартаке»: 265 матчей, 90 голов (1992-2000, 2011)

Факт: автор двух чемпионских голов – в 1993 году в ворота «Океана», в 1996-м в ворота «Алании». Автор единственного спартаковского хет-трика в групповом раунде Лиги чемпионов – в матче с «Виллем II» в 1999-м. Самый возрастной игрок в истории «Спартака» – в день матча с «Крыльями» в 2011-м Тихонову было 40 лет, 11 месяцев и 2 дня.

Егор Титов

Статистика в «Спартаке»: 442 матча, 106 голов (1995-2008)

Факт: больше матчей за «Спартак» провел только Федор Черенков – 494.

Дмитрий Аленичев

Статистика в «Спартаке»: 195 матчей, 31 гол (1994-98, 2004-06)

Факт: лучший футболист России-1997. В том сезоне сделал 17 голевых передач в чемпионате.

Владимир Джубанов

Статистика в «Спартаке»: 32 матча, 4 гола (1996)

Факт: автор победного гола в ворота «Торпедо» в октябре 1996-го (4:3), без которого «Спартак» не добрался бы до золотого матча с «Аланией».

Александр Ширко

Статистика в «Спартаке»: 175 матчей, 53 гола (1995-2001)

Факт: последний матч за «Спартак» провел против «Зенита». Получил две желтые карточки в первом тайме, красно-белые проиграли 1:2, а на следующий день Олег Романцев сказал форварду искать новую команду.

Роман Павлюченко

Статистика в «Спартаке»: 188 матчей, 87 голов (2003-08)

Факт: третий бомбардир клуба в РПЛ – после Квинси Промеса и Егора Титова.

Никита Баженов

Статистика в «Спартаке»: 136 матчей, 23 гола (2004-10)

Факт: 1 ноября 2008 года – дата, которую знают все болельщики «Спартака». Красно-белые выиграли у ЦСКА впервые за 7 лет – победный гол забил именно Баженов.

Вячеслав Малафеев

Статистика в «Зенита»: 442 матча (1999-2015)

Факт: 15 матчей не хватило Малафееву, чтобы стать рекордсменом «Зенита» – больше игр (456) только у Анатолия Давыдова.

Юрий Окрошидзе

Статистика в «Зените»: 108 матчей (1989-96)

Факт: победитель юношеского ЧМ-1987, лучший вратарь турнира. Первый голкипер в истории первой российской лиги, сыгравший 100 матчей на ноль.

Алексей Игонин

Статистика в «Зените»: 182 матча, 8 голов (1995-2003)

Факт: капитан бронзового «Зенита»-2001.

Валерий Цветков

Статистика в «Зените»: 96 матчей, 2 гола (2000-05)

Факт: забил гол в ворота «Динамо» в первом же матче за «Зенит» в стартовом составе.

Александр Анюков

Статистика в «Зените»: 417 матчей, 13 голов (2005-2019)

Факт: выиграл с «Зенитом» 13 трофеев. Только Вячеслав Малафеев провел за «Зенит» больше матчей в российский период.

Константин Лобов

Статистика в «Зените»: 25 матчей (2003-04)

Факт: до 36 лет играл за «Зенит-2». Сейчас тренирует зенитовскую молодежку.

Анатолий Тимощук

Статистика в «Зените»: 150 матчей, 18 голов (2007-09, 2013-15)

Факт: в составе «Зенита» дважды стал чемпионом России как игрок и четырежды как тренер.

Роман Широков

Статистика в «Зените»: 201 матч, 43 гола (2008-14)

Факт: один из самых скандальных футболистов в истории «Зенита». Конфликтовал с Вячеславом Малафеевым, называл фанатов «Зенита» дебилами и некоторым из них обещал разбить лицо.

Константин Зырянов

Статистика в «Зените»: 286 матчей, 39 голов (2007-14)

Факт: лучший футболист России-2007.

Владимир Быстров

Статистика в «Зените»: 197 матчей, 25 голов (2002-05, 2009-14)

Статистика в «Спартаке»: 138 матчей, 18 голов (2005-09)

Факт: в ретро-матче мог бы сыграть по тайму за обе команды.

Константин Коноплев

Статистика в «Зените»: 60 матчей, 3 гола (2001-04)

Факт: в 2003 году привлекался Валерием Газзаевым на сборы сборной России.

Игорь Денисов

Статистика в «Зените»: 355 матчей, 29 голов (2002-13)

Факт: автор победного гола в финале Кубка УЕФА-2007/08.

Данни

Статистика в «Зените»: 256 матчей, 68 голов (2008-17)

Факт: автор победного гола в Суперкубке УЕФА-2008. Самый дорогой футболист российского футбола во внутренних трансферах: в 2008-м «Зенит» заплатил «Динамо» за португальца 30 млн евро.

Владислав Радимов

Статистика в «Зените»: 161 матч, 16 голов (2003-08)

Факт: автор легендарной фразы «В нашем КДК сидят дебилы». В 1990-х отказался от перехода в «Спартак»: «До сих пор считаю, что правильно тогда поступил, и совершенно об этом не жалею».

Андрей Аршавин

Статистика в «Зените»: 376 матчей, 80 голов (2001-08, 2012, 2013-15)

Факт: возможно, лучший футболист в истории России. Отдал 145 голевых передач за «Зенит».

Александр Кержаков

Статистика в «Зените»: 386 матчей, 163 гола (2001-2006, 2010-15, 2016-17)

Факт: лучший бомбардир в истории «Зенита», лучший бомбардир в истории сборной России (30 голов, вместе с Артемом Дзюбой), лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола).

Максим Астафьев

Статистика в «Зените»: 35 матчей, 5 голов (2001-03)

Факт: наигрывался Юрием Морозовым в составе атакующего трио Кержаков-Астафьев-Аршавин, но все-таки присел на скамейку. В 2006-м забивал «Спартаку» за «Луч» – головой, и это при росте 169 см!

Алехандро Домингес

Статистика в «Зените»: 64 матча, 18 голов (2007-08)

Факт: на последних минутах чемпионского матча в Раменском в 2007 году вытащил мяч из пустых ворот Малафеева при счете 1:0 в пользу «Зенита».

Павел Погребняк

Статистика в «Зените»: 90 матчей, 39 голов (2007-09)

Факт: лучший бомбардир Кубка УЕФА-2007/08. Воспитанник «Спартака», забивавший красно-белым за «Зенит», «Томь», «Динамо», «Тосно» и «Урал».

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Владимир Родионов, Илья Питалев, А. Родионов, Чернов, Александр Вильф, Антон Денисов, Алексей Даничев; twitter.com/fcsm_youth; fc-zenit.ru/a>; spartak.com; globallookpress.com/Alexander Chernykh/Russian Look; Gettyimages.ru/Shaun Botterill/ALLSPORT, Stuart Franklin /Allsport, Vladimir Pesnya/Epsilon